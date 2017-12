Cliques de ruptura

00:00 · 14.12.2017 por Roberta Souza - Repórter

Na fotografia, André Liohn tem um objetivo muito claro: "documentar o momento de ruptura, onde a vida, a história tenha que inevitavelmente tomar outro rumo". O que chamam de "trauma", ele interpreta como "recomeço", e essa orientação tem lhe guiado nos registros de guerra e de outras mazelas sociais há treze anos, quando resolveu dedicar-se profissionalmente à imagem. Em pouco mais de uma década de trabalho, o fotógrafo natural de Botucatu (SP) já conquistou importantes premiações internacionais, e nesta sexta (15) e sábado (16), realiza palestra na Unifor e workshop no Museu da Fotografia, compartilhando um pouco de sua experiência.

Da catástrofe humanitária na Somália à Guerra Civil na Líbia, passando pela dura realidade das favelas brasileiras, Liohn foca no que ele chama de momento "zero". "A história, nossas vidas são feitas destes momentos, termos consciência de que eles nos ajudam a avaliar a qualidade dos nossos atos, a avaliar quem fomos até então e nos permitem, mesmo que sutilmente, imaginarmos quem queremos ser, o que queremos fazer das nossas vidas", observa.

Uma série de 12 fotos suas feitas em 2011, por ocasião da cobertura da Guerra Civil na Líbia, encontra-se em exposição no Museu da Fotografia desde outubro, na Mostra "Na linha de Frente", que fica em cartaz até fevereiro. Foi esse trabalho que lhe rendeu em 2012 o Robert Capa Gold Medal Award, mais importante prêmio mundial para fotografia de guerra.

"A Líbia foi a primeira das outras guerras que seguiriam em decorrência do que naquele momento chamávamos de Primavera Árabe. Hoje, depois de quase 7 anos passados, as histórias que escrevemos, as fotos e vídeos que fizemos nas linhas de frente, tanto ao lado dos rebeldes quanto do governo, são fundamentais para podermos entender o que realmente aconteceu naquele momento", contextualiza Liohn.

"Pessoalmente, sinto-me privilegiado por ter podido contribuir para que a história do que aconteceu naquele momento possa - hoje e no futuro - ser refletida, contextualizada, colocada à luz de pensamentos críticos que talvez, um dia, quem sabe, nos ajudem a evitar cometermos os mesmos erros", destaca o fotógrafo.

Intercâmbio

As atividades de formação, como as que serão realizadas em Fortaleza, destacam o interesse do fotógrafo em estabelecer trocas com quem está apenas começando ou quem nutre curiosidade sobre o tema. "Gosto muito de poder encontrar estudantes de várias áreas que aparentemente podem estar distantes da fotografia e do jornalismo. Há algumas semanas estive na Noruega, onde me encontrei com alunos de economia. Nestes encontros, normalmente, o que acontece é mais um bate papo onde tento trazer aquilo que eles estejam aprendendo para um lugar mais próximo da realidade e dos problemas do mundo", conta.

A palestra "Linha de Frente" ocorre na Unifor nesta sexta-feira, 15, às 9h, no Auditório da Biblioteca da Universidade. O acesso é gratuito e aberto ao público. "Muitos jovens estudam e se confrontam com a incerteza de que poderão um dia realmente usar aquilo que estão aprendendo em prol de alguma coisa importante", observa Liohn.

"A natureza do meu trabalho exige que eu esteja muito próximo de problemas complexos e muitas vezes, aparentemente insolúveis. Para quem observa de fora, tudo pode parecer desolador, mas não é. Acredito que podemos, sempre, nos esforçarmos o máximo possível para solucionar estes problemas e por isso me sinto sempre entusiasmado para falar com jovens em universidades", completa.

Quem for ao Museu da Fotografia, participará de um workshop de imersão fotográfica. Durante o encontro, além de analisar os trabalhos trazidos pelos participantes, o fotógrafo realizará uma reflexão livre de preconceitos e estimulará os participantes a pensarem sobre suas metas, o que pretendem atingir com a fotografia e como concretizar esse objetivo mesmo com as inseguranças, o cansaço do trabalho de campo e o medo de errar. O investimento é de R$200, somente em dinheiro, e as inscrições devem ser feitas na recepção do museu até dia 16.

"Não será um simples mergulho na fotografia. Quero usar o método da fotografia para poder discutir mídia, jornalismo, arte, políticas nacional e internacional, poder me aprofundar na responsabilidade e no papel que o fotógrafo pode exercer e assumir no momento atual. Vamos passar o dia todo juntos. O evento começa às 8h da manhã e vai até 17h da tarde", adianta Liohn.

Ele mesmo reconhece que já tem um trabalho amadurecido, mas busca constantemente inspiração na obra de outros fotógrafos. "Os clássicos do fotojornalismo continuam a me emocionar e surpreender e, vez o outra, encontro novos fotógrafos, ainda bem no início de suas carreiras, com trabalhos realmente emocionantes", conta. No Brasil, ele destaca o trabalho de Fabrício Brambatti, por exemplo.

"Meu objetivo hoje é ser independente, poder arcar com os custos e aproveitar os ganhos de ser fiel a uma visão muito pessoal sobre o que o fotojornalismo realmente é. Isso não é fácil num momento em que os jornais e revistas passam por problemas econômicos tão limitantes", desabafa. Mas segue acreditando no seu ideal.

Saiba mais

Palestra "Na Linha de Frente", com André Liohn. Nesta sexta (15), às 9h, no Auditório da Biblioteca Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Aberto ao público. Contato: (85) 3477.3253

Workshop Imersão Fotográfica, com André Liohn. Neste sábado (16), de 8h às 17h, no Museu da Fotografia (R. Frederico Borges, 545, Varjota). Inscrições: R$ 200