As (muitas) histórias de um sábio inocente

00:00 · 27.12.2016

Geralmente encarados com um olhar enviesado pela sociedade - e atributos como bobo, tolo ou idiota comprovam isso -, os inocentes há muito tempo alimentam as páginas da Literatura. Fiódor Dostoiévski (1821-1881), por exemplo, já no século XIX, com seu "O Idiota", conseguiu oferecer ao público leitor - a partir do príncipe Míchkin, protagonista da trama - um vislumbre de como ele observava essas pessoas e como as mesmas, à época, eram vistas e julgadas pelas demais.

Nesse mesmo celeiro temático de escrita, há também autores como Shakespeare (1564- 1616), Voltaire (1694-1778), Faulkner (1897-1962) e Harper Lee (1926-2016), diversidade criativa essa que demonstra parecer haver um notável interesse artístico em retratar indivíduos cuja ingenuidade desponta como característica principal de sua personalidade.

Contemporaneamente, ponhamos nesse mesmo esquema de representação do bobo o principal título do escritor americano Winston Groom, criador de um dos personagens mais queridos e lembrados no que toca ao tratamento literário dado ao pueril: Forrest Gump, cujo livro homônimo completa 30 anos de publicação neste ano.

Visando celebrar a data, a obra ganhou uma edição especial publicada pela Editora Aleph e chega ao mercado nacional com ilustrações exclusivas do quadrinista, pintor e animador paulista Rafael Coutinho - filho da também quadrinista Laerte - e tradução própria, assinada por Aline Storto Pereira.

O produto possui ainda uma sobrecapa de papel que permite ao leitor escolher entre dois belos designs. A arte é de Pedro Inoue, o mesmo da edição comemorativa de 50 anos de "Laranja Mecânica".

Além disso, um conteúdo extra também acompanha o material. Professora assistente na Université du Littoral-Côte d'Opale, na França, Isabelle Roblin escreve o artigo "Da página à tela: a reformulação de Forrest Gump", em que estabelece comparações entre o livro e o filme inspirado na obra - lançado em 1994 e dirigido por Robert Zemeckis, com Tom Hanks no papel principal, laureado com o Oscar de Melhor Filme -, motivo basilar de Forrest ter se tornado mundialmente conhecido e um dos ícones da cultura pop do final do século XX.

Epopeia

Groom, em "Forrest Gump", narra a trajetória oficial - muitas vezes bem distante dos caminhos percorridos pela adaptação cinematográfica - da vida epopeica de um homem aparentemente comum que, desde a infância, sabe que é, nas palavras de sua própria mãe, um idiota.

Tal característica - aliada a certas habilidades matemáticas e musicais que o difere da maioria - o leva a viver grandes e, algumas, inacreditáveis aventuras, como uma viagem à China comunista e uma passada pelo espaço sideral ao lado de um orangotango.

No intento de sempre fazer a coisa certa, Forrest conquista o leitor pela simplicidade com a qual encara a vida e os acontecimentos que se desdobram à sua frente. E pô-lo como o narrador de sua própria história é, assim, uma estratégia inteligente de apresentar a sinceridade do personagem, o que rende os melhores momentos da narrativa.

A começar pelo discurso que dá o pontapé inicial à história: "Deixa eu te dizer uma coisa: ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate. As pessoas dão risada de você, perdem a paciência, te tratam com desprezo. Dizem que as pessoas devem ser boas com os aflitos, mas escute o que eu digo: nem sempre é assim. Apesar disso, não tenho motivo para reclamar porque acho que tive uma vida muito interessante, por assim dizer".

Todos os fatos que integram esse caminhar são apresentados de forma tão espontânea quanto a personalidade do protagonista, contando com esmerado humor e um ritmo fluido de condução, dois dos maiores acertos do autor.

Combinação

O trabalho de tradução do livro também é um exercício à parte de aproximação entre o registro imaginário que temos de Forrest e a forma como o mesmo se expressaria em um discurso escrito, já que Winston Groom prioriza isso na composição da história no idioma original, investindo em inúmeros vícios de linguagem e variações linguísticas.

Para o português, o que ficam são palavras como "cobrino", "passano" e "voutar", detalhe que se, à primeira vista, poderia comprometer o relato escrito, na verdade enche-o de personalização e denota cuidado por parte da tradutora de ser fiel à narrativa oficial, sem feri-la ou menosprezá-la, mas sim compreendendo sua razão de ser.

Em número de dez, as ilustrações de Rafael Coutinho vão ampliando essa estrutura linguística, combinando desenhos e palavras em páginas duplas cromaticamente berrantes. Os momentos retratados em imagens, inclusive, não obedecem uma sequência determinada, revelando uma escolha subjetiva de Rafael Coutinho de registrar aquelas que, para ele, são as mais importantes experiências vivenciadas por Forrest.

A partir do trabalho harmônico desses elementos, o sentimento é de real celebração pelas três décadas completadas por um dos grandes clássicos modernos da literatura americana, mas não só.

É um momento também de lembrança da mensagem que o mesmo traz: a de que, longe de quaisquer vieses e/ou convenções sociais, a inocência pode render, sim, bons e valorosos momentos de conhecimento de nós próprios e sobre o mundo que, à nossa volta, infelizmente ainda brada o caminho contrário.

Livro

Forrest Gump

Winston Groom

Editora aleph

2016, 390 páginas

R$79,90