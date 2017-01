Cenário de incertezas

00:00 · 24.01.2017

Abandono e ausência de funcionários onde deveria estar acontecendo uma reforma: eis a situação do Teatro São José ( Fotos: Nah Jereissati/José Leomar )

A placa da Prefeitura de Fortaleza ancorada na lateral do Teatro São José anuncia três dados importantes. O primeiro deles é que as obras de restauração e reforma do equipamento cultural receberam investimento local de mais de R$ 6 milhões. O segundo é que todo o processo de revitalização do espaço teve início no mês de agosto do ano passado. Já o último - cuja relevância projeta-se de forma efetiva no futuro - diz respeito à previsão de término das obras: doze meses após o começo do serviço.

O esclarecimento e organização no registro escrito, no entanto, não condizem com a realidade vivenciada pela instituição no que toca ao desenvolvimento do processo de reforma. Uma rápida passagem pelos arredores do Teatro já é suficiente para revelar uma condição de completo abandono das instalações, num momento crucial: a exata marca de seis meses depois do início das obras e antes do término total da restauração.

O entulho ocupa quase a totalidade da parte interna e percebe-se que boa parte da estrutura continua bastante comprometida. É algo que tem chamado expressiva atenção não apenas dos transeuntes - incluindo uma grande quantidade de turistas - mas, efetivamente, de quem mora ou possui comércio nas imediações do local.

Francisco de Assis, um dos proprietários da Pousada O Flávio - localizada em frente à parte lateral do Teatro - é um desses que reclamam do estado, segundo ele, do descaso que paira sobre o equipamento. "Lembro que, em agosto, quando se iniciaram as obras, tudo estava a todo vapor. Depois das novas eleições para prefeito é que o processo parou. E isso, de alguma forma, tem gerado um prejuízo grande, já que a gente percebe que aqui ficou menos movimentado", conta.

O comerciário explicou que há uma grande cobrança por parte da população para que as obras sejam finalizadas o quanto antes. No entanto, para ele, o cenário quanto ao futuro das obras é nebuloso.

"Estão dizendo que vão continuar, mas ninguém sabe quando. É, inclusive, algo que nossos clientes sempre perguntam, mas nós nunca temos uma resposta concreta. A gente espera por uma benfeitoria, mas a verdade é que, parada do jeito que está, essa construção, acredito, não vai sair nunca", desabafa.

Criminalidade

Já para o taxista Léo Nascimento - que trabalha há sete anos num ponto fixo de táxi localizado na praça do Cristo Redentor, em frente ao Teatro -, uma das principais reclamações das pessoas diz respeito ao aumento da criminalidade no local devido ao abandono das obras.

"O que a gente percebe agora é que - principalmente devido a um buraco que abriram na parte de trás do local e que deu margem para que usuários de drogas pudessem ficar por ali - a onda de violência aumentou muito. Todo dia tem assalto por aqui", esclarece. Ao mesmo tempo - além de pedir uma maior atenção do poder público para o término da reforma no tempo previsto - Léo destaca que um tratamento da praça que circunda o equipamento é necessário, especialmente um que contemple a segurança e a estrutura do perímetro.

"Fortaleza está tendo muitas praças reformadas e essa inovação aqui, infelizmente, ainda não chegou. O turismo, assim, fica bastante comprometido, além do nosso próprio bem-estar", completa.

Esclarecimento

Procurada pela reportagem, a assessoria da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) informou que, devido a compromissos na agenda, o secretário de cultura da cidade, Evaldo Lima, não poderia dialogar sobre as questões levantadas. No entanto, a mesma comunicou que a paralisação das obras aconteceu devido a uma sinalização feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) - responsável direta pela execução da reforma -, alegando estar em processo de ajuste do projeto arquitetônico que rege o espaço.

Não há previsão, contudo, de retomada das ações, apesar de - em matéria publicada pelo Caderno 3 no dia 7 de janeiro deste ano - Evaldo ter explicado que o momento era de mais celeridade aos trabalhos, com vistas à conclusão da obra no tempo previsto.

Ainda de acordo com outras publicações feitas pelo Diário do Nordeste, não é a primeira vez que reparos no projeto arquitetônico embargam a continuação das obras no Teatro. No dia 27 de novembro de 2011, uma matéria trazia a informação de que, ainda em 2012, as construções deveriam se iniciar e finalizar no local, algo que não ocorreu.

À época, apurou-se ainda que a iniciativa de revitalização do São José era pensada desde o ano de 2006, mas - de acordo com a até então coordenadora do setor de Patrimônio Histórico da Secultfor, Clélia Monastério - o primeiro projeto "determinava mudanças de grande porte e muito dispendiosas e, por isso, teria sido rejeitado".

Presença

Evaldo Lima chegou a participar da última reunião do Fórum das Linguagens, ocorrido na última terça-feira (17) na sede da Vila das Artes - mas, segundo a coreógrafa Andréa Bardawil, falou pouco sobre o equipamento.

"Primeiramente, não tínhamos nem certeza se o secretário estaria presente. Ele, no entanto, compareceu, mas ficou pouco tempo e falou apenas de alguns pontos colocados na pauta", afirma.

"Um deles é a questão da alteração do nome do teatro para Teatro Municipal. Nessa parte, inclusive, ele foi bem evasivo, assim como quando falou do processo de retomada da obra. Mesmo após ter apresentado um breve histórico dos motivos da paralisação da reforma, não houve conclusão quanto a isso", certifica.

Não à toa - com o intento de favorecer o diálogo visando melhorias na seara cultural - uma nova reunião com o secretário está marcada para hoje (24), um dia depois do encontro que os próprios artistas fizeram entre si para elucidar as questões que serão discutidas logo mais.

A conversa com Evaldo, de acordo com a classe, deve ser objetiva, e refletirá o esforço de compreensão da demanda de cada linguagem artística por parte de quem fez cultura na cidade. O gestor, no entanto, não confirmou se deverá comparecer.