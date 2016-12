Erilene Firmino: O sentido do outro

00:00 · 23.12.2016

Há um aspecto em minha personalidade do qual gosto muito. É a capacidade de aceitar os outros como eles são. Aliás, a minha predisposição - há vezes de ainda me flagrar indo no sentido contrário a esse intento - para aceitar as pessoas sem tentar lhes adequar às minhas crenças, costumes, modo de agir ou pensar. Não tento modificar o outro conforme a minha visão. Não insisto na mesma tecla com ele, por anos a fio, até cansá-lo e ou ele afastar-se de si - deixar de ser o que é para se tornar o que pretendo - ou afastar-se de mim pela minha chatice de querer ser modelo disto ou daquilo.

Não ajo assim por ser boazinha. Mais é para facilitar minha vida. Detesto perder tempo em lutas vãs. Já tenho minhas próprias batalhas. Comportamentos que acabo percebendo inadequados para o tempo ou situação nas quais vivo sou capaz de levar anos para consegui eliminá-los do meu modo de ser - fico me monitorando intermitentemente -, por qual ideia macabra viveria eu tentando modificar o outro? Não estou falando sobre atitudes criminosas ou autodestrutivas. Nesses casos não casos conseguiria ficar quieta assistindo a pessoa atentar contra a sua vida ou a de terceiros, sem pelo menos dizer, pense melhor, rapaz.

Do que falo é sobre a necessidade que alguns de nós possui de querer viver em um mar de pessoas iguais. E semelhantes a si mesmos, o que é pior. Meu tempo é precioso demais para brincar de fabricar clones ou de bater a cabeça na parede. Não perco minuto qualquer indo contra a natureza das coisas ou das pessoas. Se quero morar próximo ao mar, já tenho de ir ciente dos problemas devido à maresia; se quero estar próximo de alguém, tenho de ir ciente da necessidade de aceitá-lo como é, descobrir se sua natureza é complementar ou nociva à minha. Juntos, decidimos sobre a necessidade das adequações de cada um ou sobre a partida. Há de haver acordo, não imposições.

De pronto já assumo: não sou a melhor pessoa para conviver - quieta, antissocial, nada festeira - mas os outros também não facilitam. Nasci impaciente: as pessoas me aborrecem, quando ficam me rondando horas infinitas, repetindo e repetindo o que nelas mais me irrita. Perco a fleuma rapidinho. E, por isso, minha alegria em ter como característica inerente este respeito à essência do outro. É o que me salva. Viver rodeada de pessoas, ora nada a ver comigo, ora absurdamente semelhante, me angustiava. Antes, aliás, nem me esforçava. Não permitia a pessoas assim estenderem-se em minha vida.

Foi devagarzinho o meu processo de construção dessa habilidade. Característica que foi sendo adquirida. Construí essa capacidade de aceitar as pessoas como são, permanecer ao seu lado, mesmo sem entender os seus porquês, embora seja esse um grande desafio. O tempo inteiro penso, como se fosse um mantra, sermos todos nós capazes de vivermos perto, em harmonia, sem carecer concordar em tudo.

Ao longo da vida, fui compreendendo, estar sempre no outro, o sentido. Por mais que eu me procure e me encontre, por mais que eu faça isto ou aquilo e, depois, desfaça. Está no olhar de quem amo o sentido, a razão, a importância de compartilhar a tristeza, a alegria. E por ser assim é que ainda descubro alguma fé e caminho. Gente ruim há em todos os lugares, mas eu tenho algumas muito boas comigo. As melhores. É como se houvesse uma câmara de compensação: por eu ter essas melhores perto, alimento-me de boas energias, consigo não me aborrecer tanto com as bobagens das ruins.

Considero essa a verdadeira provação da vida: entender que não há como ser sozinho e ter de aceitar o outro diferente da gente. Aceitarmos, desejarmos, não querer viver sem. É quando nos deparamos com nossa fragilidade, nossa incompletude. Eu mesma adoro ficar sozinha, preciso. Há sempre o momento de me enfastiar a multidão. Em outros, careço abraços, acolhida, aconchego. Quero sorrisos para me sentir em casa, para me sentir em paz, para me sentir comigo. Então...