Erilene Firmino: Inusitada poesia

00:00 · 13.01.2017

Sempre tive visão privilegiada do mundo, bem mais romântica do que a maioria. Menininha, parece terem colocado lentes sobre as minhas retinas pelas quais me era possível ver tudo com as cores mais bonitas do mundo.

Deve ter sido cedo quando ganhei as cores especiais, pois não sei precisar quem o fez ou a data exata de as ter recebido. Desconfio terem sido as tias contadoras de histórias, pois foram elas as responsáveis por despertar a minha criatividade.

Relevante, porém, não é quem, mas o que fez, pois, desde criancinha, tenho conseguido ver tudo de uma forma mais bonita. Até por isso não causar admiração ter carregado vida afora uma visão mais romântica e idealista sobre as muitas coisas do mundo. Faz tempo, muito tempo mesmo esse meu criancinha. As cores especiais das lentes já sumiram e voltaram tantas vezes. Perderam um pouco a fortaleza das tonalidades, mas ainda não acabaram de todo. Vez ou outra, encontro-as em algum olhar meu. É quando me sinto mais próxima de mim.

Nasci numa família pragmática. "Só vive no mundo da lua, essa menina", diziam. "Essa daí não volta mais", falavam ao me perceberem mente vagando mundo afora, mesmo sentada à mesa do jantar. Ora, aprendi foi sobre fadas na infância, sobre belezas, flores e poesias, como não acreditar em romantismo, finais felizes, sonhos e possibilidades? Como não vagar, viajar sem sair fisicamente do lugar? Sempre foi fácil deslocar-me sem levar o corpo.

Ser assim costumeiramente me salvou de muitos ruins. Ser diferente, porém, não é a estratégia mais eficaz para o bom convívio. Houve o tempo, então, de buscar mudar esse meu jeito, disfarçá-lo ou tentar ocultar essa forma de enxergar o mundo, porque as pessoas se afastavam de mim como se eu fosse uma praga. Caçoavam por eu acreditar no improvável, ver poesia onde não era explícito, sonhar e, não satisfeita com suposto absurdo, traçar planos e metas para tentar sua concretização.

Não tínhamos razão eu e eles. Não existia o mundo linear onde eu vivia - tudo encadeado como se roteiristas contratados fossem adequando a vida conforme o interesse dos protagonistas - nem eles precisavam afastarem-se de mim, caçoar. O erro deles estava em não me dizer direitinho como o mundo era, por zoarem ao invés de orientar, por não me mostrarem como a vida bate, antes de ela bater.

No dia em que ela bateu, compreendi. Mudei a forma de ver o mundo, mas não esqueci de todo as cores mais bonitas. E se lhes explico essas particularidades mais é para lhes dar noção do meu espanto ao descobrir nem tudo rimar, combinar, fazer sentido. Essa verdade foi se construindo aos poucos, mas o ápice foi na faculdade já. Estudava os movimentos literários, adorava o Romantismo, passei incólume pelo Realismo e Naturalismo. Entretanto, no Modernismo, me apaixonei por Manuel Bandeira. Ele falava de uma estrela tão alta, de uma estrela tão fria, de "uma estrela luzindo na minha vida vazia".

Ao mesmo tempo me trouxe também na "Nova Poética", a nódoa no terno branco de brim: "Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido: Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito. Saí um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama: É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim: Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero", disse, lembrando em seguida saber que a poesia também era orvalho.

Meus Deus, por quê? Então os poetas que morriam de amor, que enchiam-se de vinho para suportar a dor de viver quando o ideal seria de amor morrer, podiam também serem sórdidos, serem sujos? De repente, tudo mudou, mas foi uma mudança com sentido. Eu compreendi a vastidão do mundo.

"Se me chamasse Raimundo seria só uma rima, não a solução". É, também me apaixonei por Drummond. Só não pude mais brincar de esconder. Os dois poetas descreveram a vida com maestria e até hoje não encontrei melhor definição. A não esta que se impõe a mim no dia a dia.

Uma nódoa de lama numa roupa branca macula qualquer tentativa de limpeza, elegância ou perfeição. Acaba qualquer distinção conferida a quem de roupa branca atravessa a rua, mas não necessariamente lhe retira a dignidade. Ele segue. É a vida, como diz o poeta. E ela, a vida, por mais crua, não precisa deixar de ser poema. É imperfeita, mas nas imperfeições também existe poesia. E para mim, crescida nas dificuldades dessa dita vida, nunca houve lugar melhor para encontrar as belezas e as poesias do que nos inusitados dos dias.