Contraplano por Diego Benevides: Festival online

diego.benevides@diariodonordeste.com.br • Coluna focada no melhor do cinema brasileiro e mundial

00:00 · 21.01.2017

O curta "Violence en Réunion", estrelado por Vincent Cassel, integra o catálogo do MyFrenchFilmFestival

A sétima edição do MyFrenchFilmFestival já começou. Com o objetivo de apresentar as novas fronteiras do cinema francês, o festival online disponibiliza gratuitamente 10 longas-metragens e 10 curtas nas mostras de caráter competitivo, além de três longas e seis curtas fora de competição.

LEIA MAIS

.Para olhar além do que é óbvio

.O loser que deu certo na internet

As produções estão divididas em categorias: Coming of Age, sobre a transição da infância à vida adulta; We are Family, com histórias que reforçam os laços familiares; Love and Friendship, focado na amizade, o amor ou ambos; Psycho, que traz personagens perturbadores; A Woman's Life, sobre as vidas de mulheres, e Midnight Screenings, uma seleção controversa e violenta.

Nos últimos anos, o MyFrenchFilmFestival tem aproximado o público mundial do cinema francófono, disponibilizando obras de teor inédito e que, às vezes, nem chegam a estrear nos cinemas locais. Além de assistir aos filmes, o público também poderá votar nos seus títulos favoritos. O festival também terá um júri oficial, presidido pelo cineasta argentino Pablo Trapero. As obras ficam disponíveis no site (www.Myfrenchfilmfestival.Com) até o dia 13 de fevereiro.

Mercado

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) publicou um estudo recente sobre circulação de obras brasileiras pelos segmentos do mercado audiovisual entre 2011 e 2015. A pesquisa mapeia 100 longas-metragens nacionais lançados em 2011 em diferentes plataformas de exibição, comercializadas nos segmentos de vídeo doméstico, TV paga e TV aberta. A TV paga se mostrou o segmento com maior aproveitamento. Dos 100 filmes, 86 foram veiculados na TV paga até 2015. A grande presença de obras brasileiras na TV paga pode ser parcialmente atribuída à Lei 12.485, que, a partir de 2011, estabeleceu obrigações de veiculação de conteúdo brasileiro. 21 filmes foram comercializados em todos os mercados monitorados pela pesquisa.

Documentários

O Canal Futura está com uma chamada pública aberta até o dia 3 de fevereiro em busca de projetos de curtas-metragens documentais, com duração de até 13 minutos. O projeto deve selecionar 30 propostas audiovisuais de realizadores independentes que irão integrar a programação do Curtas 2017 e serão exibidos no Futura e em outras plataformas de exibição do canal. As propostas de documentários devem ser enviadas por e-mail (canal@futura.Org.Br).

Estreia

Após vencer o Festival de Brasília 2016, o drama "A Cidade Onde Envelheço" estreia no dia 9 de fevereiro nos cinemas. Dirigido por Marília Rocha, a história acompanha Francisca, uma jovem emigrante portuguesa morando no Brasil, que recebe em sua casa Teresa, uma antiga conhecida com quem já havia perdido contato. As duas passam a lidar com desejos simultâneos e opostos: a vontade de partir para outro país e a saudade de casa.

A Grande Viagem

Série de TV Estreou ontem na TV Brasil a série infanto-juvenil "A Grande Viagem", criada e dirigida por Caroline Fioratti. Um dos últimos trabalhos do ator Umberto Magnani, a série de treze episódios será exibida todas sexta, sempre às 20h30. Na trama, Magnani interpreta o Vovô Mário, ex-vendedor porta-a-porta de guia de viagens, que começa a apresentar os primeiros sinais do Mal de Alzheimer. Seu neto, o menino de dez anos Lipe, papel de Léo Palhano, resolve ajudá-lo a encontrar sua "memória perdida". Quando eles descobrem que o armário no quarto do avô é um portal mágico pelo qual podem viajar pelo mundo, até mesmo através do tempo, passando por diferentes países e épocas, tem início uma aventura. A história investe no teor lúdico e é baseada em um curta-metragem da diretora que foi lançado em 2011.