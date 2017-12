As origens de Freddy Krueger

00:00 · 16.12.2017

Um dos principais marcos do terror oitentista, Freddy Krueger tem sua história dissecada na obra literária "A Hora do Pesadelo: Never Sleep Again", de Thommy Hutson, que produziu um documentário sobre o filme e voltou a entrevistar membros do elenco e da equipe, incluindo o diretor Wes Craven.

A edição limitada é o registro mais completo sobre o personagem, que continua como referência para tantas produções contemporâneas. A publicação também reúne um acervo de fotos exclusivas e segredos dos bastidores do filme original, lançado em 1984. Até agora, a franquia contabiliza nove títulos, incluindo uma parceria com Jason Voorhees, que tentaram, de formas distintas, manter vivo o legado de Freddy.

A primeira edição americana do livro foi bancada por meio de financiamento coletivo e a campanha na plataforma Kickstarter contou com a participação da atriz Heather Langenkamp, que encarnou Nancy Thompson, a jovem atormentada por Freddy, nos três primeiros filmes da franquia.

O próprio Wes Craven assinou a apresentação do livro, antes de falecer, em 2015. "Freddy começou como um homem da vida real, que me acordou quando eu tinha cerca de 10 anos de idade", relata Craven no texto, trazendo os detalhes de seu "encontro" com o vilão.

"Foi um filme quase desfeito antes mesmo de propriamente ter sido feito. O processo cobrou seu preço de inúmeras maneiras e, quando olho para trás, lembro como foi difícil, extenuante em às vezes, exasperante. Por outro lado, fazer o filme também teve suas recompensas: foi tão divertido como desafiador, e mais do que apenas outro filme de terror", continua.

Assumindo o trash como característica, Craven criou um ícone do gênero. "Pode-se dizer que tudo em 'A Hora do Pesadelo' funcionou da maneira que deveria. Para o melhor ou para o pior, em momentos bons e ruins", registra o diretor. (DB)

Livro

A Hora do Pesadelo - Never Sleep Again

Organizado por Thommy Hutson e traduzido por Carlos Primati

Darkside Books

2017, 520 páginas

R$69,90