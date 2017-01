Celebrar o amor aos livros

00:00 · 06.01.2017

Capa da revista Scriptorium, editada pela ABBi: recém-lançada, a nova edição é composta por 10 artigos e algumas ilustrações

Um periódico dedicado aos amantes dos livros. Assim pode ser definida a Scriptorium, revista anual publicada pela Associação Brasileira de Bibliófilos (ABBi), que tem como principal missão difundir o amor pelos livros, sentimento materializado no projeto editorial da publicação, agora no 6º número.

Recém-lançada, a nova edição é composta por 10 artigos, incluindo o texto de apresentação assinado pelo editor da revista, o escritor e bibliófilo Lúcio Alcântara, com o sugestivo título "Scriptorium tarda, mas não falta".

Entre os temas abordados, estão a ousada e difícil tarefa de publicação de livros de arte no Brasil; uma revisita ao pensamento do médico e cientista social pernambucano Josué de Castro (1908-1973); imprensa operária; a escrita intimista de Clarice Lispector (1920-1977); a delicadeza da poesia de Horácio Dídimo; e, para finalizar, Haicais, de Virgílio Maia e Côca Torquato, com ilustrações de traços delicados.

Firme no propósito de ressaltar a importância da leitura - não basta apenas colecionar livros, é preciso ler -, a publicação reúne textos bem fundamentados, sempre abordando temas relevantes acerca da cultura brasileira. Para isso, associa projeto gráfico e escrita de maneira harmoniosa, primando pela sobriedade e concisão dos artigos, proposta que pode ser observada desde o primeiro número, lançado em 2009.

Longevidade

A estreia da revista celebrou os 25 anos de criação da ABBi, considerada a mais antiga entidade do gênero no País, atuando plenamente e se orgulhando de ter nos quadros mais de 120 integrantes.

Presidida pelo bibliófilo José Augusto Bezerra, a ABBi edita a Scriptorium em Fortaleza, com uma concepção gráfica voltada à valorização do livro e da bibliofilia. Os artigos são escritos por sócios colaboradores e convidados.

No texto de abertura, Lúcio Alcântara fala sobre o conteúdo da edição, que sempre surpreende - tanto pelo nível do conteúdo dos textos quanto pela apresentação gráfica.

O número conta com ilustrações de livros raros, entre elas a xilogravura de Hugo Mund Júnior para o poema "Dilacerações de Sonetos da Noite", de Cruz e Souza (1958).

"Há prescrições de um formato de um conjunto de regras úteis para disciplinar a vocação e o ímpeto de escrever, sem o que será impossível vencer o duro desafio da folha em branco ou da tela limpa do computador. Claro, elas não bastam na ausência de talento e determinação", escreve Lúcio Alcântara, ao apresentar o artigo "É fácil tornar-se um escritor?", de Seridião Correia Montenegro.

De forma poética, o editor fala sobre o exercício que constitui o projeto da publicação. "Sobreviver é muito, mas não basta. Por isso, continua, Scriptorium tem a pretensão de viver, dinâmica, original, percuciente, instigadora".

Conteúdo

O bibliófilo demonstra satisfação ao abordar o texto "Leitura e releitura: Sete palmos de terra e um caixão - ensaio sobre o Nordeste, área explosiva, de Josué de Castro", assinado por Filomeno Moraes. "Também conheci cedo Josué de Castro nas páginas de 'Geografia da Fome', que demorava nas estantes do gabinete doméstico de meu pai".

Ou quando descreve sobre o instigante tema, desenvolvido por Adriano Augusto Gomes Filho, em "A trajetória da Edições do Livro de Arte (1958-1962).

"Livros de arte de tiragens limitadas, projetos gráficos requintados, produzidos de forma artesanal em oficinas rústicas sempre fizeram a delícia de bibliófilos", assinala Alcântara, enquanto relembra a visita que fez ao ateliê de Cleber Teixeira, editor da "Noa Noa", em Santa Catarina, responsável pela edição de "livros singelos e belos numa prensa manual e com ínfimos recursos tecnológicos".

Temas

A história de bibliotecas privadas é contemplada pela pesquisa de Ingrid Schwamborn. O estudo está materializado no texto "A biblioteca de Karl Lagerfeld, a coleção invisível de Stefan Zweig, e um filme brasileiro na Bahia".

Lúcio Alcântara destaca "a surpresa de um estilista de fama internacional, que reuniu milhares de livros, e a tragédia repetida de uma coleção desaparecida, que precedeu o destino trágico do proprietário célebre, Stefan Zweig.

Completam ainda a publicação uma passagem pela obra de Clarice Lispector, por Gizela Nunes da Costa, sem esquecer do "sentimento em letras", a poesia de Horácio Dídimo.