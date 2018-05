Clube dos 27 na Netflix

00:00 · 03.05.2018 por Vivian Masutti - Folhapress

Kurt Cobain tirou a própria vida e entrou para o trágico clube dos ídolos que morrem cedo demais

Uma das principais estreias de maio na plataforma de vídeos sob demanda Netflix (www.netflix.com.br) é o documentário "27: Gone Too Soon" (27: foram cedo demais, em tradução livre), que está disponível para assinantes desde a terça-feira (1º).

Dez dias depois da morte do talentoso DJ sueco Avicii, aos 28 anos (passou por alguns meses a média etária do filme), a trágica notícia é uma prova de que o tema do documentário, embora triste, segue em alta.

Músicos

Exibida pela primeira vez em março deste ano, no Reino Unido, a produção assinada pelo experiente diretor inglês Simon Napier-Bell apresenta histórias de artistas integrantes do "clube dos 27", como ficaram conhecidos.

Todos eram extremamente talentosos e famosos e todos morreram aos 27 anos, como Jim Morrison (The Doors, 1943-1971), Jimi Hendrix (1942-1970), Brian Jones (Rolling Stones, 1942-1969), Janis Joplin (1943-1970), Kurt Cobain (Nirvana, 1967-1994) e, mais recentemente, a diva Amy Winehouse (1983-2011).

O documentário tem gravações dos artistas em vida, shows e depoimentos, assim como entrevistas com críticos e produtores da indústria fonográfica.

Como não poderia faltar, são abordados ainda o vício em álcool e drogas e a saúde mental dos músicos, em uma tentativa de compreender o porquê de não apenas eles, mas diversos outros músicos menos conhecidos, acabarem dessa forma, cedo demais.