As ovelhas negras do teatro

00:00 · 11.10.2017 por Roberta Souza - Repórter

Miguel Vellinho criou a Cia PeQuod de Teatro de Animação em 1999. Com quase duas décadas de existência, essa é a primeira vez que ela desembarca em Fortaleza para apresentar um espetáculo no Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC). E é com um trabalho recente, praticamente estreante, que a companhia poderá ser assistida nesta quarta (11) e quinta (12), às 19h e 17h, respectivamente, no Teatro Dragão do Mar.

> Criaturas do mesmo corpo

Somente Vellinho já tinha vindo ao TIC até então, para participar de mesas, ministrar workshops e oficinas. Ele lembra inclusive que já trabalhou com o grupo cearense Pavilhão da Magnólia, parceria que resultou no espetáculo "Ogroleto", cuja história perpassa temas como a descoberta do medo, da dúvida e da aceitação das diferenças ainda na infância. Proposta esta que se aproxima do que a Cia PeQuod vai apresentar no Festival.

O espetáculo "Ovelha Negra" começou a ser desenvolvido em fins de 2016, e teve algumas apresentações teste no interior do Rio de Janeiro, entre os meses de março, abril e maio. Agora, a peça é retomada em formato considerado definitivo por Vellinho. O título, que remete imediatamente á clássica canção da representante do rock brasileiro, Rita Lee, não foi escolhido por acaso. Após a leitura da autobiografia da cantora, lançada no ano passado, o diretor percebeu que havia chegado a hora de aproveitar sua admiração pela artista e a efeméride de seus 70 anos - a serem comemorados no próximo dia 31 de dezembro de 2017 - no teatro.

Assim nasceu o trabalho que compõe a programação do 7º TIC, e que, segundo Vellinho, é atrativo para todas as idades.

"Visualmente, ele pode provocar muito interesse nas crianças; o texto pode ser muito pontual para adolescentes, pois traz as questões de convívio com a diferença, intolerância; e os adultos vão ouvir as músicas de Rita, com outros arranjos e em outro contexto", explica o diretor da peça. No palco, cinco atores e cerca de dez bonecos contam a história das ovelhas Rita e Beto, ao lado de pais repressores, mães compreensivas, colegas da escola que gostam de fazer bullying e uma série de personagens que retratam características comuns à sociedade.

Vellinho faz questão de ressaltar que os nomes escolhidos para as ovelhas - apesar de iguais aos da cantora e do esposo, Roberto de Carvalho -, não fazem referência direta a eles.

"Essa não é a história do casal, mas de dois adolescentes que, por acaso, se chamam Rita e Beto. Não se tem uma tentativa de biografar os dois, é uma história totalmente ficcional", enfatiza.

Bonecos

Com "Ovelha Negra", a Cia PeQuod dá um passo em direção ao teatro de bonecos com personagens animais. "É a primeira vez que investimos nessa perspectiva zoomórfica", observa o diretor. Para garantir a dinâmica desejada, o grupo trabalhou com outros materiais que até então não haviam experimentado. "As patas das ovelhas são de madeira para fazer aquele barulhinho", exemplifica Vellinho.

Os manipuladores também atuam como uma banda de rock, já que o espetáculo conta com música ao vivo. Canções de toda a trajetória de Rita Lee são lembradas durante a peça, desde a fase com os Mutantes até os dias de hoje, mas não necessariamente de forma cronológica. "Há um ritmo, agilidade e dinâmica interessantes. Num momento eles estão tocando, noutro estão como atores, noutro como manipuladores. É um grau de apuro que só poderia acontecer dentro de um trabalho continuado, em companhia. Chegamos num ponto bastante atraente", orgulha-se o diretor.

A postura e a movimentação dos atores que compõem a banda de Rock levou em consideração o comportamento de Rita no palco. Aliás, a interseção entre as linguagens artísticas como música, teatro e cinema é uma aposta que eles fazem em diferentes espetáculos. Este é apenas mais um exemplo para ser conferido em 60 minutos.

Saiba mais

Mais informações:

Espetáculo "Ovelha Negra", da Cia PeQuod (RJ), no 7º TIC. Dias 11 e 12/10, às 19h e 17h, respectivamente, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3048.6077 www.festivaltic.com.br.