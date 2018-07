Cine Ceará terá mostra de curtas feitos com celular

00:00 · 10.07.2018

Plateia na última edição do Cine Ceará, em 2017: exibição de curtas em mostras paralelas já é tradicional no festival ( Foto: ROGERIO RESENDE )

Um celular nas mãos, criatividade e ação. Com estas "ferramentas" qualquer pessoa pode produzir um curta-metragem e ter a possibilidade de ver seu filme exibido em um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Quem oferece a oportunidade é o 28º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - Cogerh, do Governo do Estado do Ceará, que abriram no dia 18 de junho as inscrições para a mostra "Cada Gota Conta". Elas seguem abertas até 18 de julho.

Em sua primeira edição, a mostra é totalmente voltada para filmes captados em aparelhos celulares. Há somente uma categoria que abrange todos os gêneros, podendo ser ficção, documentário, reportagem ou animação. A mostra é pública, aberta a realizadores cearense ou residentes no Ceará há mais de dois anos, que podem inscrever trabalhos individualmente ou em equipe.

Os curtas devem seguir o tema "Preservação dos recursos hídricos: cada gota conta" e ter de 1 a 3 minutos de duração, contando com os créditos. As obras devem ser inéditas, ou seja, não podem ter sido exibidas anteriormente em nenhuma plataforma e a classificação etária deve ser livre. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no cineceara.Com.

A curadoria da mostra selecionará cinco trabalhos, que serão exibidos do segundo ao penúltimo dia do 28º Cine Ceará, de 4 a 10 de agosto. O melhor curta-metragem eleito pelo júri será reexibido na Cerimônia de Encerramento do festival e receberá um prêmio no valor de R$ 3 mil. A comissão julgadora será formada por estudantes de cursos de cinema de Fortaleza.