Bate na madeira!

Desfile de no Bom Jardim: ritmo da batida é uma das características do maracatu no Ceará

A compositora Inês Mapurunga dá a deixa: o indivíduo que toca o tambor toca sua própria profundidade. Partindo dos batuques do maracatu para compreender a sonoridade das batidas, seja na música popular, seja nas tradições espiritualistas, o que permanece é a ideia de que os tambores estão nesse plano como instrumentos de reconciliação com as nossas próprias raízes. Como um aliado no desafio da sobrevivência.

A ligação do tambor com aquilo que surgiu antes da nossa existência remete à experiência primitiva da humanidade. Para os homem ancestrais, o uso dos tambores se alinhou à comunicação, aos movimentos, ao "pulso" da vida. A batida visava alcançar o outro.

E era assim que as tribos se comunicavam umas com as outras e ainda se reuniam, tanto para festejar, como para dispersar energias deletérias. O ser humano passava a evocar afeto e poder na condução do toque dos tambores.

Nessa "pegada", o tambor firmou-se como uma espécie de condutor na música, na missão de ditar os ritmos, a própria pulsação (e a base) de cada composição musical.

A bateria, tão comum na formação das bandas de gêneros variados, trata-se de um conjunto de tambores que se tornou um dos instrumentos mais populares da história. Seja na forma acústica ou eletrônica, o instrumento virou uma referência habitual da cultura pop.

Espiritual

No âmbito dos conhecimentos espirituais, o toque dos tambores fora associado à "batida do coração da mãe-terra" e ao som do útero materno. Daí se fundamenta a ideia de que sua energia auxilia no relaxamento e na recuperação de indivíduos, que estejam sofrendo de distúrbios psíquicos, a fim de pôr os "pés no chão".

Considerado um "cavalo" (aquele que faz a passagem do plano concreto para o sutil) em diversas tradições espiritualistas, como o xamanismo, o tambor é usado com essa intenção também na cultura tântrica, no budismo tibetano.

E ainda mais próximo à experiência brasileira, os tambores marcam os cultos afros da umbanda e do candomblé (através do toque dos atabaques, por exemplo, diferenciando-se de eventos, mais silenciosos, de religiões como o espiritismo kardecista, de origem europeia).

Em paralelo, tanto o campo científico ainda investiga a união da frequência rítmica dos tambores com a atividade neuronal do ser humano, como há quem relate, a partir da própria sensibilidade, ter entrado em estado de transe, dançando, tocando ou simplesmente escutando o tambor.

Vibração

Para o músico e terapeuta Raphael Bruno, que passou pelo curso de Educação Musical da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela formação holística do método de Massagem de Som (segundo o alemão Peter Hess), "o fenômeno do som é algo complexo, no sentido que são muitas implicações físicas e mentais. O tambor nos dá chão, e em todo grande voo, nós precisamos dessa qualidade 'aterrada', uma base firme para podermos expandir", reflete ele.

Desenvolvendo a noção do tambor como um elo de ligação entre o terreno e o transcendental, Raphael esclarece que esta sonoridade envolve o organismo físico, a fim de facilitar uma conexão maior com o espírito.

"Porque esse mesmo espírito vibra em frequências muito altas, e precisamos entrar em ressonância com essas frequências. O som do tambor auxilia enormemente nisso. Um terceiro fator é mental. A mente humana é extremamente influenciada pelo som, no sentido magnético. O som magnetiza a mente", observa Raphael.

Descoberta

O músico conta que embora tenha se envolvido com a música e a espiritualidade desde cedo, levou certo tempo para perceber a íntima relação existente entre ambas. "Antes, não enxergava a música como função ritualística, apenas para entretenimento", situa Raphael Bruno.

Ele recorda que sua formação acadêmica correu em paralelo ao estudo das práticas terapêuticas holísticas, o que o fez compreender que, nas tradições espirituais "autênticas", enfatiza, as sonoridades influenciam na vibração do ser humano e todas se utilizam da música para se "religar" ao sagrado.

Na mesma linha de tratamento que envolvem os tambores, Raphael passou a usar taças tibetanas com pacientes, aplicando um "banho de som" ao toque dos instrumentos. "Concomitante a essa descoberta, li o livro 'Sons que curam' de Michel Gaynor, que foi e (ainda) é bastante esclarecedor", complementa ele.

Indagado se os tambores, as taças, e outros instrumentos músico-terapêuticos seriam mais contundentes para ampliar a sensibilidade de cada pessoa, Raphael Bruno pondera. A experiência com o som e prática do yoga, por exemplo, se complementam, e não "concorrem" entre si.

"Ambos influenciam na vibração do ser humano. A utilização do som terapêutico otimiza a experiência no yoga e a experiência do yoga desenvolve e sensibiliza (o paciente) para a experiência do som", detalha o músico.