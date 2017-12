As palavras do cinema

00:00 · 15.12.2017 por Iracema Sales - Repórter

Filme "Todas as vidas de Telma", roteiro de Adriana Botelho e Reneude Andrade

A primeira vez que Pedro Cândido participou do Laboratório de Audiovisual do Porto Iracema das Artes foi em 2015. Na época, desenvolveu com Isadora Rodrigues o roteiro que originou seu primeiro longa-metragem, "Fortaleza Hotel", que será filmado em 2018. Neste sábado (16), o mestre em Comunicação - Fotografia e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC) viverá nova experiência, ao apresentar o roteiro de "Amores Paraguayos", que assina com a fotógrafa Taís Monteiro, durante sessão de pitching, que acontece das 9h às 13h, no Cinema do Dragão, aberta ao público. Os trabalhos compõem a 5ª mostra de Artes do Porto Iracema (Mopi 5).

Lançando mão de recursos criativos, serão apresentados os seis roteiros de longas-metragens produzidos pelos bolsistas do Laboratório de Audiovisual do Centro de Narrativas Audiovisuais do Porto Iracema das Artes para este ano. No fim da apresentação, o júri premiará dois projetos.

Na parte da tarde, será a vez da rodada de negócios, ou seja, os projetos passarão pelo crivo de produtoras, fazendo com que algumas possam sair do papel, como aconteceu com o roteiro de Pedro Cândido.

"Agora tenho consciência do processo", afirma o roteirista, um dos cerca de 80 profissionais s qualificados pelos cineastas Karim Aïnouz, Marcelo Gomes e Sérgio Machado, tutores do laboratório, com cinco anos de atuação.

Ao longo do período, foram analisados e aperfeiçoados em torno de 28 projetos, contribuindo para suprir a carência de roteiristas no País, verificada tanto no cinema quanto no teatro, observa Marcelo Gomes.

"Estamos muitos felizes e colhendo os frutos desse trabalho", argumenta Marcelo, destacando a participação de obras gestadas durante as aulas do curso, que participam de festivais nacionais e internacionais. A produção "Inferninho", parceria entre o coletivo Alumbramento e o grupo de teatro Bagaceira, foi selecionada para o Festival de Cinema de Roterdã (Holanda). O documentário "Abissal", de Arthur Leite, é outra obra que nasceu no laboratório e conquistou vários prêmios, incluindo a principal premiação da categoria.

Bom momento

A construção de narrativas demanda tempo, assegura Sérgio Machado, ressaltando a importância do laboratório que seleciona, todos os anos, quatro roteiros do Ceará e dois de outros estados do Nordeste. Nesta edição, concorrem dois autores de Pernambuco. "A ideia é transformar o Ceará num grande centro de produção de roteiristas e de narrativas audiovisuais", projeta Machado, atentando para o nível dos profissionais e dos trabalhos apresentados, que melhoram a cada ano.

"Cada vez mais estão sendo aperfeiçoados. O Ceará é um celeiro de profissionais na área de narrativa e roteiros", acrescenta ele. Antes, era preciso buscar esses profissionais em São Paulo. Hoje, a situação se inverteu.

O roteiro constitui a parte mais barata da produção cinematográfica, que vive um momento de bom desempenho no Brasil, graças ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), criado em 2011. "Hoje, o cinema brasileiro não tem problema de financiamento", arremata Elisabete Jaguaribe, diretora do Porto Iracema das Artes.

De 2011 a 2014 foram investidos R$ 900 milhões em produções nacionais. Prova dessa efervescência do setor é o aproveitamento dos roteiros elaborados no laboratório: 80% são encaminhados para editais.

"O resultado é surpreendente", assegura Marcelo Gomes, que identifica uma melhora na qualidade dos projetos, elogiando os classificados para esta edição.

Experiência

A pluralidade geográfica e o encontro de gerações são pontos analisados pelos tutores, que consideram este um dos processos de formação mais ricos desenvolvidos no Brasil. Quanto aos temas abordados nos seis roteiros, eles avaliam serem atuais, trazendo à tona questões pertinentes ao momento vivido pelo País. "São seis projetos urgentes", qualifica Marcelo Gomes.

Pedro Cândido enfatiza a duração do laboratório, que totaliza sete meses. "A gente entra com o argumento e realizamos uma imersão com os três diretores", conta o roteirista, que conseguiu o edital Prodecine para viabilizar seu primeiro longa. Trata-se de produção de baixo orçamento, - em torno de R$ 1 e 2 milhões.

A diretora do Porto Iracema das Artes afirma que este ano foi de consolidação do projeto, que funcionou como experiência no primeiro, sendo contemplada a produção de séries de TV. Ela considera que o modelo do laboratório - de convidar tutores para desenvolver projetos com os participantes - tem dado resultado satisfatório. Os selecionados recebem bolsa no valor de R$ 800 durante oito meses.

O Mopi constitui uma das etapas mais importantes do projeto, que finaliza com a conclusão da primeira versão dos roteiros. Os trabalhos serão mostrados ao mercado, o que representa experiência inédita no Brasil, diz Jaguaribe.

As apresentações começam às 9h e cada autor terá até trinta minutos (15 para exposição e 15 para responder perguntas dos avaliadores). Os roteiristas poderão exibir vídeos, recorrer a performances de atores ou fazer leituras dramáticas dos textos.

O projeto selecionado em primeiro lugar será contemplado com uma viagem ao Rio de Janeiro com direito à participação no Content Market (Encontro de Negócios do Setor Audiovisual da América-Latina). O segundo participará do Festival de Roteiros de Porto Alegre (Frapa).

O pitching contará com a presença dos tutores do laboratório, além de produtores e cineastas convidados, como Caio Gullane (Gullane Entretenimento), Luana Melgaço (Produtora Anavilhana), Paula Consenza (Bossa Nova Films / Pandora Filmes), Muriel Pérez (Ouaga Film Lab / Burkina Faso) e o documentarista João Moreira Salles.

O cearense Karim Aïnouz orientou os roteiristas Daniel Edmundson e Tuca Siqueira na elaboração a do roteiro do longa "La Ursa". Assina também a tutoria do projeto "Tempo de matar cachorro", de Leandro Alves e Pedro Rocha. Enquanto os projetos "Amores paraguayos", de Pedro Cândido e Taís Monteiro, e "Todas as vidas de Telma", das roteiristas Adriana Botelho e Reneude Andrade, contaram com a tutoria do cineasta pernambucano Marcelo Gomes.

Os roteiros de "Na lei e na marra", de Rafael Amorim, e "Onde não tem casa", de Emilly Benevenuto e Fernanda Brasileiro, tiveram Sérgio Machado como orientador.

Mais informações:

Pitching dos alunos do Laboratório de Audiovisual do Centro de Narrativas Audiovisuais do Porto Iracema das Artes. Neste sábado (16), das 9h às 13h, no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3219.5842