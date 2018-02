Batucada de bamba

00:00 · 21.02.2018 por Roberta Souza - Repórter

A música sempre foi um componente forte do DNA da Praia de Iracema. Ali já se reuniram diferentes representantes do som cearense, que, inspirados pelo local, cantaram Fortaleza(s) para o mundo. O samba é o mais novo gênero a respirar daquela brisa, com a realização, nesta quarta-feira (21), a partir das 18h30, no Estoril, do Encontro Cearense de Compositores de Samba (Eccos).

A atividade, realizada desde 2012, havia dado uma pausa no ano passado, e agora será retomada em novo ambiente, mas com proposta semelhante.

Jota Carlos, um dos idealizadores do encontro junto aos sambistas Carlinhos Palhano, Fernando Moreno e Jercides Dórea, demonstra entusiasmo com o novo momento. "Acho que vai ser muito bom, até porque, como falei pra todos que fazem parte, é um local mais público e dificilmente se abre espaço pra samba aqui", observa. Antes, era na casa da sambista Pedrina de Deus que o encontro acontecia. Com o falecimento dela, em abril do ano passado, os compositores ficaram órfãos e só agora resolveram dar continuidade às atividades.

Ao todo, o encontro chega a reunir até 20 compositores, na faixa etária de 50 a 60 anos. O público pode conferir um vasto repertório de músicas de samba de enredo, partidos-altos, sambas de breque e sincopados, tanto autorais como clássicos de sambistas nacionais.

"Cada um tem sua linha melódica, uma identidade própria na busca de letras", conta Jota Carlos. "Tem uns que falam de amor, outros de situação de crítica; há muita coisa sobre samba, sobre nossa cidade, e tem ainda os sambas-enredos, mais focados, direcionados aos temas de escolas e blocos carnavalescos", lembra o compositor.

Homenagem

Na roda, todo mundo tem direito a cantar uma ou duas composições. O objetivo é fortalecer a união entre compositores e músicos cearenses e dar visibilidade para a produção musical local. "É um momento pra cada um mostrar algum samba seu, conhecer a música um do outro, dar uma força, trocar uma deia, criar mais parcerias", confirma Jota Carlos.

Ele mesmo já colheu bons frutos do encontro. Já chegou a musicar uma letra de Pedrina e também a criar uma em homenagem a ela. Esta última deve ser cantada hoje, em homenagem àquela que tanto se doou para o samba. "Compus a partir de um dito dela na sexta: 'Sextou, tô no samba, não tô pra ninguém'. Aquilo sempre ficou na minha cabeça. Gostaria de ter feito antes de ela falecer, mas me inspirou só logo após a morte", lembra. Na canção, o compositor traz cantos e grupos que Pedrina costumava frequentar na cidade.

Desafios

Tocar no Estoril é um passo a mais para a cena do samba, na visão de Jota Carlos. "Acho que a gente sempre tem que estar se movimentando, se abrindo para as pessoas, analisando tudo. Acredito que daqui a alguns anos vamos ter um espaço bem maior pro samba, afinal já temos em relação ao que era antes. Hoje, já mexe com toda a cidade", observa o compositor.

Entre as dificuldades, ele cita, além de uma quantidade ainda reduzida de espaços, apesar da crescente evolução, as limitações da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). "Tem essa coisa do volume, mas nem sei se chega a tanto às vezes. É complicado algumas diretrizes, mas estamos batalhando pra ver se muda um pouco", manifesta-se.

Para o secretário de Turismo no município, Alexandre Pereira, trazer a roda para o Estoril é uma forma de "coroar" uma ocupação que começou no ano passado, com a polêmica transferência administrativa da Setur para o equipamento cultural. "A roda estava parada, eles não estavam se reunindo, e vão voltar agora em toda terceira quarta-feira de cada mês. Vai fortalecer muito a união de compositores, músicos, dando visibilidade à música local e dando um novo fôlego à Praia de Iracema", detalha.

A ação se soma a outras que o Instituto Iracema, criado no ano passado, tem executado na região, tais como feiras e exposições, especialmente às quartas-feiras, na "Quarta Iracema". "As atividades na Praia de Iracema acabavam atravessando muitas secretarias e, com isso, precisávamos de alguém para executar, daí a importância da criação do órgão", detalha Alexandre Pereira. Na visão do secretário, o ideal é tornar o local atraente para o próprio fortalezense.

Fique por dentro

Estoril recebe nova exposição de pinturas

A Galeria Mario Baratta, no Estoril, recebe a partir de hoje (21/02) a exposição "Faces", da artista cearense Maiara Capistrano. Com 21 obras de pintura em tela com técnica mista no estilo surrealista, a mostra é aberta ao público e ficará em cartaz de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, até o dia 10 de abril. Grande parte dos quadros foram produzidos em seu ateliê particular, localizado na Praia do Preá, em Jericoacoara, enquanto os últimos a artista pintou na sua recente estadia em Fortaleza. As obras retratam a maneira de enxergar o mundo, convidando o público a uma viagem ao inconsciente. Na galeria, Maiara Capistrano vai exibir quadros inéditos da coleção. A exposição itinerante já passou pelo Centro Cultural do Crea-CE em 2016 e pelo Ministério da Fazenda, Sesc Fortaleza, 20ª edição do salão "Art Shopping" (conhecido popularmente como "Carrouseldu Louvre") e Museum of Living Art (MoLA), no Hôtel Drouot, no ano passado.

Mais informações:

Encontro Cearense de Compositores de Samba. Dia 21, das 18h30 às 20h30, no Estoril, Praia de Iracema. Gratuito.