Chuva de arroz no São Luiz

00:00 · 20.01.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o Caderno 3

Por meio desta, Adelson Viana e Nonato Luiz, pais dos noivos, convidam para o enlace matrimonial que se dará domingo, no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, no Cineteatro São Luiz. Sob a proteção do Criador e debaixo do manto das preces dos respectivos progenitores, a Sanfona e o Violão, finalmente, deverão selar esta união (já de longa data, convenhamos).

Bem que poderia ser assim o convite para o show do violonista Nonato Luiz e do acordeonista Adelson Viana, que acontece neste domingo. Afinal, ambos concordam: violão e sanfona foram feitos um para o outro.

"As cordas do violão e as teclas da sanfona formam um casal perfeito. É muito rico, um casamento mesmo. As sonoridades se complementam e é essa união que nos faz produzir sempre mais", atesta o violonista.

A parceria destes que são dois dos mais importantes virtuoses cearenses foi registrada em 2009, com a gravação do disco "Dobrado", mas digamos que a oficialização do casório acontece mesmo agora, oito anos depois. "Na época, fizemos um lançamento, mas num espaço menor. Desta vez, será um relançamento com outro porte e algumas surpresas no repertório", adianta um Nonato empolgado com a festa que se avizinha.

Seleção

"Vamos tocar algumas coisas do 'Dobrado', que tem composições minhas e do Nonato, mas também vamos fazer umas inéditas e um pouco de tudo: de Gonzaga a Beatles, passando por Astor Piazzolla", revela Adelson Viana.

Segundo o acordeonista, um dos aspectos que une seu trabalho ao de Nonato Luiz é justamente esta compreensão de que não se deve limitar os instrumentos a gêneros específicos. "Você deve tocar o que deseja, o que escuta e acha bonito", reforça o violonista, dando a perceber um desprendimento que se alcança à custa de muitos anos de experiência artística.

A fim de romper com essas categorizações - do que deve ou não ser executado -, os músicos também são conhecidos por adaptar peças que não foram criadas originalmente para sanfona ou violão.

"O Nonato faz muito isso, traz pro violão peças que ninguém toca. Ele tem esse lado eclético, mas sempre mantendo uma raiz regional, que é uma base nos nossos trabalhos, acredito", resume Adelson.

De fato, apesar do passeio - salutar e divertido - por outros ritmos, presente nas apresentações dos dois, as raízes nordestinas são a marca das suas produções: o balanço dos forrós, dos xotes e dos frevos soa nas cordas e nas teclas, em trabalhos solos ou na companhia de medalhões da música cearense, como Fagner, Fausto Nilo, Tarcísio Sardinha e tantos outros.

"Quanto menos instrumentos tocando juntos, mais apuro é necessário. Precisamos criar situações musicais pra que a sanfona e o violão apareçam, para que se entrelacem e a música cresça", detalha Viana.

Tal arranjo está para além da alternância dos instrumentos. "Não é só ele fazer a base para o violão brilhar e vice-versa. É mais que isso. Temos que fazer tudo soar uníssono também", complementa Luiz.

Nesse sentido, a sanfona - instrumento festivo, de volume potente - precisa soar na medida para que o violão, com todas as suas nuances, também se faça ouvir. "A sanfona é um instrumento difícil de ser tocado baixo, suave, e se não tem uma parceria, ela pode esconder o violão. E a gente não quer isso de jeito nenhum por que tem sonoridades que só ele alcança. Então, como em todo casamento, tem que ter respeito", aconselha o pai da noiva.

Porvir

A apresentação deste domingo sela de tal modo essa união de almas gêmeas que os músicos já falam em lançar um "Dobrado II". Tanto Adelson Viana quanto Nonato Luiz confirmaram o desejo de gravar um novo álbum, ainda no primeiro semestre deste ano. "Se desse, já gravaríamos agora, no Cine São Luiz! Temos composições para até mais de um disco, com certeza. Agora temos só que decidir se será um CD ou um DVD... Mas vai sair", confirma o violonista.

Para os músicos, apresentar "Dobrado" no Cineteatro só reforça a vontade de gravar um novo álbum e, assim, manter a parceria. "Ave maria, tocar no São Luiz é uma emoção imensa, ele ficou muito lindo! Teatro tem que ser assim, imponente, para o artista sentir aquele apoio. Dá segurança, sabe?", revela Nonato. Adelson complementa: "É um templo da nossa cidade", atestando a boa escolha do local da cerimônia.

Ao público, os pais dos noivos deixam o recado: save the date. Arrume a melhor vestimenta, separe o arroz, não esqueça o exibível. E longa vida aos noivos!

Mais informações:

Show de Adelson Viana e Nonato Luiz. Domingo, dia 22, às 18h30, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira). Contato: (85) 3231.9461