As escaras de um passado sombrio

00:00 · 21.12.2016

Primeiro filme solo de Daniela Thomas - que codirigiu "Linha de Passe" (Palma de Ouro de Melhor Atriz em Cannes 2008) e "Terra Estrangeira" ao lado de Walter Salles -, "Vazante" terá sua estreia mundial no próximo Festival Internacional de Cinema de Berlim, de 9 a 19 de fevereiro, na Alemanha, como parte da In Focus: Reclaiming Black History, sessão especial criada na mostra Panorama sobre filmes com uma nova abordagem da história dos negros na América do Norte, América do Sul e África.

Além de "Vazante", "I Am Not Your Negro" e "The Wound" também serão exibidos. Daniela também assina o roteiro do longa-metragem junto ao produtor Beto Amaral. O filme é uma produção Dezenove Som e Imagens, Cisma Produções e Ukbar Filmes. A Globo Filmes assina a coprodução, enquanto a distribuição será feita pela Europa Filmes com estreia prevista para 2017. O filme foi realizado com o patrocínio da Petrobras.

"É emocionante que o meu primeiro filme solo seja selecionado para a mostra Panorama do Festival de Berlim. A Berlinale é talvez o festival que mais impacto tenha tido no cinema brasileiro das últimas décadas, premiando 'Central do Brasil', Fernanda Montenegro, 'Tropa de Elite' e 'Que Horas Ela Volta'", reconhece Daniela.

"É uma honra e um privilégio voltar aos grandes festivais de cinema que me deram tanta felicidade, como o de Cannes, em 2008, quando recebi a Palma de Ouro para Sandra Corvelloni, por sua linda Cleuza de 'Linha de Passe'. Fico muito orgulhosa de ter Sandra mais uma vez brilhando em um filme meu. Meu coração está acelerado", completou a realizadora.

Cicatrizes

O filme se passa em 1821, no interior do Brasil, nas serras pedregosas das Minas Gerais, depois da economia local, até então baseada na extração de diamantes, entrar em colapso.

O ator português Adriano Carvalho vive Antonio, um patriarca do século XIX, que ao voltar de uma longa viagem conduzindo uma tropa de escravos descobre que sua mulher morreu em trabalho de parto.

A estreante Luana Nastas é Beatriz, menina que lhe é dada em casamento. Na ausência do marido, Beatriz fica sozinha na imensa propriedade com os escravos, suas únicas companhias.

Até que uma traição implode a família e gera uma espiral de violência, anúncio dos ventos da mudança.

"'Vazante' quer falar de algumas das nossas maiores cicatrizes: a escravidão, o casamento forçado de meninas, a mestiçagem que é fruto do assédio e da exploração sexual das negras e as hierarquias de poder que pervertem até as relações entre os oprimidos", explica a diretora.

"O filme fala também, por outro lado, da eterna possibilidade de redenção e de subversão dessas estruturas tão rígidas", complementa Daniela, que contou com um amplo repertório de informação trazido pela historiadora Mary del Priore.

"Daniela Thomas me propôs um desafio de recriar com toda a veracidade possível as nossas origens dentro da linguagem complexa de um cinema autoral", relata o produtor e corroteirista Beto Amaral.

" Com o apoio fundamental de minhas grandes parceiras Sara Silveira e Maria Ionescu, trabalhamos incessantemente nos últimos seis anos para desenvolver essa ideia inédita sobre nosso país, sem nenhum tipo de concessão", diz.

"Foi uma produção muito complexa e difícil que acabou envolvendo a Ukbar Filmes, de Portugal. Ter esse trabalho reconhecido pelo Festival de Berlim nos enche de orgulho", celebra o parceiro.

Equipe

"Vazante" teve como locação principal a fazenda Ribeirão, uma mansão do século XVIII a uma hora de estrada de terra da cidade histórica do Serro, em Minas Gerais.

Para o filme, o ator Toumani Kouyaté abriu as portas da comunidade de seus conterrâneos da África subsaariana refugiados em São Paulo, e Rodrigo Siqueira, diretor do documentário "Terra Deu Terra Come", indicou os caminhos para uma dezena de comunidades quilombolas da região Diamantina, de onde foi arregimentado o elenco da senzala.

Para compor a fotografia de época, foi chamado Inti Briones (fotógrafo dos últimos filmes do cineasta chileno radicado na França Raoul Ruiz); e Valdy Lopes JN e Cassio Brasil, para a direção de arte e figurino, respectivamente.

Já a montagem do longa-metragem ficou a cargo da dupla Estevan Schilling e Tiago Marinho.