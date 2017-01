Contraplano por Diego Benevides: Temporada de ouro

diego.benevides@diariodonordeste.com.br • Coluna focada no melhor do cinema brasileiro e mundial

00:00 · 28.01.2017

Depois do anúncio dos indicados ao Oscar, a corrida de ouro começou oficialmente. Os filmes devem estrear nas próximas semanas e os prêmios dos sindicatos, que são os melhores termômetros para o Oscar, irão enxugar a lista de favoritos.

"La La Land - Cantando Estações" lidera o número de indicações e pode ser um destaque na premiação, principalmente nas categorias técnicas. A quantidade, no entanto, reflete principalmente o que a indústria americana quer valorizar dela mesma. É um filme bom, jovem e pop, mas que tem outros fortes concorrentes na lista, como o drama "Moonlight: Sob a Luz do Luar". É cedo para falar sobre vencedores, já que ainda não vimos todos os indicados. Vale lembrar também que corre o risco de alguns filmes nem chegarem aos cinemas cearenses, reflexo de uma distribuição limitada das grandes empresas que colocam Fortaleza fora de circuito, como aconteceu com o também indicado "Manchester à Beira-mar", ainda inédito na capital.

Independente disso, vale encarar a temporada com tranquilidade. Prêmios são imprevisíveis e refletem a opinião de um determinado grupo de votantes. O que importa é celebrar a boa temporada de títulos que temos.

Lançamento

O cineasta cearense Petrus Cariry lança na próxima quinta-feira (2) o premiado longa "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois", que encerra a trilogia da morte iniciada por "O Grão" (2007) e "Mãe e Filha" (2012). O filme estreia em cerca de 10 cidades, em um esquema de lançamento limitado e qualitativo, que prevê os espaços mais atraentes para a obra chegar ao público. O drama traz uma pegada de suspense e mostra a relação de um pai e uma filha que revisitam feridas do passado que ainda reverberam em suas vidas. Everaldo Pontes e Sabrina Greve garantem duas atuações densas, principalmente a dela, que surge como uma força da natureza em tela. O longa participou de mais de 30 festivais dentro e fora do Brasil.

Adaptação

Em cartaz no circuito de arte da Cinépolis, o drama "Sete Minutos da Meia-noite" é baseado no drama de Patrick Ness, que deu continuidade à obra de Siobhan Dowd após o falecimento da autora. Lançado no Brasil pela editora Novo Conceito, a história mostra como a fantasia entra na vida de um adolescente que enfrenta a doença incurável da mãe. Ness e Dowd refletem com muita sensibilidade sobre a inevitabilidade da morte e o entendimento das coisas.

Documentário

A jornalista e cineasta Rosane Gurgel faz a primeira exibição do curta-metragem de documentário "Close" nesta segunda-feira (30), no Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco. O filme é resultado de um processo de pesquisa na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, localizada em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, presídio destinado para presos GBT, idosos, deficientes físicos e condenados pela Lei Maria da Penha. A entrada é gratuita.

Não foi dessa vez

Fracasso. A tentativa da Mattel de criar uma franquia cinematográfica a partir de um brinquedo original ainda não deu certo. "Max Steel" foi lançado em outubro do ano passado nos Estados Unidos e fracassou nas bilheterias, com pouco mais de US$3 milhões arrecadados. Apesar do sucesso do boneco e de seus produtos derivados, a aventura estreou no Brasil sem grande alarde. O filme não é dos piores em termos de efeitos visuais, mas falta empatia. O elenco pouco ou nada conhecido não segura o que teria sido o filme de origem de uma nova franquia, ainda que o ator Ben Winchell se esforce. A direção errática de Stewart Hendler não sabe para onde vai e o que teria sido uma boa aventura para a garotada se revela mais uma iniciativa ambiciosa da indústria que, às vezes, acha que pode fazer cinema de qualquer jeito que dá certo. Nem sempre.