Contraplano

diego.benevides@diariodonordeste.com.br • Coluna focada no melhor do cinema brasileiro e mundial

00:00 · 10.06.2017

Para comemorar os 15 anos da criação da Agência Nacional do Cinema (Ancine), a instituição publicou a versão digital do livro "Uma Nova Política para o Audiovisual: Agência Nacional do Cinema, os Primeiros 15 Anos", com um panorama dos últimos anos da política pública do audiovisual brasileiro. A obra foi escrita pelo jornalista e crítico Pedro Butcher e está disponível para download no site da Ancine (ancine.gov.br).

LEIA MAIS

Crônica do conhecimento

O passado que bate à porta

O mercado audiovisual atravessou um processo de reestruturação e experimentou um crescimento nunca antes alcançado, com todos os elos da cadeia produtiva atendidos de maneira articulada e planejada.

A obra também aborda também a aprovação do Plano de Diretrizes e Metas (PDM), criado em 2012, e o lançamento, em 2014, do Programa Brasil de Todas as Telas, que consolidam a política audiovisual em seus planos teóricos e práticos. O título também explica o novo paradigma para o setor baseado em seis vetores: expansão do mercado, política multifocal; atenção às transformações do mercado audiovisual e da sociedade no Brasil e no mundo, inclusão, internacionalização e fortalecimento e democratização da produção e da difusão do conteúdo brasileiro.

Documentário "Cinema Novo", dirigido por Eryk Rocha, lançado nos cinemas em 2016

Terra em Transe

A paradisíaca praia de Jericoacoara recebeu a abertura da sexta edição do Festival de Cinema Digital, na última quarta-feira (7), e contou com a presença ilustre de Paloma Rocha, filha de Glauber Rocha. Ela falou sobre os 50 anos do imprescindível "Terra em Transe", obra homenageada do evento. "A história se passa em qualquer país da América Latina, mas sobretudo fala muito sobre o janguismo no Brasil, a queda das esquerdas, depois a queda das direitas também. O que está acontecendo agora que está caindo tudo. E depois o que sobra é o triunfo da beleza, da poesia", disse Paloma. Ontem (9), ela também participou do o Seminário "Terra em Transe: 50 Anos", em que discutiu a importância da obra na filmografia nacional.

Platino

Tem filme brasileiro na quarta edição dos Prêmios Platino do Cinema Iberoamericano, que acontece no dia 22 de julho, em Madri. "Aquarius" foi indicado a melhor ficção, diretor e atuação feminina para Sonia Braga. "Cinema Novo" foi indicado a melhor documentário. Coprodução Brasil/Espanha, "Bruxarias" está entre as melhores animações. Por fim, Diego Garcia concorre na categoria de melhor direção de fotografia por "Boi Neon".

BrLab

A sétima edição do BrLab - Laboratório de Desenvolvimentos de Projetos está com inscrições abertas até o dia 10 de julho. O encontro acontece entre os dias 19 e 27 de outubro, em São Paulo, durante a 41ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. As atividades do laboratório são direcionadas ao desenvolvimento de projetos de longa-metragem de ficção da América Latina e da Península Ibérica e à qualificação de profissionais da região.

Websérie musical

Gonzagão Com estreia prevista para 12 de junho, a websérie "Orquestra Sanfônica de Exu", rodada em Exu, interior pernambucano e na região do Cariri, vai homenagear o músico Luiz Gonzaga. Uma orquestra com 20 sanfoneiros foi formada especialmente para a produção. Para conduzir o grupo, a produção levou para a cidade a atriz e cantora Lucy Alves, paraibana e sanfoneira, e os mestres Luizinho Calixto e Targino Gondim. A websérie conta a história de Gonzagão desde a infância pobre no pé da Serra do Araripe à consagração nacional como expressão da música e da cultura nordestina e brasileira, ressaltando sua memória marcante junto aos moradores. Os episódios estarão disponíveis no site de O Boticário.