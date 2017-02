Contraplano

diego.benevides@diariodonordeste.com.br • Coluna focada no melhor do cinema brasileiro e mundial

00:00 · 04.02.2017

Em outubro do ano passado, o cineasta Kleber Mendonça Filho entregou o cargo de coordenador da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), em Pernambuco, após 18 anos de atividades. Desde então, o crítico Luiz Joaquim, que trabalha há 15 anos como programador da instituição, ocupou interinamente a posição, que inclui cuidar da curadoria do Cinema da Fundação e do Cinema do Museu. Ele seria, portanto, a escolha mais adequada para assumir o posto, mas Luiz Otávio Cavalcanti, presidente da Fundaj, acabou nomeando a jornalista e fotógrafa Ana Elizabeth Farache para o cargo. A decisão gerou controvérsia no meio cinematográfico, visto que o trabalho realizado até então pela Fundaj era exemplar. Na terça-feira (31), Luiz Joaquim também anunciou o desligamento para cuidar de outros projetos, que inclui a coordenação do curso de Cinema e Audiovisual da AESO (Faculdades Integradas Barros Melo). A dança das cadeiras da Fundaj terminou no mesmo dia, com a nomeação do crítico Ernesto Barros para o cargo deixado por Luiz Joaquim. Profissional íntegro e experiente, Ernesto apazigua um engodo que a Fundaj parece não se importar de ter criado, e renova as esperanças de uma boa gestão daqui para frente.

Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, agora conta com o crítico Ernesto Barros como programador

Animação

Começou na última semana o projeto Enel Compartilha Animação, que oferece curso de Cinema de Animação, ministrado por Telmo Carvalho, na Casa Amarela Eusélio Oliveira, para estudantes de Fortaleza. Por meio de aulas teóricas e práticas, a turma vai realizar um curta-metragem animado com a temática da sustentabilidade. O resultado será apresentado durante o 27º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de cinema, marcado para o período de 5 a 11 de agosto na Capital. Em nove anos de atuação, o projeto já beneficiou mais de 2 mil crianças de escolas públicas de Fortaleza e outras cidades do interior do estado, realizando oficinas de cinema de animação com foco no meio ambiente e na importância de se preservar os recursos naturais.

Crescimento

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) publicou um balanço do segmento de exibição em 2016. Foram lançados143 filmes brasileiros, uma marca histórica. O total de ingressos vendidos atingiu 30,4 milhões, o melhor resultado desde 1984. A participação de público dos filmes nacionais chegou a 16,5%, contra 13% no ano anterior. A crise não chegou ao cinema, que vendeu no total 184,3 milhões de ingressos. As receitas de bilheteria superaram R$2,6 bilhões.

Festivais

Realizadores de cinema podem submeter seus curtas-metragens em dois festivais locais. A IX Mostra Outros Cinemas, que acontece de 10 a 14 de maio na Caixa Cultural Fortaleza, recebe produções de todos os estados brasileiros. Já o VI Festival de Jericoacoara - Cinema Digital, que acontece de 7 a 13 de junho, retomou as inscrições após quase um ano do anúncio de suspensão do evento. Interessados podem enviar suas obras até 28 de fevereiro.

Uma espiã clássica

Em breve A atriz francesa Marion Cotillard interpretará uma espiã em "Aliados", ambientado na Segunda Guerra Mundial, que estreia no dia 16. A obra aborda a lealdade durante uma época em que morte e devastação causam muitos estragos. "Adorei o fato de ser uma obra de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, com essa complexidade e profundidade de emoções", afirma a atriz. Com direção de Robert Zemeckis, o filme varia entre o tradicional e o contemporâneo. "Há um estilo das antigas produções de Hollywood neste filme, mas nada pode ser tão clássico assim por conta de quem está dirigindo. Bob Zemeckis é um verdadeiro visionário. Ele inventou coisas, mudou o cinema e faz coisas em seus filmes que nunca haviam sido feitas. Então foi interessante ver o encontro entre esse estilo bem mais antigo filmado por alguém que nunca será clássico e cujo trabalho nunca será velho", finaliza.