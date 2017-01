Contraplano por Diego Benevides: Novas chances

diego.benevides@diariodonordeste.com.br • Coluna focada no melhor do cinema brasileiro e mundial

00:00 · 07.01.2017

"Elle", de Paul Verhoeven, está na programação da Mostra Retrospectiva/ Expectativa do Cinema do Dragão

Se você perdeu algum dos filmes destacados pela Contraplano, o Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco exibirá boa parte deles durante a Mostra Retrospectiva 2016/Expectativa 2017, que acontece de 12 a 25 de janeiro no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

A programação conta com 85 filmes, exibidos (e alguns deles reprisados) em 99 sessões. Da nossa lista de 10 filmes, apenas "O Abraço da Serpente", "Spotlight" e "Invasão Zumbi" não estão listados. Os demais ganharão exibições. É recomendável que os interessados cheguem um pouco antes das sessões, pois algumas prometem ser disputadas, principalmente dos filmes ainda inéditos em circuito.

Além das exibições, a Mostra realizará debates com parte dos realizadores, como o cearense Petrus Cariry, que apresentará o inédito "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois", drama que encerra a trilogia da morte. O filme, protagonizado por Sabrina Greve e Evaraldo Pontes, também ganhou data de estreia em circuito comercial, marcada para 2 de fevereiro.

O Cinema do Dragão segue com o compromisso de ampliar o circuito de arte na cidade, sempre com uma curadoria cuidadosa para quem gosta de cinema de qualidade.

Oficinas

Dentro da programação da Mostra Retrospectiva/ Expectativa do Dragão, o Porto Iracema vai oferecer duas oficinas de cinema com profissionais renomados do mercado. O cineasta, crítico e curador de cinema Eduardo Valente (foto) ministrará a oficina "Festivais de cinema - produção e curadoria", nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, que norteará questões gerais do trabalho de programação de filmes em mostras e festivais. Já o jornalista e crítico pernambucano Luiz Joaquim comandará a oficina "Crítica Cinematográfica", nos dias 16 e 17 de janeiro, que tem o objetivo de incentivar o pensamento crítico sobre o audiovisual. As oficinas são gratuitas e as inscrições já estão abertas no site do Porto Iracema. As vagas são limitadas.

Cine Onda

Fortaleza receberá nos dias 14 e 15 de janeiro, a partir das 17h, a primeira edição do Cine Onda, inspirado em festivais de cinema e esportes ao ar livre. A tela montada a céu aberto no Aterrinho da Praia de Iracema promete exibir cerca de 20 filmes, entre eles os já confirmados "Bonde do Simão" e "Brazil é com S". Todas as sessões são gratuitas. Além dos filmes, o Cine Onda terá apresentações de DJs e grupos musicais, com repertório de reggae e surf music.

Cineclube

Com curadoria do cineasta cearense Samuel Brasileiro, o cineclube do Teatro Carlos Câmara exibirá, todas as quartas-feiras de janeiro, curtas-metragens brasileiros com o tema "A chegada dos trabalhadores ao Cinema". Entre os filmes de destaque estão "Neandertais", de Marcus Curvelo; "O Clube", de Allan Ribeiro, e "Retrato de uma Paisagem", de Pedro Diógenes. As sessões acontecem às quartas-feiras, sempre às 16h, com entrada gratuita.

Assassin's Creed

Adaptação Estrelado por Michael Fassbender e Marion Cotillard, a adaptação do game "Assassin's Creed" estreia dia 12 de janeiro. O ator não sabia muito sobre o jogo, mas começou a se envolver com a história. "O que de fato me fez pensar que nos daria uma relevância extra em comparação a outros filmes deste gênero foi a ideia da memória de DNA, de que guardamos conosco as experiências, os erros e as memórias de nossos ancestrais", disse o ator. A expectativa é não decepcionar os fãs e conquistar novos seguidores. "A gente espera não decepcionar, porque a melhor coisa dos jogadores é que eles têm essa paixão pelos jogos. A paixão deles nos estimula e sabemos que estamos fazendo um trabalho para uma plateia que é crítica", finaliza Fassbender.