Capones revisa sua história no palco

00:00 · 08.06.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

O Capones traz a formação original para o palco do Berlinda, além de convidados ( Foto: Thiago Gadelha )

Ao se juntar para tocar Ramones, o trio formado por Alan Myrdal Terceiro (voz e guitarra), Roger Fernandes (bateria) e Jones Vasconcelos (baixo) foi além de um tributo à lendária banda nova-iorquina, dando origem a um projeto que redefiniu a própria identidade dos músicos. Alan adotou "Starship", Roger virou "Roger Capone", Jones respondia por "El Gione", ao mesmo tempo que o guitarrista Daniel Moro Iglesias, o "Capanga", ajudou a consolidar a formação do Capones.

O quarteto cearense conseguiu, em quase 17 anos de fundação, se manter criando - mesmo com dois integrantes, Alan e Capanga, morando fora de Fortaleza -, e na noite desta quinta (8), no Berlinda Club (Praia de Iracema), apresenta seu show "gourmet".

A apresentação antecede o lançamento do álbum "A Subdivisão do Átomo". O primeiro single do disco, "Dinosaurs", foi lançado na última segunda (5).

O "gourmet" é uma sugestão jocosa do próprio baterista, Roger Capone, em entrevista por telefone. "O show vai ter 33 músicas. E vão ser dois blocos: o primeiro, com o Diego Planária, que substituiu o Alan por três anos. Ele é o quinto Capone, aprendeu a tocar com o disco da gente. E o outro bloco vai ter vários convidados, gente de várias fases da banda", situa.

O Capones será acompanhado pelo Trio Colóide, formação de sopros que reúne Claudio Arroz (trumpete), Fernando Lelis (sax) e Djaci (trombone). Sobre a primeira parte do show, Roger conta que Diego Planária fará uma terceira guitarra. No segundo bloco, participam Bruno Biú (Casa Maré), Rafael (Hey Ho), a banda Gentalha (que gravou a música "O melhor amigo do azar", do Capones), Mateus (Backdrop Falls) e Paulinho (Lilt).

Diferente dos álbuns anteriores, o novo disco, previsto para sair em 17 de agosto próximo, quando o Capones completa 17 anos, deve ter metade das músicas em inglês e a outra metade em português. Roger Capone explica que a distância física dos integrantes não impede o fluxo de composição da banda.

"A gente se fala tanto pela internet, que parece que ainda mora na mesma cidade. E o Alan, na Austrália, ainda tem um fuso horário muito diferente. Mas temos essa facilidade de fazer música à distância. Quando o Alan e o Capanga moravam em São Paulo, eles fizeram muita coisa. E quando eles vêm pra Fortaleza, também", conta o baterista.

A maior parte das músicas de "A Subdivisão do Átomo" foi gravada há um ano, em um período de imersão de duas semanas. Roger recapitula que ele e Alan passaram esse tempo internados no estúdio de Leonardo Kenji, que assina a produção. A ideia era só gravar uma demo com músicas novas, mas o produtor incentivou o Capones a registrar logo o álbum.

Sopros

Com uma formação básica do punk rock (voz, guitarras, baixo e bateria), de início, o Capones incorporou o naipe de metais na sonoridade, por influência da banda paulistana Holly Tree (1996-2004).

"Eu e o Alan tocamos juntos há mais de 20 anos. A gente tocava na Gargamaus (CE), e a outra metade da banda já queria outra coisa. Ouvimos muito Holly Tree, a partir de 98, e é por conta deles que o Capones tem sopros", detalha Roger.

No primeiro ensaio com os metais, recorda o baterista, foi composta a instrumental "Você fala Alien?". No começo, o naipe contava com dois trompetes, depois incorporaram sax e trombone também. "São músicos contratados hoje, mas o trompetista toca com a gente desde 2009", destaca.

Referências

Tocando bateria pela cena musical de Fortaleza ainda antes do Capones existir, Roger fala de suas referências como músico. Não à toa, ele adotou "Capone" como nome artístico.

Uma de suas influências é o lendário Marky Ramone, baterista que conduziu as baquetas do Ramones durante a maior parte da carreira da banda.

"Ele é o mestre de todos, daquela maneira simples de tocar, parecendo um reloginho. O 'simples perfeito'. Mas pra mim o mais completo é o Bill Stevenson (Descendents). E ele tem história, de ter tido um tumor, e depois voltar (curado) tocando mais ainda", destaca.

Roger complementa: "sem contar também o Travis Barker (Blink 182). Muita gente odeia o Blink, mas respeita ele", lista Roger, que hoje ainda toca com a banda punk Backdrop Falls (CE) e o projeto Roger Capone & Os Planárias (CE).

"Nesse projeto, tem muita música que foi sobra da época que o (Diego) Planária tocava com o Capones. O intuito mesmo é tocar música do Capones. Só que, com oito meses de banda, a gente está com 15 músicas pra gravar um disco. Tanto é que no Garage Sounds (festival que acontecerá em julho, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura), o show vai ser meio a meio", atualiza.

Mais informações:

Show da banda Capones (CE). Nesta quinta (8), às 20h, no Berlinda Club (Rua Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema). Abertura: Intrusivos (CE). Ingressos: R$ 10. Contato (85) 3093.6014