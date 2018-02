As pontes do samba

00:00 · 23.02.2018

Não é difícil traçar a linha que liga uma parceria pontual de João Bosco e Hamilton de Holanda e o show "Eu vou pro samba", que reúne os dois num passeio íntimo pelo brasileiríssimo gênero musical. O mineiro gravou o CD/DVD ao vivo "Obrigado, Gente!" e, entre os convidados, estava o carioca. Bosco trouxe seu violão e uma das canções mais emblemáticas de seu repertório, "Linha de Pase", recriada com o bandolim de Hamilton. Ali, foi plantada a semente de uma árvore que, tanto quanto foi possível, a nova dupla regava em seus encontros.

"Não sei se você sabe, mais o João gosta muito de tocar músicas, na passagem de som, que não estão no show. Cada vez que a gente se encontrava, a gente tocava alguma coisa diferente. Fomos pegando coisas em comum, de que gostamos. E isso inclui o repertório dele, que eu já conhecia bem", esclarece Hamilton de Holanda.

Dos bastidores, essas a parceira foram levadas para o palco, em um show que não virou turnê. O caráter intimista está até aí: "Eu vou pro samba" é apresentado em pequenas temporadas. "Este ano, fomos convidados para fazer em Fortaleza, Salvador e no Rio. E nos chamaram para dois concertos na Europa, em junho. Um na Eslovênia, no festival de jazz de Liubliana; e o outro é o Montreux Jazz Festival, na Suíça", explica o bandolinista.

A passagem de João Bosco e Hamilton de Holanda por Fortaleza conta com três datas, desta sexta (23) até domingo (25). "Eu vou pro samba" terá quatro sessões na Caixa Cultural Fortaleza: dia 23, às 20h; dia 24, às 18h e às 20h; e 25, às 19h.

Ponto em comum

As discografias e as experiências nos palcos, tanto de João Bosco, como de Hamilton de Holanda, são múltiplas, perpassam gêneros, mas se encontram no samba. "Não concordo com essa impressão de que não sou identificado com o samba. Sou identificado por ele, e por várias outras músicas também. Tem gente que diz, 'ah! o Hamilton do choro', 'o Hamilton do samba', 'o do jazz'... E eu me identifico bastante com todos eles", diz o músico. E ele vai direto ao ponto: "A minha intenção é tocar o que emociona e o que me emociona. Para mim, pode ser frevo, jazz, forró...".

Hamilton de Holanda até fala da MPB, de um jeito positivo, incomum a um rótulo que costuma ser rejeitado por sia imprecisão. "Existe essa máxima na música brasileira, que é a sigla MPB. É quase um vale tudo. O João é um dos pilares dessa MPB, e é um pilar identificado pelo samba, um samba mineiro, com uma batida que é só dele", explica Hamilton.

Versado no repertório do parceiro, Hamilton explica que muito do que João Bosco trouxe era de um repertório em comum. Músicas que ele, um apaixonado pelo samba, conhecia. A diversidade do repertório, no entanto, é garantida pela diferença de olhares e abordagens.

O músico, no entanto, lembra que aprendeu muito com o companheiro de palco. "João não se vê como um professor. Mas ele é muito generoso. E algumas músicas ele quem me passou. Uma delas é "Coisa Feita", canção que João Bosco gravou em 1982 e apresentou naquele show que virou DVD. O convidado Hamilton não esqueceu dela e pediu ao amigo para passá-la.

Aliás, assistir Bosco e seu violão é um dos grandes atrativos para Hamilton de Holanda nestas temporadas. "O João é um ícone. E está cantando cada vez mais bonito, tocando um violão muito suingado. Vou dizer: fico ali curtindo mesmo. Estou com meu instrumento, me apresentando, mas fico de posição de espectador também", comemora.

Os dois já conversam sobre um registro para o show. Ele não tem data, nem local certos ainda. E as agendas individuais não têm contribuído para fechar isso. Mas Hamilton de Holanda garante que acontecerá. Afinal, como ele explica, o disco é cheio de momentos emocionantes, que merecem um registro.

Um desses momentos, ele adianta, é a apresentação de "O bêbado e o equilibrista". A canção de João Bosco é fortemente identificado com um Brasil ainda sob Ditadura Militar. Em tempos sombrios na política nacional, ela mexe com o público. "As pessoas se identificam muito com a canção. Aplaudem bastante. É um momento bonito de ser ver".

São instantes assim que movem o bandolinista. "Se eu não estiver gostando, não paso emoção para o público. A música tem que me emocionar, nem que seja pela estranheza, ou beleza infantil, romântica. Ela tem que ter beleza. A grande busca da minha arte é pela beleza. E, com o João do lado, fica mais fácil".

Mais informações:

Show "Eu vou pro samba"

Na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287). Sexta, às 20h; sábado, às 18h e às 20h; e domingo 19h. Ingressos: R$20 e R$ 10