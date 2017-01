Contraplano por Diego Benevides: Prêmio da Crítica

diego.benevides@diariodonordeste.com.br • Coluna focada no melhor do cinema brasileiro e mundial

00:00 · 14.01.2017

"Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, foi eleito o melhor longa brasileiro pela Aceccine

A Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) anunciou no início da semana os curtas e longas-metragens que se destacaram no decorrer do ano passado. Composta por 20 profissionais de cinema e audiovisual que atuam como críticos no Ceará, a Aceccine elegeu "Elle", dirigida por Paul Verhoeven, o melhor longa estrangeiro. Já entre os longas nacionais, "Aquarius", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi a escolha da maioria. Para as duas categorias foram considerados filmes que estrearam no circuito comercial de Fortaleza entre janeiro e dezembro de 2016 e que ficaram, pelo menos, uma semana em cartaz.

Para a categoria de longa cearense, a Aceccine decidiu entre filmes que estrearam comercialmente ou produções inéditas que tiveram uma primeira exibição pública em mostras ou festivais locais. O vencedor foi "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois", de Petrus Cariry. Entre os curtas, o mineiro "Estado Itinerante", de Ana Carolina Soares, e o cearense "Janaína Overdrive", de Mozart Freire, foram os premiados. Com um ano de existência, a Aceccine tem o compromisso de estimular o pensamento crítico acerca das obras audiovisuais, valorizando a produção brasileira e cearense.

Prêmio Especial

A Aceccine também dedicou um prêmio especial de contribuição artística ao cineasta cearense Rosemberg Cariry (na foto ao lado dos filhos Petrus e Bárbara Cariry, também cineastas). O prêmio visa destacar pessoas ou ações que transformaram o cinema cearense no decorrer dos anos. Com mais de 40 anos de uma carreira sólida, Rosemberg completou 30 anos de lançamento de "O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto" e 20 anos de "Corisco e Dadá", duas obras essenciais que reconhecem a cultura nordestina e, principalmente, a produção longeva do diretor. O último trabalho de Rosemberg foi "Os Pobres Diabos", em 2013. De lá para cá, ele cuida da finalização de "Folia de Reis", além das contribuições aos projetos individuais dos filhos.

Conversa

As novas fronteiras do cinema brasileiro, principalmente o que é lançado em circuito alternativo, são parte da pauta de um debate que será realizado no auditório do Porto Iracema das Artes, no dia 18 de janeiro, a partir das 15h. Membros da Aceccine irão comandar um debate sobre as principais obras nacionais lançadas no ano passando, jogando luz sobre o que há de mais interessante e inventivo na atual produção cinematográfica brasileira.

Lançamento

Como parte da Mostra Retrospectiva/Expectativa do Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) lançará o livro "Os 100 Melhores Filmes Brasileiros". Os autores - cinco cearenses que participaram da publicação - reúnem-se no dia 17 de janeiro, a pós a sessão de "São Bernardo", programada para as 19h30. O livro é um guia essencial para quem deseja refletir sobre o cinema nacional no decorrer dos anos.

Voz da comunidade

Cinema em Casa Na linha de lançamentos que chegam direto ao catálogo da Netflix está o drama francês "Divinas", que concorreu ao Globo de Ouro 2017 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro (como era esperado, perdeu para o excelente "Elle", de Paul Verhoeven). "Divinas" se passa em um gueto onde o tráfico local se confunde com a religião. A trama acompanha Dounia, jovem que mora no gueto e decide tentar vencer na vida, seguindo os padrões do lugar onde mora: ela pretende se tornar uma traficante reconhecida e poderosa. Para isso, terá a ajuda de Maimouna, sua melhor amiga, mas ela não sabe os perigos que vai correr. Com uma visão humanizada e política, o longa é uma ótima opção para o fim de semana.