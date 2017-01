As sutilezas do caminho

00:00 · 06.01.2017

Nunca cedinho da manhã - pois costumo acordar mau humorada - mas por todas as demais horas do dia, transito pelo mundo com alegria. Não há nada de extraordinário em meu cotidiano para provocar sorrisos. Tudo é fruto da determinação de ter uma vida mais leve, mesmo diante de intempéries. É por eu estar viva a minha alegria, por estar viva!

Não precisa motivo maior. O mundo pode ficar de cabeça para baixo, o dinheiro faltar, as pessoas irem embora, mas eu estando aqui, posso tentar desvirá-lo, posso sentir, posso fazer, posso mudar, posso tentar fazer voltar, posso até deixar tudo como está se for do meu agrado, mas eu posso. E saber dessa possibilidade me basta.

Mesmo quando a situação não se mostra muito favorável, ainda assim, não me permito desalegrar. Não desisto de sorrir, cantar, celebrar com amores, irmãos e amigos. De começar de novo e contar comigo, como diz a canção, por que a vida vale. Para muitos, pode parecer piegas andar por ai, alegria estampada na face, mas é a minha verdade.

A vida não dá trégua para ninguém, sempre mais problemas do que soluções. Não seria diferente comigo.

Para aliviar meus ais, gargalho, sorrio sempre que tiver vontade. Seja por qualquer ato engraçado em meu caminho, por qualquer piada dita com maestria ou com absoluta falta de jeito, seja por eu estar passando ridículo, seja pelas próprias incongruências da vida: sabe-se ter fim, mas não como se sucederão as muitas facetas do caminho, como e quando se dará este anunciado término.

Se sei como fazer para tornar a vida mais leve, tornar o mundo mais fácil, não hesito. Não sou insuportável: longe de mim ficar rindo tolamente, sem qualquer razão, como se fosse uma hiena ou me faltasse noção. Não desrespeito as pessoas, não brinco com as desgraças alheias. Somente não faço carranca e nem arrasto quem está próximo para o fundo comigo, se a situação estiver ruim.

Aprendi a não pintar o mundo inteiro de cinza quando somente um aspecto da vida está dessa cor. No cinza, tento bordar as outras áreas com linhas das mais diversas e belas matizes. Elas me trazem algum prazer ou lenitivo.

Há quem estranhe esse jeito de ser. Há quem pretenda me jogar pedras por eu não desistir de sorrir até de mim mesma quando faço bobagem, de viver de forma leve, insistir em sutilezas. Há quem se sinta agredido com alegria. Esta, entretanto, é a forma com a qual me estabeleço no mundo. E não estou pedindo permissão para ser, eu sou.

Não fui sempre assim. Antes, me encabulava por ter esse lado "Pollyana". Sentia-me inadequada num mundo onde o normal é ter raiva, esbravejar e descontar a raiva pelos problemas da gente, no próximo. Tinha vergonha de conseguir sorrir, quando as adversidades eram constantes, mas cresci. Por dentro, eu avancei. Perdi as inseguranças, despreocupei com as inadequações.

Hoje, difícil me fazer baixar a cabeça. Não sei quando aconteceu essa coragem de assumir quem sou, mas tem me salvado todas às vezes em que a sensação de inadequação ameaça voltar. Talvez a mudança tenha ocorrido, quando entristeci bem grande, tristeza de tamanho imenso mesmo que sorrir ficou difícil.

Raríssimos foram aqueles a se mostrarem preocupados com minha desvontade de sorrir, como fazia a maioria com a minha alegria. Isto é ridículo! Passei a ver o mundo com um olhar mais cínico, mas guardei uns sentimento de boniteza comigo devido a esses pouquinhos que insistiram em me cuidar.

Lógico que se me dessem provas de que a braveza e o estresse reverteriam o ruim, realizariam todos os meus desejos, não hesitaria: num instante fecharia os dentes, como costumava dizer minha mãe. Deixaria o bom humor do lado de fora da porta, adotaria máscara de ódio e pavor. Até agora, entretanto, ninguém conseguiu fazê-lo, então, ergo a cabeça e sorrio.

Esta é minha estratégia de sobrevivência. Vou passando, me permitindo leveza para não afundar. A vida é muito breve. Tudo passa tão ligeiro. Não posso perder tempo sendo infeliz ou fazendo o que julgam ser o mais adequado para mim, pois quando eu mesma terminar, quero ir ciente de ter concluído a tarefa e tê-la feito muito bem. Então, eu vou por aqui. Aliás, parafraseando José Régio, serei mais enfática: só sigo por onde mandam meus próprios pés.