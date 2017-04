"Cães Selvagens" fica no meio do caminho

00:00 · 06.04.2017 por Inácio Araujo - Folhapress

Com Paul Schrader, a gente nunca sabe muito bem no que a coisa vai dar. Pode resultar numa obra-prima, como "Adam Resurrected", de 2008, ou no impossível "Vale do Pecado" (2013).

O certo é que o realizador norte-americano nos levará a terrenos pantanosos e, quanto a isso, "Cães Selvagens' não enganará ninguém.

Já na primeira cena o espectador saberá com o que lida: tanto a presença estranha, agressiva, de Mad Dog (Willem Dafoe) como a da gorda mulher em cuja casa se encontra parecem dar conta do território de desequilíbrios em que Schrader projeta seus personagens. Se houver ainda alguma dúvida, o par de assassinatos que comete em poucos minutos dá bem ideia do quanto é justa a palavra Mad (louco) em seu apelido.

Ele não é o único. Se Mad Dog tem como característica a incapacidade de conter seus impulsos destrutivos, Diesel é um brutamontes que sabe conter os seus muito bem -sem por isso ser menos violento.

Resta um terceiro, Troy (Nicolas Cage), o mais racional deles e também líder da gangue. Troy conta com a confiança dos dois quando, em vez de pequenos crimes, opta por fazer negócio com o mafioso El Greco (Schrader).

O essencial é que Schrader desvia-se tanto do modelo estéril de policial violento, povoado de seres infra-humanos, como do policial clássico, em que, por perversos que fossem os personagens, existia uma questão moral, social ou psicológica em seu tormento.

Os cães selvagens são todos: os mortos e os sobreviventes, os bandidos e os policiais (que em uma das cenas mostram toda a extensão de seu sadismo), os gângsteres e os subgângsteres. Todos, a rigor, pretendem fazer dos outros suas marionetes. Todos, no fundo, não passam de marionetes. Esse é o lado forte do filme: construir um mundo de pura destruição. Como se o individualismo tivesse evoluído para uma espécie de doença armada, na qual os instintos não passam mais por nenhuma espécie de mediação.

O lado fraco deriva, talvez, da entrega de Schrader ao gênero. Sabe-se o que define o cinema "para homens': violência e boca suja. Dentro dele existem parâmetros de criatividade e dignidade: o William Friedkin de "Killer Joe", por exemplo, pode ser visto como um paradigma. A Schrader, com suas cabeças explodindo na tela, parece óbvio que falta a sutileza que caracteriza os belos filmes. Seu "Cães Selvagens" está bem no meio do caminho: nem é nulo, nem tolo, nem muito inventivo, nem sutil. É visível.