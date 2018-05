00:00 · 04.05.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

Dentre as muitas ambições humanas, desvendar o futuro continua sendo um desafio inatingível, mesmo com os esforços sucessivos de cientistas, pensadores e até dos adeptos de leituras mais supersticiosas. Já em outra esfera do conhecimento, como a arte, a possibilidade de controlar os acontecimentos e suas possíveis consequências reverbera de maneira constante na criação de narrativas.

A ficção científica se popularizou ao capturar bem esta forma de criação especulativa. A serviço deste expediente, literatura, cinema, artes visuais, entre outras expressões artísticas imaginaram outras possibilidades físicas, históricas e culturais.

Em diferentes plataformas e linguagens, o amanhã pode ser apresentado como força questionadora tanto do presente quanto do passado. Os estilos vão do hard sci fi ao cyberpunk - este último composto por subgêneros como as distopias, o steampunk e histórias fincadas em um mundo apocalíptico ou pós-apocalíptico.

Narrar fatos hipotéticos sobre outros tempos também passa pela percepção da realidade que temos ao nosso redor. Zé Wellington e Walter Geovani compreendem essa lógica e, partindo desses princípios, criaram uma visão própria do sertão cearense daqui a alguns pares de anos. A dupla acaba de lançar "Cangaço Overdrive", história em quadrinhos que mergulha em uma sangrenta história de resistência pelo interior de um Ceará "high-tech".

Em um futuro possível, o Estado enfrenta a maior seca de toda sua existência. Nesse universo de caos e desespero, a HQ introduz ao leitor toda uma região dominada pelos interesses dos conglomerados empresariais. Neste mundo árido, o lendário cangaceiro Cotiara é reconstruído por uma corporação apenas para morrer novamente e desmoralizar os moradores de uma comunidade.

Estas pessoas tentam manter a independência do grupo e partem na defesa de suas terras, mesmo diante dos ataques da polícia, orquestrados pela elite local. Um grupo de hackers pode ajudar Cotiara a ser um justiceiro novamente e resolver pendências que duram dezenas de anos. Tudo ganha contornos ainda mais complicados quando um cruel coronel do passado também é reanimado. Estes seres antagônicos precisam continuar a peleja que deixaram no passado.

Colaborações

Com narração em forma de cordel e batalhas onde próteses cibernéticas e a conexão absoluta são realidade, "Cangaço Overdrive" se projeta como um cyberpunk nordestino. Além do roteiro de Zé Wellington ("Quem Matou João Ninguém?, "Steampunk Ladies: Vingança a vapor") e desenhos de Walter Geovani ("Red Sonja", "Sala Imaculada"), o gibi reúne também o traço de Luiz Carlos B. Freitas e colorização de Dika Araújo ("Quimera") e Tiago Barsa ("The few and the cursed").

Com 72 páginas, "Cangaço Overdrive", argumenta o roteirista Zé Wellington, conta com uma pegada totalmente diferente de seu trabalho anterior, "Steampunk Ladies: Vingança a vapor", vencedor do Troféu HQMIX 2015 na categoria Novo Talento Roteirista.

Diferente da proposta anterior, um faroeste onde duas mulheres lutam pela sobrevivência em uma sociedade repleta de invenções mecânicas que homenageiam o gênero steampunk, Wellington optou por abraçar o cyberpunk para contar esses duelos no sertão.

Logo no início da conversa, o autor defende que a premissa para essa história diz muito do seu interesse sobre os deslocamentos. Basicamente, o termo questiona como ambientes distintos e atemporais podem coexistir e de que maneira uma nova realidade interfere naqueles personagens. Entre o sertão pobre e historicamente marginalizado e o terror de um futuro opressor, as coincidências são latentes.

Isso fica claro quando o roteirista divide as características desse Ceará futurista, sob os preceitos que norteiam a cultura cyberpunk. "É um local distópico. É um ambiente que vai acabar e conta com poucos recursos. Existe toda uma desigualdade social e conflitos contra o capitalismo e cooporativismo. Quando pesquisei sobre o Cangaço vi que muita coisa daquele tempo continua muito parecida com essa realidade da HQ", lembra o artista.

Influências

Para imaginar uma era nem tão distante assim, as referências utilizadas por Wellington bebem diretamente em campos como história, cultura pop e política. "Foi um desafio criar algo parecido com que aconteceu cem anos atrás. Não só pela presença do cangaceiro. Nesse Ceará sem chuvas, pessoas perdem suas terras para grandes corporações. É quase uma guerra civil entre comunidade e polícia. A batalha é uma mega camada da história, fala sobre o banditismo, sobre o que leva as pessoas a pensarem sobre o que é justiça", destaca.

Nesse casamento entre nordestinidade e tecnologia, os aspectos regionais são adicionados de maneira orgânica na trama. A xilogravura, o cordel e as expressões verbais do Ceará impregnam a narrativa. Surgem nesta obra como elementos necessários à condução da trama.

O cyberpunk explorado pelos realizadores vai além do campo estético. Situado historicamente como uma resposta política, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra (durante os governos respectivos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher), esta expressão artística adequa-se a muitos elementos do Brasil atual.

"É um quadrinho muito político. Mesmo discutindo a reforma agrária, entre outros temas, trata-se de uma HQ de aventura. Ela explica o quanto é preciso enxergar mais além da própria realidade", declara.

Outras duas inspirações indispensáveis estão materializadas nas pessoas e trajetórias de Patativa do Assaré (1909- 2002) e Chico Science (1966- 1997). Do primeiro foram extraídas as questão em torno da terra e a situação precária do povo nordestino.

Do músico pernambucano exalta-se a força da Nação Zumbi e a costura de temas como futurismo, além da necessidade de repensar a tecnologia - cada vez mais em contato com o regionalismo.

"É um quadrinho nordestino. Realmente são cearenses falando e produzindo. Podemos usá-la para alertar sobre uma possível realidade que está muito perto e tememos que isso aconteça. É um futuro que está virando a esquina, nada de carros voando ou algo parecido", finaliza o roteirista.