Chamadas para novos talentos

00:00 · 03.01.2017

Secult anunciou dois editais, ambos com mudanças e valores mais altos que as edições anteriores: o de Cinema e Vídeo e o de Incentivo às Artes

Janeiro começa com boas oportunidades para realizadores em diferentes linguagens artísticas. No Ceará, Secretaria da Cultura (Secult) lança duas seleções: o XIII Edital Ceará de Cinema e Vídeo e o XI Edital de Incentivo às Artes.

Com um investimento recorde de 17 milhões de reais, o Edital Ceará de Cinema e Vídeo contempla, além da produção de obras, ações como um novo projeto para geração de conteúdo para a TV Ceará, investimento em formação (com a Escola Porto Iracema das Artes), recursos para distribuição dos filmes dentro e fora do Ceará e a ampliação da rede de exibição no estado - com o Cineteatro São Luiz, os cinemas do Centro Dragão do Mar, a TV Ceará e novas vinte salas de cinema que serão construídas neste ano, em dez municípios cearenses.

A reformulação do edital resultou em significativo aumento na quantidade de projetos contemplados. O número de longas a serem apoiados subiu de quatro para, no mínimo, doze, com vagas específicas para ficção (4), animação (2) e documentário (6). Ao todo, serão selecionados 36 projetos de produção e, pelo menos, 24 de cineclubes, 4 de formação em audiovisual e 2 de desenvolvimento de roteiro.

Duarte Dias, coordenador de política audiovisual na Secult e curador de cinema do Cineteatro São Luiz, afirma que a Secult buscou garantir o máximo de recursos disponibilizados pela Ancine para os estados. "Com isso, puderam ser viabilizadas novidades importantes, como a categoria distribuição de longas-metragens, que permitirá que filmes já realizados possam chegar mais longe".

Artes

A ampliação de recursos da Secult refletiu também no XI Edital de Incentivo às Artes que, assim como o Edital Ceará de Cinema e Vídeo, passou por modificações. Contando com um total de R$ 5.665.000 (antes R$ 4,45 milhões), o edital visa prestar apoio direto a projetos de artes visuais, circo, dança, fotografia, humor, literatura, música e teatro.

Entre as novidades, está o lançamento de editais específicos para cada linguagem, com processos seletivos independentes, possibilitando maior agilidade para o resultado .

Suzete Nunes, secretária adjunta da Cultura, ressalta outros aperfeiçoamentos no Edital, como a revisão do Prêmio Alberto Nepomuceno de Composição Musical, que se soma à categoria musical e teve seu valor dobrado. "Além de composições para bandas de música, o prêmio passou a contemplar composições para orquestras de cordas, orquestras sinfônicas, grupos de câmara e grupos com formação instrumental diversa".

Literatura

Na seara das letras, estão abertas as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura, concurso que revela novos talentos da literatura nacional desde 2003. Até 17/02, candidatos poderão se inscrever nas categorias Conto e Romance para ter suas obras publicadas pela editora Record com tiragem inicial de dois mil exemplares.

Interessados deverão apresentar produções inéditas, podendo concorrer nas duas categorias, desde que os textos não tenham sido publicados previamente, inclusive em plataforma online.

O processo seletivo é realizado inteiramente via internet e os trabalhos serão submetidos à avaliação das comissões compostas por escritores, especialistas, jornalistas e críticos literários definidos pelo Sesc. Os vencedores serão anunciados em junho.

Mais informações:

XIII Edital Ceará de Cinema e Vídeo e XI Edital de Incentivo às Artes

Inscrições: secult.Ce.Gov.Br e editais.Cultura.Ce.Gov.Br

Contato: (85) 3101.6763 /6765

Prêmio Sesc de Literatura

Inscrições: sesc.Com.Br/premiosesc

Contato: 0800.275.5250