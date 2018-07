Caminhos criativos

00:00 · 07.07.2018

Feito Daniel Perroni - também seguindo o faro empreendedor do editor da Patuá, Eduardo Lacerda - Nathan Matos é outro nome que desponta na seara independente de produção editorial. Cearense, ele é criador do portal LiteraturaBr e diz que entrou no segmento de modo despretensioso. "Quando incentivado a abrir uma editora independente no Ceará, não reagi com entusiasmo. Não conhecia nada do mercado na época. Mas fui indo atrás, estudando e conhecendo mais do setor", conta.

A partir do ingresso no curso "A Confecção do Livro: Produção Gráfica Editorial", oferecido pela Editora Unesp - Universidade do Livro, ele percebeu as veredas se abrindo no horizonte de trabalho. Tanto que, juntamente a dois amigos de faculdade, Talles Azigon e Madjer Pontes, abriu a Substânsia, uma das primeiras casas independentes de publicação de Fortaleza.

"O Talles e o Madjer para mim sempre foram ótimos poetas. E eu ficava me perguntando o porquê de eles ainda não terem publicado um livro. Então, pensamos que poderíamos lançar, por conta própria, obras de nós três, uma de cada vez. Primeiro foi a do Talles, depois a do Madjer, em seguida vieram as de outros autores e eu nunca publiquei a minha", confessa, entre risos. "Foi ali que tudo começou".

Hoje, a Substânsia soma cinco anos no mercado sob uma logística distinta daquela que começou. A paixão pelas iniciativas desenvolvidas pela empresa foi tão grande que, na ocasião de um doutorado em Belo Horizonte, Nathan abriu, na cidade (onde atualmente também mora e divide as atividades profissionais com a esposa, Camila Araújo), a Editora Moinhos.

Lugares diferentes, propostas semelhantes. Igualmente atuando fora do mercado convencional, surge o objetivo principal de resgatar clássicos da literatura brasileira e estrangeira, viabilizando obras ainda inéditas no País e abrindo caminho para que outros nomes na seara despontem. Tudo de modo particular, coletando experiências acumuladas com a Substânsia e as ressignificando a partir de um olhar mais apurado sobre a produção.

Pontes

Para Nathan, muitos dos passos dados pela Moinhos são fruto de pontes. Ilustradores, tradutores e toda uma diversidade de profissionais, em sua visão, ajudam a oxigenar temáticas e formas de trazer os livros à tona. No catálogo da editora, essa intersecção de saberes se dá de maneira efusiva. A lista envolve tanto projetos de envergadura contemporânea quanto títulos como o do ícone literário cearense José de Alencar, "Como e porque sou romancista", da Coleção Claraboia.

"Enquanto editor, penso que, no caso desse livro do José de Alencar, é uma responsabilidade minha trazer uma história clássica com outro conceito gráfico, com outra forma de apresentar a narrativa ao público", esclarece.

"As editoras independentes, nesse sentido, têm prestado serviços de muita qualidade para a literatura. Acho que há muita coisa boa publicada por pequenas casas e que tem sido aproveitada no sentido dos leitores e leitoras conhecerem esse material", avalia. De 200 a 300 exemplares é a média de tiragem para cada obra, valor que pode oscilar conforme o estudo de viabilidade feito pelos editores. "É uma maneira que achamos de tanto o autor acreditar na gente quanto a gente acreditar no autor", sublinha.

Já em relação à cadeia de produção dos livros, o profissional é enfático: "Costumo brincar dizendo que faço livros, não faço miojo. Porque tem gente que chega na editora e quer lançar o livro em poucos meses. Tempo para produzi-lo tem, mas não trabalhamos dessa forma. A gente considera outras variáveis, tem mais coisa em jogo".

Aos poucos, a casa também abre suas portas para a literatura latino-americana - até o fim do ano deve publicar uma escritora argentina - e pretende investir em mais títulos ausentes nas estantes brasileiras.

Arcabouço

Atuando como editor, é vencedor do Prêmio Jabuti (na categoria poesia) e do Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, na categoria contos. Como professor, já lecionou Editoração na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Enquanto estudante, o cearense radicado em São Paulo Vanderley Mendonça não demonstra cansaço em aprender e levar todo o arcabouço de suas andanças para o selo Demônio Negro, que idealizou em 2006 e, desde então, tem trazido gratas surpresas ao cenário literário independente.

A iniciativa preza pela sofisticação em suas obras e garante um retorno criativamente satisfatório para os amantes do experimentalismo gráfico, feito que reflete a trajetória profissional de Vanderley. Segundo ele, "o processo se iniciou quando estudei tipografia na Alemanha. Ao terminar o curso, resolvi colocar em prática as técnicas que aprendi e imprimi o primeiro livro".

Intitulada "Doze", a obra trazia escritos de doze autores, foi vendida a R$ 12 e lançada em um dia 12. "Fiz apenas 42 exemplares e isso advém de um exercício, durante meu curso de tipografia, de reproduzir a Bíblia do Gutenberg. Ela se chama B42, tem 42 linhas por coluna e, por isso, apenas 42 exemplares foram impressos. Essas brincadeiras são interessantes de fazer", lembra.

Incursionando por essas vias criativas, o editor, com o selo Demônio Negro, já publicou a reedição de "O Guesa", do poeta maranhense Sousândrade (1832-1902), e a publicação bilíngue de "Lustra", primeiro livro do americano Ezra Pound (1885-1992), lançado apenas em Londres e contando com 60 exemplares. As duas obras são apenas alguns dos destaques do catálogo sob sua curadoria.

Reinvenção

Talvez o mais curioso na travessia profissional de Vanderley junto ao selo que criou é saber que todo o trabalho é feito de maneira individual, na esteira do que fazia Aldo Manuzio, tipógrafo italiano que viveu entre os séculos XV e XVI, sua maior inspiração.

Ele mesmo recebe os originais, aprova os conteúdos, revisa, pensa a capa, dentre outros procedimentos ligados à produção editorial. O extremo zelo em cada escolha é onde reside, segundo ele, o diferencial. "Acabei criando um formato que se fixou para os livros do Demônio Negro, com capas em tecido que eu sempre importo da Alemanha. Faço o acabamento de toda a capa, imprimo e monto no miolo. Aos poucos - já que fazer em tipografia sai muito caro - comecei a terceirizar esses miolos, fazendo-os em digital, utilizando novos processos de impressão, como o offset digital", explica.

E completa: "Recentemente, comecei outra prática, que é a plaquete, formato antigo que prioriza poucos poemas ou um texto curto impresso. Antigamente, era feito por meio de uma costura simples; hoje se grampeia, é um trabalho bem mais artesanal. Ou é impresso em tipografia ou a partir de tecnologias mais artesanais, como a risografia; ou ainda com uma mescla do offset digital com tipografia, e por aí vai".

Também se destaca na produção do editor os livros-objetos, encarados como suporte para experimentações poéticas. "Poemobiles", de Augusto de Campos e Julio Plaza, é um dos exemplos disso. "Um livro impresso em formas industriais, mas com acabamento todo feito à mão", destaca.