Centenário do Velho Guerreiro

00:00 · 23.12.2017 por Leonardo Volpato - Folhapress

Sempre que o apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha (1917-1988), não conseguia apresentar seus programas por conta da saúde frágil, era João Kléber que o substituía na TV. Agora, no ano em que o Velho Guerreiro completaria cem anos, é a vez de o apresentador prestar uma homenagem ao ídolo.

Na atração "João Kléber Show Especial Chacrinha", no ar neste domingo (24), às 22h30, na Rede TV!, o saudoso comunicador é lembrado no palco, com show de calouros, um júri formado por antigos participantes, convidados especiais e até chacretes.

"A última imagem dele no ar foi em 1988, em um programa que eu comandei ao lado dele, já bastante debilitado (Chacrinha teve câncer no pulmão). A gente gravava num sábado, e o programa ia ao ar no sábado seguinte. O último nós gravamos num sábado, e ele morreu na quinta. Então, tive de começar a atração com um monólogo, explicando que as imagens que seriam apresentadas tinham sido feitas momentos antes de ele partir", relembra João Kléber.

Agora, quase 30 anos depois, ele coloca no palco chacretes, monta um show de calouros e reúne um júri com convidados especiais que fizeram parte da atração original, como Nelson Rubens e Márcia Gabrielle. Artistas que se apresentavam nos programas de Chacrinha entre as décadas de 1950 a 1980 - ele passou pela TV Tupi, pela Bandeirantes e pela Globo - também marcam presença, como Sérgio Reis, Byafra, Amado Batista, Rosemary, Simony e Sidney Magal.

"Passar pelo palco do Chacrinha era sinônimo de começar a fazer sucesso. Em 1972, fui lançar meu primeiro disco com ele. No começo, eu cantava vestindo um capuz para que ninguém me reconhecesse. Eu era o cantor mascarado", relembra Ângelo Máximo.

No palco, João Kléber não se veste como Chacrinha, mas rememora seus bordões: "Teresinha!", "Vocês querem bacalhau?" e "Eu vim para confundir, não para explicar". No final, a escola de samba Grande Rio canta o samba-enredo de 2018, uma homenagem ao Velho Guerreiro. "Até hoje levo comigo o profissionalismo e a dedicação dele. Ele foi muito perseguido por ser popular, mas estava à frente de seu tempo", finaliza João Kléber.

Oportunidade

Se hoje o jornalista Nelson Rubens é reconhecido, muito se deve a uma primeira oportunidade dada na TV por Abelardo Barbosa, o Chacrinha, no programa "Buzina do Chacrinha", na Globo, no começo da década de 1970. "Minha estreia em júri foi com ele, e o programa passava domingo à noite. Eu era um jovem jornalista, e o Velho Guerreiro foi um mestre para todos nós. Curiosidade: na primeira vez, Chacrinha pediu: 'Seja contra tudo e contra todos!'. Sentei-me na cadeira da Aracy de Almeida. Chacrinha queria alguém que tivesse opinião divergente dos demais jurados".

Ele completa: "Foi ali, no programa dele, que o Brasil me conheceu, que ganhei uma cara na TV". Junto de Rubens, artistas como Sonia Abrão, Vanessa de Oliveira, Márcia Gabrielle e Alexandre Frota compõem a bancada de júri da homenagem. "O clima do programa está de alegria total. E ainda atirei um bacalhau para a plateia. Vai ser uma noite com muitas buzinadas e emoção", adianta Nelson Rubens.

Emoção

A gravação, aliás, foi tomada por um clima de emoção, tanto por parte do apresentador quanto dos cantores, que voltaram a pisar em um palco e a cantar para um júri, assim como fizeram por tantos anos com o Velho Guerreiro.

"Nos corredores era todo o mundo se abraçando, um clima que eu não via havia muito tempo. Foi legal. O que mais me surpreendeu foi o choro do Gilliard quando começou a cantar. Todos choraram com ele", diz Kléber.

O artista relembra esse momento. "Quando vi o João, aquele cenário e as chacretes, minha cabeça deu um nó. Eu me emociono até agora", conta Gilliard, que começou a cantar no programa de Chacrinha logo que resolveu deixar sua cidade, Natal (RN), para tentar a sorte no Sudeste.

"Foi com ele que comecei a entender o que era ser um vencedor. Ele me anunciava como o próximo ídolo da juventude. Tinha-o como um pai", disse o artista.

Participação

Filho do Velho Guerreiro, Leleco Barbosa trabalhou como um dos diretores da atração que homenageia seu pai. A ideia era preservar a memória de Chacrinha e aproximar o programa o máximo possível do que ele representava nas décadas de 1960, 1970 e 1980.

"A ideia foi trazer quem tem pouca oportunidade hoje em dia de aparecer na televisão, mas que fez muito sucesso na época. Eles foram ídolos e até hoje as músicas são cantadas. Colocamos calouros, jurados que realmente foram jurados naqueles programas, e trouxemos pessoas que de fato participaram da vida do meu pai. Parece que ele está mais vivo do que nunca", destaca.

Para Leleco, até hoje é possível ver resquícios das atrações de Abelardo Barbosa na TV. "Infelizmente, o programa do papai é o programa mais copiado, em todos os sentidos e aspectos. Claro que tem exceções, mas a TV de antigamente era muito mais criativa, tinha muito mais calor humano", analisa.