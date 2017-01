Bozo agora no cinema

00:00 · 05.01.2017 por Alessandro Giannini - Agência O Globo

Em uma sala instalada no primeiro andar da Gullane Filmes, no bairro da Lapa, em São Paulo, Marcio Hinoshita ocupa a cadeira do montador e Daniel Rezende a do diretor. A dupla está dando os retoques finais em "Bingo - O rei das manhãs", estreia de Rezende na direção.

O cineasta brasileiro, que foi indicado ao Oscar de montagem por "Cidade de Deus" (2002), vem há algum tempo fazendo uma transição para abraçar a nova função. Ele também dirigiu a série "O homem de sua vida" para a HBO e trabalha no desenvolvimento de "Turma da Mônica - Laços", além de se preparar para editar "Entebbe" em parceria com o diretor José Padilha.

"A gente fechou a montagem de 'Bingo', mas sempre acaba abrindo de novo. Os efeitos estão sendo feitos, estamos corrigindo cor, a trilha está sendo composta. Mas o filme já existe", diz ele, que prevê o lançamento para agosto de 2017.

"Bingo" tem inspiração na vida de Arlindo Barreto, primeiro ator a encarnar o palhaço Bozo no programa infantil que fez sucesso nos anos 1980, no SBT. O filme traz Vladimir Brichta no papel de Augusto, um jovem ator que busca seu lugar sob o holofote em um dos meios mais populares da década.

"Tudo o que acontece no filme aconteceu de verdade, mas resolvemos ficcionalizar para não ter problemas. Como trabalhamos no mundo do cinema, é assim. Sempre prezamos pela liberdade criativa, então, não vamos ficar atrelados a nenhum tipo de amarra", diz Rezende, que contou com a colaboração de Arlindo Barreto como uma espécie de consultor informal.

A única personagem retratada como na realidade é a cantora Gretchen, interpretada por Emanuelle Araújo. Foi a maneira que o cineasta encontrou de manter um laço com o que realmente aconteceu, por meio de uma referência popular da época retratada.

"A gente está retratando uma fase da nossa cultura pop. Quando a gente fala da TV nos anos 1980, foi uma década dos exageros, as roupas eram grandes, a maquiagem era colorida, tudo era exagerado. O cabelo era exagerado, você forçava o exagero. É uma época muito pré-conservadorismo, antes desse medo do politicamente correto que a gente tem hoje. O filme retrata isso, essa loucura que era a TV brasileira", explica o diretor.

Com referências importantes na cabeça, como "Birdman" (2015), de Alejandro González Iñárritu, e "Boogie nights" (1997), de Paul Thomas Anderson, Rezende classifica "Bingo" como um "filme de personagem" e credita a Brichta uma boa parte do possível sucesso do protagonista.

"A montagem provou que é um filme de personagem. Sempre que a gente ia para alguma alegoria, que não tinha a ver com esse personagem, o filme dizia: limpa aqui. Uma história paralela caiu, um personagem secundário que tinha muito peso diminuiu. Vladimir chegou e abraçou esse personagem de maneira brutal. Ele está mais do que muito bom, é um adjetivo que não encontro", avalia.

Planos

A outra experiência recente de Rezende na direção foi a série "O homem de sua vida", comédia romântica protagonizada por Augusto Madeira sobre um homem de meia-idade que aceita trabalhar em uma agência de matrimônio. O programa vai ao ar na HBO a partir de 8 de janeiro, às 21h.

Já seu segundo longa-metragem como diretor será "Turma da Mônica - Laços". Inspirado na graphic novel de mesmo título, de autoria de Vitor e Lu Cafaggi, o filme terá atores representando os personagens criados por Mauricio de Sousa. A história acompanha a aventura dos meninos e meninas do bairro do Limoeiro em busca do Floquinho, o cão do Cebolinha que desapareceu.

"Estamos trabalhando no roteiro e já apresentamos ao Mauricio uma versão. Estamos fazendo muitas coisas para adaptar para a linguagem cinematográfica. Na Comic Con Experience, apresentamos o Floquinho", conta Rezende.

"Acho que o norte que está nos guiando é: como seria essa turma se existisse de verdade? Os personagens vão estar todos lá, mas num filme. Estou feliz com o que estamos fazendo", completa.

No meio de tudo isso, o cineasta viajará ao exterior, para se encontrar com José Padilha e dar continuidade ao processo de montagem de "Entebbe". O filme é inspirado em fatos ocorridos em 1976, quando quatro sequestradores - dois palestinos e dois alemães - assumiram o controle de um avião e o desviaram para Uganda, onde fica o aeroporto que dá nome ao filme, exigindo a libertação de prisioneiros ligados à causa palestina.

O sequestro inspirou várias outras produções, inclusive o telefilme "Vitória em Entebbe" (1976), com Burt Lancaster, Kirk Douglas e Elizabeth Taylor.

"O Zé está filmando e recebi algumas imagens, estou fazendo testes. Mas só vou realmente me debruçar sobre o material quando me encontrar com ele", diz o cineasta.

Sobre a experiência de ter trabalhado com Terrence Malick em "Árvore da vida", filme premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2011, Rezende não fala, por força de contrato. Mas diz que ter trabalhado no Brasil, como montador, com alguns dos "melhores diretores da atualidade" o ensinou a valorizar o profissionalismo.

"O que eu pude pegar dessa experiência com todos esses diretores é o profissionalismo e o amor. Uma coisa de que o Brasil carece é o profissionalismo. Aqui só agora atingimos a maturidade no cinema. Ainda tem alguma coisa de relações pessoais que falam mais alto do que as profissionais. Lá fora, o profissionalismo é o que manda. Se você não busca ser o melhor, o mercado vai te limar. Profissionalismo só existe com amor e paixão".