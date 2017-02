As feridas que não cicatrizam

00:00 · 04.02.2017

Casey Affleck arrisca certo em atuação contida ao interpretar personagem completamente abalado por questões familiares em "Manchester à Beira-Mar"

O cineasta americano Kenneth Lonergan ficou mais conhecido pelos roteiros que escreveu de filmes como "Máfia no Divã" (1999) e "Gangues de Nova York" (2002).

Como diretor, fez os razoáveis "Conte Comigo" (2000) e "Margaret" (2011), mas é com "Manchester à Beira-mar" que Lonergan se estabelece como um criador apaixonado pela intensidade e densidade das histórias que deseja contar.

Indicado a seis prêmios no Oscar 2017, o drama acompanha Lee Chandler, interpretado por Casey Affleck, que trabalha como faz-tudo em Boston. Apesar da aparência pacata, ele não sabe lidar com as pessoas e tem um temperamento hostil.

O silêncio do olhar guarda feridas do passado que revivem quando ele precisa voltar à sua cidade natal, Manchester, em Massachusetts, após a morte do irmão. Chegando lá, Lee recebe a missão de cuidar do sobrinho adolescente Patrick, papel do ótimo Lucas Hedges.

As questões familiares vão se desdobrando no decorrer da projeção, sempre com calma, inspiradas em um naturalismo das atuações e conflitos. Casey Affleck poderia ter escolhido o overacting para criar um personagem conturbado, mas a frieza contida se mistura com explosões psicológicas que contribuem para o contexto das relações familiares cheia de danos que tentam se reconstruir.

Essa sutileza foi o que faltou, por exemplo, no recente "É Apenas o Fim do Mundo", dirigido por Xavier Dolan, que opta pela abordagem histérica para falar sobre o declínio familiar. Ao contrário, Lonergan detém total controle do arco dramático, sem pretensão de confortar quem assiste, ainda que traga uma mensagem de esperança de uma forma ou de outra.

A precisão técnica de Lonergan, amparada por uma montagem simples que varia entre presente e passado, fazem de "Manchester à Beira-mar" uma experiência arrasadora. O diretor cutuca as feridas dos personagens, que se mostram para a câmera às vezes até de forma inesperada.

A profundidade do argumento não deixa de lado a sensibilidade com que as relações acontecem. É impossível tirar o olho da convivência entre tio e sobrinho, em busca de compreender suas atitudes. A dor que existe ali, internalizada ou não, pode ser lida por meio dos gestos, do cenário gélido da cidade e dos sentimentos que surgem como um vulcão enquanto tudo parece querer desabar.

Dos filmes indicados ao prêmio principal do Oscar que já estrearam até agora, "Manchester à Beira-mar" é o mais seguro e tecnicamente impecável. Sua principal preocupação é contar uma boa história e ser um bom cinema, o que é louvável numa indústria que aclama histórias vazias. (DB)