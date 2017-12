As mães e a morte

00:00 · 23.12.2017 por Adriana Martins - Editora assistente

Uma vez apresentada ao público, a obra deixa de ser domínio exclusivo do autor - incluindo aí os significados que porventura ele tenha querido imprimir no trabalho. Se a fruição e a interpretação de um texto (aqui entendido tanto como o verbal - escrito e falado - quanto o imagético ou audiovisual, no caso do cinema, da fotografia e outras linguagens artísticas) é um processo aberto, sem começo, fim ou respostas "certas", ele pode ganhar inúmeras leituras, a depender das diferentes referências do público para construir conexões.

Nessa elaboração de sentidos, pesa muito a escolha do estilo narrativo - se mais fechado e tradicional ou menos ortodoxo, mais aberto à participação do leitor para preencher lacunas (propositais ou não). Quando verbo e imagem cruzam-se nesta equação, a aventura pode ser ainda mais instigante, pelas possibilidades de diálogos entre dois elementos distintos, cada um com seus próprios recursos comunicacionais.

É o que vemos, por exemplo, no cinema, nas HQs, na poesia concreta ou no gênero infantil - entre outros onde essa relação é menos explícita. No caso da literatura infantil, porém, é menos comum a interação entre verbo e imagem galgar degraus mais sofisticados, que ultrapasse a famigerada função de "ilustrar" (não raro, descambada para a redundância).

Dobradinha

Um exemplo que recentemente me caiu em mãos foi "La madre y la muerte / La partida", com dois contos - dos argentino Alberto Laiseca e do mexicano Alberto Chimal - belissimamente ilustrados pelo também argentino Nicolás Arispe.

Editado pelo Fondo de Cultura Económica (FCE) - grupo editorial do México que edita, produz e comercializa obras da cultura do país, iberoamericana e universal - a obra patina entre gêneros: embora possa ser recebida como infantil, sua sofisticação também a aproxima da literatura adulta e até da HQ.

Cada conto inicia-se em um lado do livro - há, portanto, duas capas (impressas em tinta metalizada, que dá um belo efeito). Ao fim, duas as histórias convergem bem no meio da publicação, em página dupla espelhada. O tema é do mais doloridos: a morte, mas especificamente de mães que perdem seus filhos. Em "La madre y la muerte", Alberto Laiseca recria um conto do dinamarquês Resultados da pesquisa Hans Christian Andersen, no qual uma mãe percorre bosques, rios e montanhas em busca da morte para que devolva seu filho.

Já em "La partida", de Alberto Chimal, uma mãe perde seu pequeno durante um terremoto, e roga aos deuses para que o devolvam. Em ambos os contos, o final não poupa as protagonistas - sim, elas alcançam seu desejo, mas não sem um truque cínico e cruel (da morte e dos deuses, respectivamente). Em sua jornada, a mãe de Laiseca deixa pedaços de si pelo caminho - literalmente: braço, pernas, olhos, exigidos pelas forças da natureza. Já a personagem de Chimal, trapaceada, precisa, ela própria, observar a morte do filho - de novo.

Por si só, o texto (verbal) da dupla de escritores apresenta méritos (que o diga o corte seco e implacável da última frase de "La madre y la muerte"; ou de "La partida": Essa alma segue hoje no mundo, dispersa porém viva, como sabe todo aquele que respira, que abre a boca e sente de pronto a tristeza").

Os autores são poéticos mas diretos: não há subterfúgios para tratar de um tema difícil. A morte, a saudade, a resignação são o que são - adicionados da ironia amarga das entidades que comandam os rumos do universo.

Traço

Mas o que eleva as palavras de Chimal e Laiseca a outro patamar é o diálogo com os desenhos de Nicolás Arispe. Todos em preto e branco, impressionam pela riqueza de detalhes e referências (em elementos como máscaras, chaves, aves, objetos). O artista alcança diferentes texturas basicamente com linhas - que preenchem as portas, as árvores, os vestidos das mães, os brinquedos, as roupas da morte, as águas caudalosas do rio - e com o contraste bicolor.

Tanto a morte quanto outros personagens (um dos filhos, uma das mães e seus vizinhos) são representados por esqueletos, que sinaliza a dualidade entre vida e morte (quem está morto ali, afinal? Em que momento deixaram de viver?).

E mesmo com os poucos elementos visuais de um esqueleto - basicamente o crânio, posto que sempre aparecem vestidos -, Arispe consegue imprimir-lhes uma expressividade desconcertante. Assim, as ilustrações são, ao mesmo tempo, cativantes e sombrias, hilárias e ternas. Não por acaso, repetidas vezes nos encontramos olhando demoradamente para elas, muito depois de ler o texto (verbo).

Eis que, de volta ao assunto inicial, entre as muitas interpretações possíveis desse trabalho a seis mãos, elejo uma delas a partir de referências como leitora: a desromantização do "amor de mãe" e da abnegação perversamente a ele atribuída, como característica fisiológica das mulheres com filhos.

Pelos sacrifícios dispostas a cometerem em nome dos filhos, essas mães são enganadas e têm seu sofrimento aumentado, em vez de um final feliz. O fim é sabidamente inevitável. Aqui, porém, é mais lúgubre.

Livro

La partida / La madre y la muerte

Alberto Chimal e Alberto Laiseca

Ilustrações de Nicolás Arispe

Fondo de Cultura Económica

2015, 64 páginas

U$26,49 (Amazon)