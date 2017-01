Ato familiar e gestual

00:00 · 27.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

De hoje (27) até o próximo domingo (29), o espetáculo "Irmãos de Sangue" está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza (Praia de Iracema). A montagem teatral da Companhia Dos à Deux (Brasil/França) teve sua estreia há quatro anos, na França, e traz os atores André Curti e Artur Ribeiro assinando dramaturgia, direção, coreografia e a concepção do cenário. Ambos também estão no elenco, ao lado de Raquel Iantas e Daniel Leuback.

A dinâmica do espetáculo é gestual (sem falas) e aborda uma relação entre três irmãos e uma mãe. A questão familiar, para a Cia. Dos à Deux, é um tema recorrente de peças anteriores, como "Saudade em terras d'água" e "Fragmentos do desejo". Em entrevista por telefone, André Curti situa que "Irmãos de Sangue" explora, comparado aos trabalhos antecessores, outro modo de adentrar os laços familiares.

"São dois irmãos que carregam uma culpa forte, em relação ao terceiro irmão, e isso tudo tem uma força grande. E uma mãe que está completamente sozinha, perdida com as questões dela, e também sofrendo com a perda de um dos filhos. Daí começa o drama", resume o ator.

Segundo André Curti, o teatro gestual da companhia franco-brasileira não se identifica com uma escola específica. Ele observa que, em oito anos de formação, o grupo desenvolveu uma mistura de várias disciplinas. "Levantam a questão de não ter texto, mas pra mim é tudo: nem dança, nem mímica. A gente trabalha dentro de uma dramaturgia teatral, que é contada pelo corpo, pelo gesto, pela música, tudo está embutido", aponta.

Mudanças

"Irmãos de Sangue", em quatro anos de exibição, não sofreu alterações drásticas. Mudanças sutis ocorreram, naturalmente, pelo envolvimento de um novo elenco. Durante três anos, a peça circulava com atores franceses, além de André e Artur.

Agora, "são outras pessoas, outros corpos, outra maneira de se envolver no espaço", sintetiza André Curti. Em cena, o cenário de "Irmãos de Sangue" conta com poucos elementos e possibilita uma atmosfera minimalista, centrada nos movimentos gestuais e menos no impacto dos objetos.

"A gente fez uma leitura da lembrança das crianças. Partimos de dois objetos: uma prancha que faz ofício de mesa, e outra que faz uma gangorra. Transformamos o espaço o tempo inteiro, com esses objetos", adianta o ator.

Prêmios

"Irmãos de Sangue" começou no circuito europeu e passou pela programação do festival de Avignon, na França; Wuzhen, na China; e pelos festivais Filo de Londrina (Paraná) e Mirada (Santos/SP). A peça foi indicada ao Prêmio Shell 2014 em quatro categorias (ator, direção, cenário e iluminação), vencendo "Melhor cenário" e "Melhor ator". Ainda recebeu indicações para os prêmios APTR, Cesgranrio e CENYM.

Indagado se as premiações ajudam a formar público, além de reforçar a reputação junto aos patrocinadores, André Curti observa que, no Brasil, sim, isso faz diferença para quem assiste. "No Brasil, tem uma coisa muito ligada a prestígio. Agrega para (conseguir) patrocínio, mas o público também leva isso em consideração. E não deixa de ser importante para a gente também, esse reconhecimento", pondera o ator.

Mais informações:

Espetáculo teatral "Irmãos de Sangue", da companhia Dos à Deux. Nesta sexta (27), às 20h, no sábado (28), às 18h e 20h; e domingo (29), às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10. Contato: (85) 3453.2770