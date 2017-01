As pedras no sapato da cidade

00:00 · 26.01.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o Caderno 3

É um cubículo. Muquifo sujo, à meia luz. Ali Paco e Tonho se acomodam. O primeiro limpa seus lindos sapatos com a manga do paletó, besuntada de cuspe. O segundo enfeza-se, repara indignado o pisante alheio. Não é possível que o companheiro de quarto, também trabalhador do mercado, com uma renda porca como a dele, consiga comprar algo com tão boa aparência.

O interrogatório sobre a origem dos sapatos, tal hora, vira desabafo. Tonho solta: "Se eu tivesse boa roupa, você ia ver. Nem precisava tanto, bastava eu ter um sapato... Assim como o seu. Às vezes, eu penso que, se o seu sapato fosse meu, eu já tinha me livrado dessa vida. E é verdade. Eu só dependo do sapato".

O pisante de "Dois Perdidos Numa Noite Suja", espetáculo do dramaturgo paulista Plínio Marcos, representa o objeto de desejo sem o qual a felicidade, a guinada tão esperada é impossível. "Todo mundo tem o seu par de sapatos. O carro novo, a viagem, a roupa de marca, a proposta de emprego. No nosso caso, são as políticas públicas. Elas são o nosso sapato", dispara Edson Cândido, diretor do Grupo Imagens de Teatro, que em 2017 completa 15 anos.

Desde 2002, a companhia se dedica ao teatro realista de autores malditos, como Plínio Marcos, na tentativa de incomodar os espectadores com a crueza da vida anônima. Depois de conquistar prêmios no Festival de Guaçuí (ES), o grupo retorna a Fortaleza com "Dois Perdidos Numa Noite Suja" (sessões hoje, 26, e amanhã) e uma exposição fotográfica que celebra o marco desta trajetória, percorrida sempre pela sarjeta.

"Voltamos com esse espetáculo num momento importante. Plínio Marcos dizia que o teatro dele, infelizmente, continuava atual por que o Brasil não evoluía. Aí está. As peças foram escritas na década de 70 e aqui estamos nós ainda falando sobre miséria, vício, violência", reflete o diretor, traçando paralelos entre a crise nos presídios brasileiros e "Barrela" (1958), baseada em casos reais de violência ocorridos em uma cadeia de Santos. "É triste que ainda encontrar semelhanças entre as peças do Plínio e a realidade", complementa.

Submundo

No cenário local, o grupo vem sendo, ao longo desses 15 anos, o principal sinônimo de Plínio Marcos e de teatro realista. O nome "Imagens" é também o do primeiro espetáculo encenado pela companhia. "A peça é de Benedito Rodrigues, que era um discípulo do Plínio. Só tivemos realmente contato com o teatro do Plínio quando ampliamos os nossos experimentos, percorrendo as ruas nas madrugadas, os inferninhos", recorda Cândido.

Uma das primeiras investidas nesse universo foi a encenação de "Navalha na Carne", "Abajur Lilás" e "Dois Perdidos Numa Noite Suja" às portas da boate Divine, referência para o público LGBT no Centro de Fortaleza e para a arte transformista.

Pedintes, prostitutas, dependentes químicos, alcoolistas, trabalhadores - todas as figuras típicas das madrugadas nos centros urbanos interessam ao Imagens de Teatro. "Seguimos fazendo imersões não só em Fortaleza. É impressionante que a nossa cidade, hoje, tenha tantas pessoas morando nas ruas quanto São Paulo", denuncia o diretor.

Para ele, as mazelas das grandes capitais se assemelham também em dimensão. "Falamos da cracolândia de São Paulo, mas pra nós da companhia, Fortaleza está de igual para igual ou bem perto disso".

As pesquisas mais recentes vem sendo feitas há quatro meses, justamente para o "Dois Perdidos". Regra basilar no trabalho do grupo, os espetáculos não são inspirados por encenações de outros coletivos ou filmes já lançados. "Tentamos não partir disso. Gosto de trabalhar com o que o ator me dá e com essas observações do cotidiano", revela. Para o espetáculo em cartaz, o Imagens está pegando peso: o destino escolhido foi o mercado São Sebastião, no Centro.

Como Paco e Tonho são carregadores do mercado, a companhia observou o cotidiano desses trabalhadores. A pesquisa consiste não apenas em perceber trejeitos, fala, linguagem corporal, mas em participar do trabalho: no mercado, os atores ajudaram, inclusive, a carregar e descarregar caminhões.

Registro

A representação dos anônimos, característica do repertório do Imagens, não habita somente os palcos: está em fotos, figurinos, cenários, recortes de jornal. Celebrando os 15 anos de grupo, uma exposição no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) reúne objetos que testemunharam esta trajetória.

"A mostra serve também para reforçar a ideia de que não trabalhamos sozinhos. Um grupo não é feito só de atores e direção. Temos aderecistas, produtores, fotógrafos. Ao longo desses anos, fomos acompanhados de alguns dos melhores profissionais de Fortaleza", afirma Edson. A exposição rende ainda homenagens a Sol Coelho, fotógrafo local falecido no ano passado. "Sol foi um grande companheiro do Imagens, alguém que sabia registrar a nossa crueza".

Desejo

Quando assume como o par de sapatos do Imagens políticas públicas eficientes, Edson Cândido reforça a importância do poder público para a manutenção do desafiador teatro de grupo. A modalidade, cada vez menos adotada pelos atores, exige da equipe, além de compromisso, a possibilidade de tornar-se sustentável. "É aí que entra o governo. Nós do Imagens temos essa visão do teatro como empresa, como coisa séria. Investimos em produção, cenário, cenografia e cobramos uma bilheteria razoável para a média de valores aqui no Ceará, mas isso não é suficiente. É importante esse investimento público", defende.

Nesse sentido, o diretor não acentua apenas a ampliação do montante destinado à cultura, mas o cumprimento dos acordos já firmados, como os editais, quase sempre quitados em atraso.

No fim do ano passado, a companhia sofreu mais um baque: o fechamento de sua sede, no bairro Monte Castelo, alugada em 2013. O prejuízo - algo que, talvez, o poder público não se dê conta - não é somente da companhia: a cada sede fechada, perde-se um teatro na cidade. "Estávamos conquistando a comunidade, isso é um processo. Mas não foi possível arcar com os custos", desabafa.

Cada um sabe onde seu sapato aperta e o Imagens, como garante Cândido, tem por sina seguir incomodando. "Apesar das dificuldades, a gente não vai recuar. O choque de realidade que o nosso grupo encena precisa continuar em cena", assegura.

Mais informações:

Exposição "O Teatro do Imagens". De hoje (26) a 1 de abril, no Centro Cultural BNB (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro). Visitação: de terça à sábado, das 10h às 19h. Espetáculo "Dois Perdidos Numa Noite Suja", dias 26 e 27, às 18h. Contato: (85) 3464.3108