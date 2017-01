Bowie nas telonas

00:00 · 07.01.2017

Alien Thomas Jerome Newton (David Bowie) encontra na Terra um lugar ideal para a sobrevivência

Desde que participou de um comercial de sorvetes em 1969, quando foi dirigido por um jovem publicitário chamado Ridley Scott, David Bowie vem colecionando constante trajetória diante das câmeras. Além das aparições na TV britânica, em produções anteriores ao surgimento da moderna linguagem dos videoclipes, o astro colaborou com uma farta lista de obras da sétima arte.

Uma destas crias mais prodigiosas, a ficção científica "O Homem que Caiu na Terra" (1976) integra a programação da mostra Retrospectiva do Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco, entre os dias 12 e 25 de janeiro, com mais de 80 filmes selecionados.

A lista inclui, além dos principais longas que passaram pelas salas do equipamento em 2016, clássicos como "Blow-up" (1966), "8½" (1963), do italiano Federico Fellini, o franco-japonês "Hiroshima meu Amor" (1960), de Alain Resnais e o clássico alemão "Nosferatu", de F. W. Murnau (1929).

"O Homem que Caiu na Terra" será projetado na segunda-feira (23), às 19h40, na sala 2 do equipamento situado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Quarenta anos após o lançamento, o filme mantém-se como uma pérola na filmografia de David Bowie.

Baseado na obra do escritor Walter Tevis (1928-1984), publicada em 1963, o filme narra as desventuras de um alienígena que vem à Terra para uma missão urgente. Seu planeta natal está morrendo por conta da escassez de água e ele encontra em nosso mundo a chance de sobrevivência de seu povo.

Com conhecimento e inteligência muito superior aos humanos, Newton logo se torna um bem sucedido empresário do ramo de patentes tecnológicas e também descobre a solidão, o desespero e o álcool - criando uma delicada parábola sobre as mudanças que estavam ocorrendo em meados da década de 1950, com o início da Guerra Fria.

No papel do alienígena Thomas Jerome Newton, David Bowie entrega sua persona andrógina e estabelece um papel único na carreira. O filme se concentra após o lançamento do disco "Young Americans" (1975) e, após o término das filmagens, refletiria decisivamente no excelente álbum "Station to Station" (1976) que chegou ao mercado dois meses antes da estreia do filme.

Nicolas Roeg já tinha trabalhado com outro ícone do rock, Mick Jagger, através da obra "Performance" (1970), e trazia na bagagem a experiência de lidar com um astro da música. Ele repetiria o feito ao trabalhar com Art Garfunkel em "Bad Time" (1980).

A condição humana e a visão do "estrangeiro" que recai sobre o espectador é um dos pontos de vista do filme. Através de pequenas cenas alternadas à trama central, vemos o planeta natal de Thomas, sua esposa e filhos, seu planeta condenado, tudo isso mostrado com forte impacto moral e emotivo.

Roeg teve nas mãos a possibilidade de explorar a inquietante proposta visual de Bowie, advinda especialmente do disco "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1972). O livro que deu origem ao filme acaba de ser relançado no Brasil pela editora Darkside.

Carreira

Com um total de 42 produções ao longo da carreira, Bowie acumulou uma série de papéis extremamente opostos. Seja como vampiro, rei dos duendes ou vivendo figuras históricas como Andy Warhol e Pôncio Pilatos, assim como na música, o astro usou seu poder de mutação no cinema e contribuiu com os mais diversos projetos e gêneros da sétima arte. Formado em teatro de vanguarda e mímica, Bowie já havia feito peças, mas seu primeiro papel no cinema foi com "Os Soldados Virgens" (1969), de John Dexter. A comédia britânico relata a vida de soldados da Segunda Guerra que enfrentam problemas nas trincheiras e na vida sexual.

Após "O Homem que Caiu na Terra", o cantor recebe convite para trabalhar em "Apenas um Gigolô" (1979). Bowie vive um herói da Primeira Guerra Mundial que volta a Berlim e vira gigolô. A recepção do filme foi morna e a obra ficou mais conhecida por ter sido o último filme de Marlene Dietrich (1901-1992).

Em "Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída" (1981), a participação do astro me se resume à música. Bowie estava em sua fase musical em Berlim, que renderia a trilogia de discos mais experimentais "Low", "Heroes" e "Lodger" e aparece cantando em um show.

Em 1983 foi a vez de "Fome de Viver". Mesmo sendo um fracasso de bilheteria, a história de um homem que precisa se alimentar de sangue para não envelhecer tornou-se, anos depois, objeto cult.

No mesmo ano, com "Furyo, Em Nome da Honra", de Nagisa Ôshima, Bowie conseguiu reunir boas críticas. A obra integrou o festival de Cannes e é um dos filmes mais bem avaliados do cantor.

A popularidade do britânico em Hollywood chegou ao ápice com "Labirinto - A Magia do Tempo" (1986). Atuando como o rei dos duendes, Jareth, que persegue a menina Sarah (que se transformaria mais tarde na bela Jennifer Connelly) Bowie emplacou sucesso nas bilheterias.

O envolvimento foi tão grande que ele compôs as canções do filme e aprendeu de verdade como fazer malabares com uma bola de cristal.

No final daquela década, vale destacar a participação em "A Última Tentação de Cristo" (1988). No filme do diretor Martin Scorsese o astro dá vida ao personagem bíblico Pôncio Pilatos.

Nos anos seguintes, Bowie alternou uma série de participações em médias e pequenas produções. Destaque para "Basquiat - Traços de Uma Vida" (em que vive o ícone Andy Warhol) e "O Grande Truque" (2006), no qual atua como o inventor croata Nikola Tesla.