Bonecos em cenas

00:00 · 24.02.2018

Durante quatro finais de semana o Shopping Rio Mar oferece ao público fortalezense diversas facetas do teatro de marionetes. Com a participação de oito grupos cearenses e a apresentação de 16 espetáculos, o Festival Teatro de Bonecos é a nova aposta do centro comercial.

A programação é gratuita. O evento inicia neste sábado (24) e domingo (25). No primeiro dia, se apresentam os grupos Epidemia de Bonecos, com "A Triste História de Catarina e Billy Macarrão", às 15h; e Formosura de Teatro, com o espetáculo "As Aventuras da Bruxa Catifunda", às 19h. Realizado na Praça de Eventos do Piso L1, no domingo, às 15h e às 19h, é a vez dos espetáculos "A Bela Adormecida", com Blitz Intervenções e "O Mágico de Oz", do Grupo Bia Marques Fantoches.

"A Triste História de Catarina e Billy Macarrão" fala sobre as relações entre as pessoas. A história conta a vida de um cantor e uma cantora que se conhecem e se apaixonam. "Essa relação mostra como o amor é capaz de transformar as pessoas, as situações e as atitudes", explica a diretora do grupo Epidemia de Bonecos, Izabel Vasconcelos.

Os grupos participantes são todos cearenses, reconhecidos nacionalmente ou que têm trabalhos voltados na área social. "Há dois anos que a gente queria fazer um festival assim, mas estávamos pesquisando. Queríamos trazer grupos da cidade, justamente para valorizar a cultura local", afirma a gerente de marketing do RioMar Fortaleza, Michele Ribeiro.

Diversidade

"Queríamos montar uma grade rica porque sabemos que o teatro de boneco vai muito além dos fantoches. Apostamos nas técnicas diferentes e convidamos grupos diferentes, para aí sim a gente poder chamar de festival", pontua Michele Ribeiro.

O teatro de boneco não é feito só pelos conhecidos fantoches. Também conhecido de boneco de luva, pois a mão veste o boneco, o fantoche é umas das técnicas mais conhecidas de teatro de bonecos. Além dessa, há muitas outras, como boneco de vara, em que ele pode ser manipulado a partir de um eixo fixo, feito de arame e madeira, dentre outros materiais.

Dentro dessa diversidade do teatro de marionetes, existem também os bonecos de fios, manipulados de cima para baixo. Essa técnica consiste em controlar o boneco por uma estrutura de madeira em formato de cruz em que os fios são ligados às extremidades do corpo da marionete.

O boneco geminado é onde a apresentação é metade o ator e metade o boneco. Ambos aparecem em cena. O boneco é preso, geralmente, na perna ou na cintura ao corpo humano.

A técnica de balcão é feita por manipulação direta, onde o ator pode aparecer em cena ou se esconder através de um figurino apropriado ou em uma cortina de luz (nesses casos, apenas o boneco fica visível). Usa-se uma mesa, um balcão ou o próprio chão onde o marionete encena.

O boneco de sombra, conhecida também como silhueta, é muito utilizado em países asiáticos e usa técnicas de iluminação. É colocada uma luz atrás do boneco e as sombras são projetadas em uma tela.

Com duas peças sendo mostradas por dia, com variação de 35 a 40 minutos, o shopping Rio Mar conseguiu fazer uma programação sem repetir peças, nem técnicas.

Disseminação cultural

Muitas vezes o teatro de boneco é relacionado imediatamente com o teatro infantil. "Isso é um fato. Aqui no Nordeste e no Brasil como todo, o teatro de boneco ainda está ligado a isso, mas acredito que é devido a falta de escolas de graduação nesse fazer", comenta Izabel, que também é diretora da Cia. Teatro de Bonecos.

"Nós temos dois cursos de teatro aqui na cidade, mas em nenhum deles há uma disciplina sobre teatro de bonecos", complementa.

Em outras partes do mundo o teatro de boneco é considerado, igualmente ao teatro de rua, como uma linguagem dentro do teatro, fazendo dessa relação com o infantil uma questão cultural. Como forma de fomentar uma arte que representa a cultura popular, o Shopping Rio Mar Fortaleza investiu em uma programação gratuita, para trazer uma diversidade de público e promover essa arte milenar. A depender da reação do público a programação pode entrar no calendário fixo do centro comercial. "Esse tipo de iniciativa é extremamente importante porque temos poucas políticas públicas voltadas ao teatro de boneco, então qualquer iniciativa do setor privado é muito importante. Aliás, qualquer iniciativa que mantenha uma linguagem artística viva é extremamente necessária", ressalta Izabel.

Mais informações:

Festival Teatro de Bonecos

Nos dias 24 e 25 de fevereiro; e 3,4,10,11,17,18 de março. Sempre, às 15h e às 19h, no Rio Mar Fortaleza - Praça de Eventos do Piso L1 (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Gratuito.

Contato: (85) 3066.2000