As aventuras de Golan & Globus

00:00 · 08.04.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Quem nunca viu, ou pouco lembra dos nomes Golan & Globus entre os créditos de abertura de um filme de porrada dos anos 1980, está devendo, e muito ao cenário destes filmes. Especialistas do ramo cinematográfico, os primos israelenses conquistaram a tapa e muita produção duvidosa o status de grande criadores deste gênero.

Leia mais

.Tiro, porrada e bomba

.Máquinas de matar

.O Ataque do Cinema Brucutu

Verdadeiros expoentes de uma farta seleção de filmes B, essa dupla tinha como aliado o potencial de alcance midiático dos blockbusters e a possibilidade criar obras que beiravam (em qualidade e narrativa) aos filmes exploitation amplamente difundidos nos anos 1970. A sacada era obter lucro nas bilheterias com o menor orçamento possível, ou seja, nada de riscos maiores em suas produções.

Esses reis do cinema podreira dominaram sessões televisivas e prateleiras das locadoras da época. Esse olimpo era formado por pesos pesados como Chuck Norris, Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, entre outros astro menos conhecidos. Através da Cannon Filmes, a antológica produtora da dupla, o mundo conheceu "Braddock", "Ninja - A Máquina Assassina", "As Minas do Rei Salomão", "Comando Delta", "Falcão - O Campeão dos Campeões", "O Grande Dragão Branco", "Mestres do Universo", "Stallone Cobra", "Cyborg - O Dragão do Futuro" e "Guerreiro Americano".

Registro

Todas estas produções possuem em comum uma trajetória marcada por polêmicas, disputas nos bastidores, projetos falidos e muitas risadas. As aventuras reais de Menahem Golan (1929-2014) e Yoram Globus renderam os documentários "Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films", de Mark Hartley; e "The Go-Go Boys: The Inside Story of Cannon Films", de Hilla Medalia. Ambos os filmes são de 2014.

Golan e Globus nasceram na cidade de Tiberíades, hoje território de Israel. Entre os anos 1960 e 1970, atuavam no polo cinematográfico da terra natal. Globus trabalhava como produtor-executivo e Golan como produtor/realizador. Ex-piloto da força aérea de Israel, Golan entrou no mercado de filmes B por influência do papa Roger Corman, com quem iniciou como assistente de direção.

Atuando de maneira definida onde a estratégia era comprar roteiros furrecas e tocar a produção sem gastos astronômicos, os primos combinaram charlatanismo uma lábia invejável para angariar atores conhecidos para os projetos. Longe do controle dos executivos dos grandes estúdios, a Cannon arriscou em diversos segmentos cinematográficos e chegou a faturar alto. Estima-se que o grupo, no auge, chegou a concluir 43 filmes por ano.

Com foco em fitas que priorizavam o gênero ação, a Cannon investiu pesado (o que não quer dizer, gastar dinheiro) no início dos anos 1980 em filmes que traziam Ninjas, uma moda na época. "A Vingança do Ninja" (1983), "Ninja 3 - A Dominação" foram algumas dos títulos. A chance de uma virada surgiu quando o produtor italiano Dino de Laurentiis (1919-2010) desistiu da sequência de "Desejo de Matar" e vendeu os direitos para a dupla.

O astro Charles Bronson trouxe para a direção o amigo Michael Winner (que comandou o original) e o filme fez sucesso. A série foi até o quinto episódio, de 1994, que também marcou o último papel do astro no cinema. No mesmo ano (1982), a Cannon teve outro sucesso com a refilmagem de "Lemon Popsicle", rebatizado como "O Último Americano Virgem".

Em 1984, a Cannon trouxe Chuck Norris para a produtora e, de cara, lançaram "Invasão USA". A parceria se repetiu em "Comando Delta 2 - Conexão Colômbia" (1990) e impossível deixar de citar a famosa série do casaca grossa Braddock, em "Braddock - O Super Comando". Outros filmes chegaram ao mercado como "O massacre da serra elétrica 2" (1986), "Os Bárbaros" (1987) e o fiasco "Superman IV: Em Busca da Paz" Superman 4 (1987). Outro herói que deu as caras foi He-Man em "Mestres do Universo", também de 1987, onde Dolph Lundgren interpretava o guerreiro advindo de Eternia.

Nem tudo era só tranqueira no mundo de Golan e Globus. A Cannon também lançou sucessos de crítica como "Expresso para o Inferno", "Gente Diferente" (ambos de Andrei Konchalovsky), "Powaqqatsi" (de Godfrey Reggio), "Amantes" (de John Cassavettes), "O Ataque" (vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro em 1987) e "Barfly - Condenados Pelo Vício".

Queda

Na virada para a década seguinte, ao comprar direitos da Marvel, o estúdio quase produziu uma versão do Homem-Aranha. Essa história é recheada de reviravoltas e picaretagens de todo o tipo. "Spider-Man - The Movie" chegou a ter trailer e anúncio em revista especializada, a dupla chegou a torrar dinheiro, porém o projeto nunca chegou aos cinemas.

A adaptação de Capitão América, a pérola trash "Lambada - A Dança Proibida" e "American Cyborg - Exterminador de Aço", além do enorme prejuízo com "Falcão - O Campeão dos Campeões", os negócios da Cannon começaram a atolar em um mar de dívidas. Como acontece com muitos produtores independentes, os orçamentos aumentaram, a dívida se acumulou e a empresa desmoronou.

Golan seguiu na produção e direção de filmes de baixo orçamento por mais 15 anos e faleceu em 2014. Globus também seguiu como executivo e fundou a "Globus Max", a maior rede de salas de cinema em Israel. A Cannon, e as enrascadas que dessa dupla representam na recente história da indústria são o último vestígio de inocência que existia em Hollywood. Nesse reino da imaginação, trajetórias costumam se confundir com as enormes cifras. Outra certeza é que a trajetória da dupla, por si só, já renderia um ótimo filme. Sem muitos gastos, claro. AL