Cidadão na praia

00:00 · 13.01.2017

A inauguração foi com o show do último disco da cantora Céu, "Tropix". Agora, a Órbita Blue dá seguimento à agenda de apresentações com uma atração não menos preciosa, e até mais icônica para a cidade. Logo mais à noite, os rapazes da Cidadão Instigado sobem ao palco da casa, localizada na Praia do Futuro.

Um dos nomes de destaque da safra migrante que começou a carreira na capital cearense e consolidou seu nome em São Paulo, a banda cearense arrancou boas críticas com o último disco, "Fortaleza", lançado em março de 2015.

Considerado o trabalho mais pesado do grupo, com forte acento de rock setentista e psicodelia, o álbum traz referências explícitas à terra natal (ou de coração) de quase todos os integrantes - Fernando Catatau, Dustan Gallas, Regis Damasceno, Rian Batista, Yury Kalil e Clayton Martin (este último, de São Paulo) -, não apenas no nome do disco, mas nas letras.

Quem nasce e se cria aqui não tem como evitar o coração apertado ao ouvir os versos da faixa-título "Minha Fortaleza réia o que fizeram com você, minha Fortaleza réia eu sofro junto com você", numa espécie de amor desiludido, mas ainda cheio de afeto de quem conheceu a cidade menos.

"As pessoas se identificaram com o que a gente canta sobre a cidade, ainda que seja uma coisa pessoal. Muitas pessoas comentaram e isso foi bem emocionante", comemora Fernando Catatau, líder da banda.

A forma como o público se apropriou do disco foi, segundo o vocalista, um dos aspectos marcantes de "Fortaleza", cujo último show será feito hoje. Em 2017, a banda completa 20 anos e deverá iniciar uma turnê comemorativa.

Balanço

Desde que foi lançado, o álbum acumulou também premiações, como a de melhor disco do ano, pelo Prêmio Multishow 2015. "O 'Fortaleza' foi muito bom pra gente. Sempre quisemos fazer um disco de rock, com as influências daqui, e também, de certa forma, um apanhado da nossa carreira. Tem umas passagens românticas, mas também tem algo mais pesado", avalia Catatau, definindo o álbum como um clássico de rock, "mas não rock gringo e, sim, cearense, como a gente enxerga que é".

Como disse Catatau em outras oportunidades, o título do disco não é apenas uma referência ao nome da cidade, mas ao substantivo.

"Falamos dessa sensação do espaço como uma fortaleza, todo mundo se trancando em suas casas", comenta. Atento, o vocalista, no entanto, vem percebendo mudanças na cidade, sobretudo um retorno das pessoas à rua, numa tentativa de ocupar e assumir os espaços. "Se você não tá na rua, a rua fica vazia, a escuridão chega. A gente tem que tá na rua, é o caso da Praia de Iracema, com todo mundo voltando a usar", ilustra.

Esta mesma Fortaleza em transformação chamou de volta um Fernando Catatau morador de São Paulo há 15 anos. Há cerca de nove meses, retornou para ser cidadão no Ceará. "Fechei um ciclo lá, estou de boa pra seguir outro caminho. Sempre foi meu sonho ir pra lá, atrás das minhas conquistas pessoais, mas agora prefiro estar aqui. O astral que a cidade tem agora me trouxe de volta".

Duas décadas

Sobre a turnê em comemoração aos 20 anos de Cidadão Instigado, completados em 2016 e - em breve - festejados, prefere não adiantar muito. Destaca, por enquanto, o relançamento dos quatro discos da banda em LP e do primeiro EP em fita cassete. Para Catatau, fazer um dos últimos shows da banda antes da comemoração dos 20 anos num lugar chamado Praia do Futuro é, no mínimo, simbólico.

"É o futuro, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas temos ainda muito pra falar, pra fazer. Além de 20 anos de banda, somos amigos há 30 anos e isso, pra mim, é ser um cara realizado, são as conexões que a gente faz na vida", analisa, instigando os fãs a aguardar novidades. "Só sei que a gente sabe muito bem o que quer".

Mais informações:

Show da Cidadão Instigado. Hoje, a partir das 18h, no Órbita Blue (Av. Clovis Arrais Maia, 3879, Praia do Futuro). Ingressos: R$ 50 (inteira). À venda no site sympla.Com.Br

Contato: (85) 3453.1421