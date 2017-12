Brasil criativo no cinema em 2017

00:00 · 23.12.2017 por Diego Benevides - Crítico de cinema

"Corpo Elétrico" (topo), "Era o Hotel Cambridge" (acima) e "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois" (abaixo) estão entre as melhores produções do ano

Não é novidade que existe certa distância entre o cinema comercial e o autoral. Enquanto as comédias enlatadas preenchem as salas dos shoppings, o outro lado da produção audiovisual ainda se restringe a salas menores.

Mesmo sem um esquema justo de distribuição, muitas das obras que alimentam esse circuito limitado também representam a identidade do nosso cinema. São produções marcadas pela experimentação de estilos narrativos e, mais do que nunca, uma leitura política de um País em caos.

O ano que passou foi de efervescência para o cinema brasileiro, mesmo com as limitações de financiamento e distribuição. O convencimento junto ao grande público desacostumado ainda é lento. Para alguns realizadores, fazer cinema independente no Brasil é sinônimo de nunca chegar perto do alcance das produções comerciais. É um cinema de resistência, criatividade e com propostas que fogem do banal.

Olhares

Eleger os "melhores" é relativo, especialmente em um ano com tantos bons filmes (tanto nacionais quanto internacionais), mas sem unanimidades. E isso é bom porque, acima de tudo, faz com que os filmes sejam colocados em perspectivas diferenciadas.

Destacar produções importantes é essencial em um ano de transformações e onde o papel da arte foi constantemente questionado em diversos âmbitos. E isso não se aplica apenas à produção nacional, mas também ao cinema estrangeiro (não só o americano), que tem desdobrado suas propostas técnicas e temáticas a partir do olhar sobre o que acontece no mundo.

Além do exemplo do último Oscar, onde se cobrou e se deu o grito pela representatividade racial na sétima arte, um exemplo mais próximo de nós foi o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em sua edição histórica de 50 anos. Os debates acalorados sobre o lugar de voz (das mulheres, dos negros, da sexualidade e demais "minorias") na produção contemporânea é um processo de conquista.

É possível fazer filme de todo jeito, mas fazer cinema de verdade ainda é uma qualidade de cineastas que pensam para além de suas obras e projetam as rupturas de uma sociedade em crise para que o caráter político de uma trabalho desperte novas e inesperadas discussões.

Após Brasília, os desdobramentos sobre a polêmica causada por "Vazante", de Daniela Thomas, repercutiram em diversos cenários e, para o bem ou para o mal, mostrou que é preciso falar sobre cinema, sociedade e cultura, evidenciando o que se tem hoje na produção brasileira e o que se quer para o futuro. A inquietação do diálogo ricocheteia nos próprios modos de fazer e de olhar, inclusive do público.

Documentários

Para fazer um recorte das principais produções nacionais do ano, foram levados em consideração os filmes que estrearam entre janeiro e dezembro, independente do ano de produção, e que tenham passado, pelo menos, uma semana em cartaz, realizados por cineastas brasileiros ou cuja coprodução tenha sido majoritariamente do Brasil.

Vale ressaltar também que o lançamento de alguns filmes às vezes não chega ao Nordeste, reflexo das dificuldades de ocupação das salas, restringindo a apreciação das obras em sua totalidade.

A diretora Eliane Caffé faz um trabalho extraordinário em "Era o Hotel Cambridge" (2016) ao mesclar atores profissionais e personagens reais que ocupam um edifício no centro de São Paulo.

Entre refugiados e sem-tetos, a história discute a relação de classes da sociedade e o abuso de poder das autoridades com aqueles seres humanos marginalizados. Ainda aprofunda os dramas pessoais de alguns personagens, resultando em uma obra que transita entre a observação e o discurso da situação de milhares de brasileiros hoje.

Um dos realizadores mais sensíveis, o carioca Allan Ribeiro invade o espaço solitário do artista plástico Darel Valença Lins no documentário "Mais do que Eu Possa me Reconhecer" (2014), uma experiência de imersão na vida de um homem que confia a ele os detalhes de sua vida e sua criação. A espontaneidade dos diálogos e o jogo do que é dito e do que está implícito transforma o filme, realizado sem grandes estripulias técnicas, em um longa extremamente efetivo.

Da Bahia, o destaque é "Jonas e o Circo Sem Lona" (2015), de Paula Gomes, que também investe na proximidade com seu personagem para vasculhar a resistência da infância e da arte por meio de um garoto que sonha em construir seu próprio circo.

A espontaneidade de Jonas e a forma com que a vida adulta tenta dialogar com as expectativas de uma criança em desenvolvimento fazem deste um filme pessoal até mesmo para a própria diretora, que resiste até o fim em interferir no rumo de seu protagonista.

