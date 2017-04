Contraplano

diego.benevides@diariodonordeste.com.br • Coluna focada no melhor do cinema brasileiro e mundial

A presença feminina no audiovisual tem sido constantemente discutida por realizadores, pesquisadores e críticos de cinema. A abertura de espaços é importante para garantir uma variedade de pensamentos, principalmente em um tempo onde o feminismo é essencial para causar transformações. Um dos marcos recentes que já promovem a descentralização de gênero no audiovisual foi a criação do Elviras - Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema. As participantes do coletivo escrevem críticas cinematográficas e/ou produzem reflexão teórica sobre audiovisual. Elas também atuam na formação de cineclubes, debates e júris especiais em festivais, viabilizando a voz e o texto de mulheres em um cenário predominado por homens. Com participantes de todo o Brasil, o Elviras mantém uma página no Facebook onde são compartilhados assuntos relevantes sobre o universo feminino, estimulando a produção não apenas quantitativa, mas também qualitativa de conteúdo crítico feminino nos quatro cantos do Brasil. O nome do coletivo homenageia Elvira Gama, considerada a primeira mulher no Brasil a escrever sobre a imagem em movimento, entre 1894 e 1895.

Coletivo Elviras reúne mulheres que trabalham com crítica de cinema no Brasil e luta pela igualdade

Seminário

A Ancine realizou no dia 30 de março, no RJ, o Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual. Debora Ivanov (foto), diretora da Ancine, apresentou resultados da segunda edição da pesquisa "Participação Feminina no Audiovisual na Produção Audiovisual Brasileira". Em 2016, a marca de diretoras mulheres para curtas e médias foi de 26%, enquanto para longas foi de 15%. Os dados apontam a pouca variação dos números, que entre 2009 e 2016 não passaram os 24% quando se trata de diretoras de longas. Entre as medidas iniciadas para reduzir a desigualdade estão a aplicação da paridade de gênero nas comissões de seleção do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e a inclusão da declaração de gênero no sistema da Ancine.

Selo Bechdel

Ainda durante o Seminário, Ivanov recebeu a sueca Ellen Tejle, promotora do selo Bechdel, que mede a presença feminina nos longas. Entre os filmes brasileiros que passaram no teste está o longa "Aquarius", que tem a atriz Maeve Jinkings no elenco. Para receber o selo, a obra deve responder positivamente a três perguntas: "O filme tem duas personagens femininas?"; "Elas têm nome?"; "Elas contracenam em mais de uma cena e não falam só de homens?",

Incentivo

Recentemente, a Avon apresentou uma plataforma voltada à valorização das profissionais do audiovisual. O projeto investirá em produções dirigidas ou roteirizadas por mulheres, por meio de leis de incentivo. Como experiência piloto, a empresa já está dirigindo investimentos a três longas: "Diálogos com Ruth de Souza", dirigido por Juliana Vicente; "Jamais Estive Tão Segura de Mim Mesma", de Monique Gardenberg, e "Pedro", de Laís Bodanzky.

Paraíso Perdido

Filmagens. A diretora baiana Monique Gardenberg, que assinou "Benjamim" (2003) e "Ó Pai, Ó" (2007), faz seu retorno ao cinema autoral com "Paraíso Perdido", cujas filmagens terminam hoje (8) em São Paulo. O longa narra a saga da excêntrica família de José, interpretado por Erasmo Carlos. Marcados por perdas e desencontros, eles buscam ser felizes em Paraíso Perdido, uma boate parada no tempo, onde cantam música popular romântica. Também estão no elenco Hermila Guedes, Julio Andrade, Seu Jorge, Jaloo, Julia Konrad e outros. Ao abordar sentimentos como a paixão, traição e vingança, o filme traça um paralelo entre as temáticas passionais da "música brega". A produção musical é assinada por Zeca Baleiro.