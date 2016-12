Canções de sempre

00:00 · 30.12.2016

Basta abrir os olhos, apurar os ouvidos, aprumar o toque e sentir o mundo ao redor. Estar vivo e ser criança é motivo para que inúmeros estímulos adentrem um universo próprio, onde o conhecer-se é sinônimo de constante renovação e revisita a si mesmo. Por isso, é algo que demanda cuidado sobretudo por parte de quem empreende iniciativas voltadas ao público infantil. Porque não basta fazer os pequenos repetirem o que veem ou escutam: eles precisam criar, imaginar, desbravar.

Talvez por compreender isso tão bem o programa Brasil de Tuhu - com sede no Rio de Janeiro - idealizou um projeto que vai ao encontro desses pormenores tão importantes da infância e que se encontra, agora, disponível para compra e audição: o CD "Brasil de Tuhu - Volume 1".

Lançado neste mês, o trabalho é formado por uma seleção de canções extraídas do Guia Prático do maestro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), um dos maiores incentivadores no que toca à valorização das músicas regionais brasileiras cujo apelido na infância, a propósito, era exatamente "Tuhu".

O musicista, inclusive, viajou pelo País na década de 1930 documentando e rearranjando cantigas populares, descobrindo um Brasil lúdico, regido pelo tradicionalismo artístico daquilo que foi passado de geração em geração.

Todo o disco prima por esse recorte, aproximando a realidade atual das crianças com aquilo que seus pais ou avós decerto já escutavam, caso de músicas como "Que lindos olhos!" e "Nesta Rua".

No vocal, um time que inclui Elba Ramalho, Joyce Moreno e Zeca Pagodinho é o responsável por interpretar as novas versões dos clássicos infantis, ampliando a abrangência do projeto e tornando-o acessível a uma maior gama de ouvidos.

O grande destaque do trabalho, no entanto, fica com o Quarteto Radamés Gnattali, um dos mais importantes grupos de corda do Brasil, indicado para o Grammy Latino 2012 e laureado com inúmeros prêmios.

Com direção musical de Carla Rincón e arranjos assinados pelo compositor e pianista Leandro Braga, a equipe de músicos enobrece o conhecido cancioneiro com uma sonoridade que prima pela delicadeza.

Apesar de disponível no YouTube, o CD será vendido no site da Discole Música (discolemusica.Com) pelo valor simbólico de R$ 10. Toda a renda obtida com a venda será revertida para fomentar as ações promovidas gratuitamente pelo programa Brasil de Tuhu. Cerca de 200 escolas públicas de todas as regiões do País receberão o disco gratuitamente para que possa ser usado em sala de aula e em atividades com crianças.

Passeio

A sensação em escutar "Brasil de Tuhu" assemelha-se a um processo de descoberta: tatear as minúcias do que já é conhecido para depois incorporar as facetas do que se revela novo.

Elba Ramalho é quem dá o pontapé inicial, introduzindo "Que lindos olhos!" de forma bastante singela. Romântica até, como a letra da canção mesmo denota. A tradicional cantiga de roda ganha contornos de "música de gente grande", sem, no entanto, deixar de possuir um trato pueril, sensível. Um belíssimo registro.

Na sequência, "Atché!" convida à brincadeira, graças ao harmonioso casamento entre o vocal coletivo e o arranjo de Leandro Braga, que adiciona som de percussão ao conjunto. Esta sonoridade, por sua vez, difere bastante de "Sôdade", que soa mais intimista, firmando-se como um pequeno hino à tranquilidade da infância.

"Você diz que sabe tudo" - também entoada na voz de Elba - antecipa, energicamente, "Senhora Dona Sancha" e "Sonho de uma criança", duo de canções instrumentais que dialoga bem com as alegrias e silêncios dos pequenos.

Joyce Moreno dá o ar da graça apenas em "Senhora Viúva" - onde canta o luto em tom de valsinha - e Zeca Pagodinho interpreta, na última faixa, a clássica "Nesta Rua", soando mais soturno, embora evocando uma aura infantil.

Até chegar à canção, vale salientar que instrumentistas como Mauro Senise (sax), Marcelo Caldi (acordeão), Maria Teresa Madeira (piano) e Nicolas Krassik (rabeca) já estabeleceram contato com os ouvintes em participações nas músicas anteriores.

Pluralidade

Ultrapassando o componente puramente auditivo, a versão física do CD traz ainda um encarte contendo vários joguinhos de notas musicais em formato lúdico, que também pode ser adquirido através de download no site do projeto.

Noções de escala musical e notas das canções "Que lindos olhos" e "Senhora Viúva" podem, assim, ser facilmente aprendidas pelo público.

Tais particularidades somadas revelam-se mais um diferencial do produto, que prova, com isso, ser um trabalho na contramão do que geralmente é lançado pelo mercado fonográfico para crianças.

Enlaçando o presente e o passado de maneira eficaz, mediante refinado trato instrumental, o primeiro volume de "Brasil de Tuhu" faz reacender o brilho da infância, ao mesmo tempo em que não deixa de agradar a outros públicos, num embalo poético de sossego, saudade e resgate de nossa própria cultura.