Sem ausentar sua parcialidade, "Martírio" (2016) é um marco na pesquisa documental registrada pelo cinema nacional. Vincent Carelli, em colaboração com Ernesto de Carvalho e Tita, analisa a violência histórica dos índios guarani kaiowá da região centro-oeste. A abordagem antropológica e humanista de Carelli, pesquisador indígena e cineasta, fazem de "Martírio" um filme importante, mesmo com seu formato mais clássico e uma duração longa demais de quase três horas de conteúdo.

Cearenses

Boa fase também para o cinema cearense. "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois" (2015), de Petrus Cariry, foi o principal destaque do ano. Encerrando sua trilogia da morte, precedida de "O Grão" (2007) e "Mãe e Filha" (2012), o cineasta sai da contemplação da morte no sertão e parte para um cenário mais urbano, ainda que isolado das grandes cidades. Como principal característica, a obra flerta com o cinema de gênero, tirando o suspense do drama familiar entre um pai e uma família fragmentados pelo passado.

Exibido e premiado em festivais nacionais e internacionais, o longa-metragem é um deleite visual, em especial pela direção de fotografia, assinada pelo próprio Petrus, e pelo desenho sonoro irrepreensível. Sabrina Greve e Everaldo Pontes fazem a decomposição precisa de seus personagens, nas mãos de um cineasta que não abre mão da beleza plástica de seus planos.

Outros bons longas-metragens cearenses finalmente chegaram aos cinemas, atrasados se compararmos aos seus anos de produção. Mas o importante é chegar ao público.

Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti entraram em circuito com "Com os Punhos Cerrados" (2014), trama política e transgressora para os moldes tradicionais do cinema brasileiro; Rosemberg Cariry lançou "Os Pobres Diabos" (2013), ficção sobre uma trupe circense que resiste às dificuldades no interior do Estado; Daniele Ellery e Márcio Câmara rodaram com o documentário "Do Outro Lado do Atlântico" (2015), retrato sobre a cultura brasileira e os países africanos, e Pedro Rocha lançou o ótimo "Corpo Delito" (2016), estudo de personagem que discute a liberdade e a prisão no mundo de fora.

Fronteiras

"Corpo Elétrico" (2017), primeiro longa-metragem de Marcelo Caetano, discute sexualidade e deslocamento geográfico em uma trama fluida sobre a jornada pessoal dos jovens de hoje. É um exemplo do cinema brasileiro engajado politicamente e inventivo em suas alternativas visuais, onde há espaço para a espontaneidade das ações e menos compromisso com uma linha narrativa fechada.

Escolhido para representar o Brasil no Oscar 2018, sem sucesso, "Bingo - O Rei das Manhãs" (2017) também é o primeiro filme como diretor de Daniel Rezende. Ao falar sobre a fama e a decadência familiar de Arlindo Barreto, conhecido por ter interpretado o palhaço Bozo, o cineasta entrega uma biografia que dialoga facilmente com o popular enquanto explora as possibilidades técnicas de linguagem.

Dirigido por Sérgio Andrade e Fábio Baldo, "Antes o Tempo Não Acabava" (2016) representa o ainda tímido cinema amazonense. A obra acompanha a transição de um índio que se divide entre a cultura tradicional e a descoberta da cidade grande. O longa discute a sexualidade de forma sensível e respeitosa.

Temáticas familiares nunca estiveram tão destaque quanto nos últimos anos. Em "As Duas Irenes" (2017), o diretor Fabio Meira discorre sobre duas garotas de famílias diferentes que descobrem que são filhas do mesmo pai. A intimidade que nasce entre elas é ambientada pelas transformações entre a inocência da infância e o início da adolescência.

A família também é tema de "Elon Não Acredita na Morte" (2016), do cineasta mineiro Ricardo Alves Jr. O filme surgiu do premiado curta-metragem "Tremor" (2013), que mostra a jornada de um homem em busca do paradeiro da esposa. Para além do roteiro silencioso e sensorial, o diretor mostra domínio total da linguagem cinematográfica ao oferecer uma trama provocante e que desafia a percepção do público.

A dificuldade de recortar apenas os dez principais destaques do cinema brasileiro mostra, antes de tudo, que a produção é crescente não apenas em número, mas também em qualidade. Outros tantos filmes poderiam figurar nessa lista por seus méritos de realização, como "Animal Político" (2015), de Tião; "Como Nossos Pais" (2016), de Laís Bodanzky; "Divinas Divas", de Leandra Leal; "Soundtrack" (2014), da dupla 300ml; "Mulher do Pai", de Cristiane Oliveira, e "No Intenso Agora", de João Moreira Salles, para citar alguns. Cabe a nós buscar a particularidade de cada uma dessas obras e desbravar um cinema brasileiro que não tem medo de arriscar.