Cada qual com sua saudade

O objeto de pesquisa de "A Arte da Lembrança" encontra o curador, Diógenes Moura, sempre que ele se recorda do parreiral embaixo do qual seu avô lhe contava histórias da família através dos álbuns de fotografia. "Meus avós viviam em Recife, mas eram portugueses e tinham essa tradição de nos mostrar os álbuns. Eu nunca me afastei disso. Quando comecei a trabalhar com fotografias, há 30 anos, fui com essa referência", rememra. Para ele, portanto, seu interesse pelo tema lhe acompanha desde sempre.

Segundo Diógenes, fotografia e saudade têm uma infeliz semelhança no Brasil: ambas são palavras sobre as quais se fala pouco. "Uma grande parte da fotografia brasileira é desconhecida. Muitas ainda estão nos acervos particulares, nas casas dos próprios fotógrafos. Essas imagens precisam ser exibidas", defende.

Da mesma forma, para o curador, saudade é um tema que deveria sair das sombras. "Aqui é quase proibido se falar em melancolia, em morte. E quando se fala em saudade, as pessoas sempre relacionam a algo triste, a uma lembrança que se deva superar. Quem disse que é preciso esquecer?".

A busca pelas imagens para a exposição, ao longo dos últimos dez anos (pelo menos), baseou-se nesta vontade de tratar do tema, e de fazê-lo presencialmente, visitando os fotógrafos, conhecendo seus acervos, bagunçando suas gavetas, emergindo coleções.

"Há sempre duas ou três fotos de cada profissional, nunca uma só. Uma imagem puxa a outra. Esse processo foi uma convivência, porque as fotos dizem da existência de quem está nelas e de quem as produziu", explica o curador.

Assim, Diógenes foi conhecendo pacientemente coleções de 36 fotógrafos brasileiros e pinçando delas o que lhe inspirava saudade.

Cearenses

O Ceará está representado na exposição com fotos do sobralense Luiz Carlos Barreto - registros da década de 1960 em Copacabana - e imagens da compilação "O Livro de Visitas", de Márcio Távora. Nela, o cearense retrata o abandono dos quartos de hotéis antigos, em São Paulo e Fortaleza.

A coleção virou livro, lançado em 2013, para o qual Diógenes Moura escrevera o prefácio. Na publicação, Távora adotou uma solução estética também presente em "A Arte da Lembrança" - a impressão das imagens em pequenas dimensões. À época, o fotógrafo explicou que o objetivo era "que as pessoas precisassem parar para olhá-las, abrir sobre uma mesa, ligar uma luz".

Diógenes concorda: "Utilizamos fotos pequenas para que os visitantes se aproximem, atentem-se para os detalhes, demorem", como se fora importante perceber o todo de cada registro para então colher o que dali pode ser entendido por saudade.

Mas, afinal, como saber o que cabe no universo da sétima palavra mais difícil de se traduzir do mundo? "Essa responsabilidade é da fotografia, não minha. A imagem se impõe. Ao selecionar, a gente se arrisca. E isso é colocar também a minha vida e a minha existência à disposição do olhar do outro", finaliza. (MA)