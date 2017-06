Bendita ambiguidade

00:00 · 14.06.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Há quase uma década, o Do Amor (RJ) foi criado para os amigos Gustavo Benjão (guitarra e voz), Gabriel Bubu (guitarra e voz), Ricardo Dias Gomes (baixo e voz) e Marcelo Callado (bateria e voz) "soltarem a mão" na sonoridade, sem se preocupar em soar certinho. O quarteto, formado por músicos profissionais que já acompanharam nomes como Caetano Veloso e Los Hermanos, soa até hoje como uma expressão da vontade de experimentar.

"Fodido Demais", terceiro álbum da carreira dos cariocas, segue essa linha - ao mesmo tempo mostra como o Do Amor sabe soar trivial, sem perder a consistência. O disco sucede "Piracema" (2013). O "fodido" do título é meio que um resumo sobre a situação do mundo contemporâneo.

"Esse nome surgiu há bastante tempo, e ponderamos bastante sobre ele. No fim das contas, chegamos à conclusão que o momento que vivemos tem exatamente a ambiguidade dessa expressão (fodido de bom, e fodido de ruim)", sugere Gustavo Benjão, em entrevista por e-mail.

As 11 faixas do novo álbum começaram a ser pensadas ainda na época do lançamento de "Piracema". Traz composições mais recentes, e "algumas das que ficaram paradas desde então, como por exemplo 'O Aviso Diz', 'Metaleiro Vento' e 'Peixe Voador'", situa Benjão.

Para a banda pegar estrada e divulgar o novo trabalho, desta vez, não é simples. O baixista Ricardo Dias Gomes (que há dois anos lançou o álbum solo "11") mudou-se para Portugal. O músico tocou no show de lançamento, no último dia 15 de abril, no Sesc Pompeia (SP). Mas a formação deve mudar, com baixistas substitutos cumprindo a agenda de shows.

A banda assina a produção de "Fodido Demais". Indagado se existe alguém na formação que, de fato, exerce mais um papel de "produtor", ou se essa função é igual pra todos, o guitarrista explica que os quatro tentam exercer uma "democracia plena" nas tomadas de decisões sobre o disco.

O músico recapitula que, trabalhar em conjunto, foi um processo gratificante. E, de certo modo, destaca Benjão, remete à experiência de cada um produzindo outros artistas. "Sabemos como trabalhar e como devemos proceder em certas questões. Não temos uma figura central e isso é maravilhoso na construção do nosso trabalho", elogia o guitarrista.

Versões

Conhecido por criar versões - normalmente de artistas da MPB, o Do Amor já recriou músicas como "Lindo Lago do Amor" (do primeiro disco, com a original de Gonzaguinha) e "Dub in the Fire" (pensada a partir de "Jump in the Fire", do Metallica). A sonoridade mais experimental das versões não nasce, necessariamente, de uma intenção de virar a música do avesso.

"A gente já fez algumas edições do 'Baile Do Amor', em que tocávamos apenas versões (simples) e eram bem próximas das originais. Gostamos também desse aproach de fazer covers fieis, mas ao mesmo tempo gostamos de nos apropriar das canções e tentar levar a um lugar diferente", detalha Gustavo Benjão.

Amizade

Mantendo o "espírito de banda", o Do Amor, segundo Benjão, continua motivado pela amizade entre os quatro músicos e "pela admiração que temos um pelo outro, pessoal e artisticamente, além do amor pela música", observa o instrumentista.

O guitarrista confirma que, dentre vários projetos que a formação se envolve, ora como músico de apoio, ora como produtor, o Do Amor é o lugar onde eles podem exercitar a liberdade de experimentar ideias musicais.

"Não importa se vivemos desse ou de outros trabalhos. A existência da banda, obviamente, passa por alguma viabilidade financeira e logística, pra que de fato a gente possa existir, tocar por aí e manter a coisa viva. Mas o encontro é o que nos move, desde no início", conclui.

Fique por dentro

Som palatável, mas ainda experimental

À primeira impressão, para quem não ouviu os discos anteriores ou não viu o Do Amor ao vivo, "Fodido Demais" parece um álbum mais palatável. No entanto, já na faixa de abertura ("Peixe Voador"), a banda traz uma ponta de surpresa, apresentando um indie rock com trechos mais etéreos. "Eletricidade" traz o clima singelo das faixas que o baterista Marcelo Callado trouxe no seu disco em parceria com a cantora Nina Becker ("Gambito Budapeste", 2012). "Aviso Diz" é uma das faixas mais pops da carreira do Do Amor. Mostra que a banda também sabe soar trivial. O que não muda, em relação a tudo que o quarteto compõe, é o envolvimento da sonoridade em um filtro psicodélico, do pop ao experimental. O disco vai se destacando no ritmo da variedade, sem uma faixa repetir o clima da outra: é só observar o astral da faixa-título e do samba "Minhas Vozes", por exemplo, este uma trilha de farra. A ótima "Metaleiro Vento" traz um balanço suingado e uma letra genial, brincando com a rigidez mental dos metaleiros e propondo que eles se soltem na vida. Versos como "Metaleiro sai/ Saia dessa redoma de fumaça preta/ Caia no Reggaeton e abrace o capeta/ Ele brinca com fogo e você de abadá" dão o recado bem humorado.

Disco

Fodido Demais

Do Amor

Balaclava Records

2017, 11 faixas

Disponível em www.soundcloud.com/balaclavarecords