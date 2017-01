As luzes restauradas de Cela

00:00 · 16.01.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o caderno 3

"Catequese" (1930) é um dos destaques da exposição individual. A obra, de propriedade do Governo do Estado do Ceará, levou cinco meses para ser restaurada e agora compõe pela primeira vez uma mostra do artista

Como uma forma de contrapartida às coleções particulares e instituições públicas que emprestaram trabalhos para "Raimundo Cela - Mestre Brasileiro", a organização encomendou o restauro de quatro das peças, que serão exibidas ao público pela primeira vez: "Rendeira" (1931, óleo sobre madeira, 32 x 40,5 cm); "Cabeça de vaqueiro" (1931, óleo sobre madeira, 38 x 46 cm); "Cabeça de Jangadeiro" (1933, óleo sobre madeira, 38 x 46 cm) e "Catequese" (1930, óleo sobre tela, 190 x 200 cm), esta última uma verdadeira conquista pessoal para a curadora.

As velas de Raimundo Cela ancoram no Ceará

"Esta obra é espetacular. É uma tela de dois metros por dois, na qual Raimundo Cela resgata a paisagem litorânea cearense, e estava impossibilitada de ser exposta. Estava tão degradada que a restauração levou cinco meses. Estamos devolvendo 'Catequese' ao Ceará em excelente estado", relata Denise Mattar.

Do repertório, além das obras restauradas, a curadora destaca a série "Pinturas Brancas". Nela, dois aspectos interessantes: primeiramente, a contribuição de Raimundo Cela a uma revisão da representação do Nordeste no sul do País. O pintor foi um sobralense vivendo do Rio de Janeiro e pintando o Ceará a partir da praia e não do sertão.

"Cela descartou a representação do nordestino como o sertanejo miserável e faminto, para mostrar o trabalhador forte e decidido do litoral", defende a curadora.

Em segundo lugar (mas não menos importante), "Pinturas Brancas" é sinônimo de identificação e deleite para qualquer cearense - um tanto de nossa identidade mora no farfalhar das ondas, que quase saltam das telas; na destreza do jangadeiro a aprumar as ripas ou a saltar da embarcação indomável; no rosado das nuvens entardecidas e na alvura da luz praiana, que nos aperta os olhos.

Ao se deparar com os quadros, Denise relacionou-os aos trabalhos do pintor venezuelano Armando Reverón (1889- 1954) e, em pesquisas, constatou o intrigante: "Reverón também retratava o litoral e a praia onde ele trabalhava está na mesma posição geográfica de Fortaleza, então eles viam a mesma luz. Uma luz tão forte, que vai destruindo a cor", surpreende-se.

Em março, as peças da exposição retornam para os seus proprietários, mas o gravurista cearense terá permanecido na memória de muitos. "Esse é o nosso objetivo. Um artista como Cela, que levou para o seu trabalho as cores do Brasil, precisa ser visto e apropriado pelos brasileiros", pontua a curadora.