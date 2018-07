Chico Brown se apresenta no Cineteatro São Luiz

00:00 · 07.07.2018

O menino que se criou rodeado de música desembarca em Fortaleza para apresentar seu show acústico, com versões e diversas abordagens experimentais de grandes clássicos renomados. Chico Brown, filho de Carlinhos Brown com Helena Buarque (ele é neto de Chico Buarque), pretende levar ao palco do Cineteatro São Luiz sua própria identidade musical.

"Chico Brown - Acústico" acontece neste domingo (8), às 18h, no Cineteatro São Luiz. Os ingressos estão à venda pelo site da Tudus: www.Tudus.Com.Br ou na bilheteria do equipamento cultural. Com classificação livre, os ingressos custam o valor de R$ 20 (inteira)

O show conta ainda com canções autorais inéditas do artista e com o sucesso "Massarandupió", composta por ele e com letra do avô. A canção foi lançada no disco mais recente do veterano, "Caravanas" (2017).

Com pouco mais de 20 anos, Chico Brown traz para seu som as influências da música carioca e baiana. A música "Massarandupió" traz essa essência, uma ode à praia naturista de Entre Rios, na Bahia, cantada pelo avô. O título, nome da praia, veio de Chico Brown, a primeira palavra que lhe veio a cabeça após encaixar todas as notas na melodia.

O contato com uma mescla musical faz de Chico Brown um pretenso músico com um repertório rico em diversidade cultural. O músico tem influências da MPB, da música nordestina, reggae, música instrumental, rock progressivo, jazz, música latina e sinfônica.

Além de cantor, o artista é um grande guitarrista e faz jus ao seu ouvido absoluto - habilidade rara em que uma pessoa consegue identificar ou recriar uma dada nota musical, mesmo sem ter um tom de referência.

Na Bahia, vivenciou as batucadas do Timbalada, grupo de samba-reggae criada pelo pai em 1991. No Rio, o piano da avó era o acalento. No instrumento, em que foi autodidata, o menino replicava as trilhas sonoras de desenhos e filmes. Assim nasceu também seu amor pela sétima arte, e principalmente por John Williams, compositor da trilha sonora da saga "Star Wars".

Desde criança, em um jantar da família, a música tema de "Os Saltimbancos", cantada pela prima, "Minha Canção" deu o alerta ao avó do talento nato do neto para a música.

A canção composta por Chico Buarque (conhecida também como "Dorme a Cidade") brinca com as notas musicais, porém, há um "erro" na canção percebida apenas por quem tem o dom do ouvido absoluto. A nota que abre a canção deveria ser um Dó, mas não é, como acontece com os demais versos. Assim, o "Vô Ico" descobriu "o melhor músico da família", como revelou em entrevistas.

O nome Chico não veio necessariamente do avô famoso. Carlinhos Brown (o pai), quando mais jovem, foi salvo de um afogamento por um padrinho dele chamado Francisco. Além do Buarque avô, a família conta também com outro Francisco, Chico Diaz, casado com a atriz Sílvia Buarque. O menino estava destinado a ser Chico.

Apresentação

A música para Chico era um hobby, mas com a passar do tempo e vendo as possibilidades na profissão começou a se interessar pela música de forma mais profissional.

Em um show totalmente solo, em voz e violão/piano, traz o cantor intercalando entre o som dos dois instrumentos. A apresentação conta costumeiramente com a participação de um percussionista em alguns momentos do show.

O cantor é acompanhado pelo outro músico em seu samba em inglês "She Knows" e no reggae, "Rasta With an Apple", ambos compostos por Chico. Em Fortaleza, Chico conta com a participação da musicista Letícia Chahaira.

O artista começou os seus shows solos neste ano, em abril, na capital paulista. Para Fortaleza, pela primeira vez, o artista mexe em seu repertório e traz para a capital cearense músicas de grandes artistas nordestinos.

Mais informações

Chico Brown acústico - voz, violão e piano. Neste domingo (8), às 18h. Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3252-4138