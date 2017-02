Artistas permanecem na Casa do Barão

00:00 · 07.02.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o Caderno 3

Desde a última quinta-feira (2), estudantes da Vila das Artes e artistas locais ocupam a Casa do Barão de Camocim, no Centro ( Foto: Fernanda Siebra )

Na noite da última sexta-feira (3), o secretário de Cultura de Fortaleza, Evaldo Lima, anunciou a nova diretoria da Vila das Artes. A gestora cultural Eliza Gunther foi a escolhida para a direção geral do equipamento. A coordenação da Escola Pública de Dança de Fortaleza terá à frente o professor e coreógrafo Gilano Andrade. Já a Escola Pública de Audiovisual contará com a gestão do professor de cinema, diretor cinematográfico e jornalista Nirton Venâncio.

A nomeação estava entre as demandas do movimento Vila Viva, que desde a última quinta-feira (2) ocupa a Casa do Barão de Camocim (Centro). Mesmo assim, os ocupantes decidiram permanecer no local até que outras reivindicações sejam consideradas pelo gestor.

A forma como a escolha da nova diretoria foi feita não agradou aos ocupantes. "Ficamos em choque com o anúncio por que uma das pautas das nossas reivindicações era que fôssemos consultados sobre os possíveis nomes. Estávamos abertos a conversar com a secretaria", afirma Darwin Marinho, aluno do equipamento cultural.

Segundo Darwin, o movimento se frustrou com a postura de Evaldo Lima, aparentemente aberto ao diálogo. "Chegamos a ler para ele a carta de demandas e ele concordou com tudo, disse que nos chamaria para conversar. Mas isso não aconteceu", complementa.

Além da consulta ao grupo para as nomeações e a revisão das demissões anunciadas, o movimento pauta ainda a garantia de efetivação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Vila, "construído coletivamente ao longo dos últimos dez anos".

Para o estudante, os nomes escolhidos pela Secultfor impactam justamente na continuidade do PPP. "Sabemos que são pessoas com excelentes currículos, mas elas não tem envolvimento com o projeto da Vila. Não me recordo de terem participado disso, de estarem presentes nesse espaço", argumenta Marinho.

A nova diretoria visitou ontem o equipamento cultural, e esteve em reunião com o corpo técnico. Segundo os ocupantes, a comissão, no entanto, não chegou a visitar a Casa do Barão, não havendo, portanto, diálogo com o movimento Vila Viva na ocasião.

Integração

Outra demanda presente na carta aberta foi a integração efetiva dos dois prédios próximos à Vila: a Casa do Meio e a do Barão, a qual ocupam.

Sobre isso, o secretário afirmou que pretende "analisar a vocação da casa, de modo que não desrespeite a diretriz de preservação". Mas sinalizou que o espaço deve, sim, se tornar parte do complexo da Vila das Artes. Até o fechamento desta edição, a diretora recém nomeada, Eliza Gunther, não se pronunciou sobre o convite e os próximos passos da nova gestão.