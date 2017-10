Camaleão em chamas

00:00 · 13.10.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

O mutável Beck, que em novo trabalho aposta numa sonoridade dançante sem soar batido

Beck é uma figura tão estranha na fauna da música pop que fica difícil controlar a curiosidade sobre sua mais recente troca de pele. Compará-lo a um camaleão certamente agradaria ao artista norte-americano, que tem entre seus modelos dois inquietos notórios - o inglês David Bowie e o brasileiro Caetano Veloso. Seu mais recente álbum de estúdio, o 13º da carreira, vinha atiçando fãs há tempos. Beck lançou "Morning Phase" em fevereiro de 2014, e poucos meses depois já falava do disco que viria a ser "Colors".

Também pudera, o álbum que o artista lança hoje vinha sendo preparado desde 2013, num processo de gravação em que ele tocava praticamente todos os instrumentos. Beck produziu as 11 canções, ao lado de Greg Kurstin (Foo Fighters, Liam Gallagher) e Cole M. Greif-Neill (de "Morning Phase").

Indo direto ao ponto, "Colors" é o álbum que tirou Beck de uma fase mais convencional - ainda que de alta qualidade -, com canções inscritas nas regiões vizinhas do rock e do folk. Assim como seu trabalho anterior se conectava a outros pontos de sua discografia (especificamente "Sea Change", de 2002), aqui Beck evoca uma musicalidade presente em seus trabalhos mais eletrônicos e dançantes.

A criação de "Colors" foi tão atípica que o primeiro single foi lançado ainda em 2015, "Dreams". Um ano depois, em junho de 2016, foi a vez de "Wow". Em setembro passado, Beck adiantou mais duas canções do disco - "Dear Life" e "Up All Night". Eis algo estranho destes tempos que vivemos: você vai ouvir um disco, que acaba de ser lançado, e potencialmente já conhece metade dele.

Os singles

"Dreams" figura no disco como a faixa 6 (e, pelos cálculos, deve ser a primeira do lado B de uma versão em vinil), numa mixagem feita para "Colors". A versão do iTunes a inclui no pacote como faixa bônus, tal qual lançada no single de 2015. É uma canção que parte de referências do pop contemporâneo de um MGMT (a canção de Beck até lembra "Electric Feel"), elementos à 80's (pense em algo menos vulgar, pensei nos Talking Heads) e vocais pós-disco (o subgênero mais preciso é o boogie, na verdade).

No álbum, "Wow" também vem na sequência de "Dreams", mas o impacto é diferente da apreciação que o single teve anteriormente. Quando já se ouviu mais da metade de "Colors", é matematicamente possível afirmar que o disco pende mais para a estética da primeira canção do que para o hip hop com referências de jazz que Beck produziu.

"Wow" não é ruim, mas não tem a força de algo que um Kendrick Lamar ou um Frank Ocean fariam. O próprio Beck já brincou melhor com o rap. Basta lembrar se sua canção mais famosa: "Loser".

O que falta ouvir

"Colors" é um disco predominantemente dançante, que só desacelera em sua última canção. "Fix me" é uma balada bonita como as que Beck se habituou a criar na última década. Serve de respiro para a torrente de músicas talhadas para as pistas.

É trilha certa para uma festa, do início ao fim. Beck nos lembra aqui que é um animal raro na fauna pop. Do tipo que troca de pele, mas sempre tenta soar acessível e não-convencional ao mesmo tempo.

