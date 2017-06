Ataque Stoner no CE

00:00 · 09.06.2017

No atual cenário da música autoral, o stoner tem se mostrado como um dos subgêneros mais populares do rock nos últimos tempos. Diferentes grupos ao redor do mundo estabelecem uma sonoridade influenciada na pegada setentista e aliada às influências do rock alternativo dos anos 1990. O termo surgiu como "estilo" com o advento de bandas como Kyuss, Sleep e Electric Wizard. No entanto, álbuns bem antigos possuem características do estilo e um dos exemplos máximos é a obra "Master Of Reality" (1971) do Black Sabbath.

Na última década, o Brasil vem se revelando como um celeiro de talentos na área e grupos como MQN (GO), Black Drawing Chalks (GO), Hellbenders (GO) e Fuzzly (MT) estabeleceram eventos e shows para além do cenário underground. O Nordeste, em especial, é pontuado por um time de primeira formado, entre outros, por Necro (AL), Mondo Bizarro (PE), Son of a Witch (RN), Monster Coyote (RN) e Duowolf (BA).

Fortaleza

A capital cearense marca presença no estilo e já protagonizou eventos como o "Stoner Sessions" e "Vela Preta". Em ambas as atividades, grupos locais como Devil's Drink, Road Sider, Totem and Barry's, Swan Vestas e o mais recentes Void Tripper, Netuno Doom e Mad Monkees estabeleceram a cena local.

No próximo dia 15, às 17h, a casa Berlinda Club recebe o "Pedrada Rock Fest", evento que promete muito peso com as bandas Swan Vestas e Mad Monkees (CE), além da participação especial dos visitantes Mad Grinder (RN) e Blind for Giant (PA). A turma do Swan Vestas chega com o EP homônimo lançado em 2016, onde o destaque fica pelas faixas "Breathing Holes" e "If There is a Hell".

Em rotação máxima, o quarteto Mad Monkees circula com recém lançado disco de estreia (também homônimo) que contou com produção do seminal Carlos Miranda em todas as etapas de registro do material. O disco conta com distribuição nacional pelo selo Ressaca Records, de São Paulo.

Mais informações:

Pedrada Rock Fest, com as bandas Swan Vestas, Mad Monkees, Mad Grinder (RN) e Blind for Giant (PA).

Dia 15/06, às 17h, no Berlinda Club (R. Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema). Ingressos: R$15 (meia); R$ 15 + 1kg de alimento (inteira social). Contato: (85) 3093.6014