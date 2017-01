Erilene Firmino: Recusas positivas

00:00 · 27.01.2017

É muito difícil dizer não. Palavra miúda, pequenininha, mas capaz de provocar tremores diante da necessidade de usá-la quando assim exigem as questões mais relevantes da vida. É fácil dizer sim ou não para as indagações mais simples do cotidiano. Se a comida está gostosa, se a gente pretende ficar mais tempo, se vai sair mais cedo - enfim, a dificuldade está sempre é no imbróglio diante das consequências de se recusar o que a si está sendo pedido.

Divergir do interlocutor, cumprir aquilo a que se despropõe é o monstro. Dizer não e permanecer na decisão requer autoconhecimento, coragem e determinação. Levei anos para conseguir fazer a primeira recusa. E até hoje encontro dificuldade ao me deparar com situações em que preciso marcar o não.

Ora nem percebo a necessidade de dizer, embora o sim esteja me machucando; ora temo magoar o outro, ora temo ser machucada por ele. Há sempre um senão. Nunca, entretanto, é temor por considerar estar errada. Não tenho todas as verdades do mundo, mas assumo os ganhos e danos decorrentes das minhas escolhas.

Para chegar a esse estágio foi lento o processo. Nem lembro quanto tempo foi. Recordo é como se deu a primeira vez. O corpo tremia, o sangue parecia em ebulição, era como se eu pudesse explodir tamanha a agonia. Houve um lado bom: depois do não ter saído boca a fora, me senti muito bem.

A sensação foi a de ter cumprido meu dever. Uma espécie de orgulho por ter sido forte, mesmo com medo. Ter resistido. Impedir a vontade do outro prevalecer sobre a minha, só porque ele falava mais alto ou porque se mostrava frágil ou porque seu poder aquisitivo era maior do que o meu ou a sua arrogância lhe agigantava.

Depois disso - que para mim pareceu um grandioso embate - senti prazer imenso. Era como se eu tivesse crescido por dentro. Por fora, os mesmos um metro e meio de sempre. Internamente, sabe lá Deus qual o novo tamanho.

Até ali, por mais diferente o meu pensar em relação ao do outro, me parecia impossível negar qualquer vontade dele. Eu tinha as minhas certezas, sabia muito bem o que queria, só não acreditava era em mim.

Não julgava ser capaz de a minha opinião ser a correta dentre tantas. E se o certo fosse óbvio - e eu estivesse com ele - hesitava sobre a relevância de tentar me impor. Eu não fui criada para lutar pelos meus pensamentos e direitos. Ao contrário, mais foi para dizer sim do que não. Até por isso, encabulava-me ter de assumir qualquer talento, dizer que sabia fazer, de ter potencialidades.

Lá em casa, não aprendemos a ter orgulho de nossos feitos. Qualquer bondade ou sabedoria eram obrigação. Andava então com cabeça baixa por viver como se devesse algo ou a pessoa não precisasse se preocupar porque eu estaria sempre por ali grata por me deixarem existir, viver por perto, por qualquer coisa que pudessem me dar. Para quem não tem muito, qualquer migalha serve. Essa, acredito, era a principal razão para sair pela vida dizendo sim para tudo, não ter coragem de divergir, negar, recusar. Demorei muito para descobrir que cada um tem o seu valor, independente de qualquer condição. Tempo demais para perceber e aceitar o meu próprio valor.

Antes, precisei perder o mais importante e ainda assim amanhecer; abrir os olhos e perceber as verdadeiras relevâncias da vida e a necessidade de se respeitar o próximo. Sobre as necessidade e dificuldade de dizer não ninguém nunca me ensinou.

Aprender a gente faz, dizem os sábios, seja pelo prazer ou pela dor. Eu, na maioria das vezes aprendi foi doendo mesmo. Depois que se descobre, entretanto; depois de levantar a cabeça, perceber a injustiça, fica-se com o coração ardendo e, dentro da gente, é como se estivéssemos com chagas abertas, sobre as quais insistem em colocar sal.

Então, fica-se sem ter mais como voltar à situação anterior, a não ser que nos odiemos. E eu como me amo, não consigo mais. Hoje, não dá mais fazer que está tudo bem quando me sinto desrespeitada; não consigo mais ignorar se outro está tentando me manipular ou está me explorando ou pouco se importando com meu pensamento, com o que eu faço ou com o mal que ele me faz.

Não dá mais para me enganar, por ser mais cômodo evitar o enfrentamento. Não tenho como, me sentindo lesada, fingir ignorar a situação, me tornar cúmplice de minha própria desgraça. Recente descobri que a gente, por mais resiliente, quando está em jogo nós ou o outro, acabamos optando por nossa sobrevivência. É instintivo. Eu mesma não sou de brigar, mas se for preciso...