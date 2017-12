Arte em palcos diversificados

00:00 · 20.12.2017

Ao se tornar palco do artista - ou a chamada fuga para o espaço urbano - é na rua que a arte pode buscar sua melhor forma de expressão. Esse relacionamento entre o artista e a urbanidade é o mote da oficina "O Ator e a Rua - Poéticas do Sujeito", ministrada por Murillo Ramos entre os dias 3 e 19 de janeiro de 2018. As inscrições seguem até 27 de dezembro pela internet e o resultado será divulgado no dia seguinte (dia 28).

Fazendo parte da programação de férias da Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, a oficina terá carga horária de 40 horas e acontecerá na própria escola e em outros espaços públicos. O curso acontece de segunda a sexta, das 14h às 17h e é direcionado ao público maior de 18 anos interessado na linguagem teatral.

Com participação gratuita, o objetivo da oficina é treinar o ator a ter esse encontro com a rua, a ir em busca de apurar o olhar para esse local, fazendo dele um espaço democrático e poético. O teatro de rua está ligado às manifestações antigas de representação teatral. O teatro grego, berço da teatralidade ocidental, começou ao ar livre, em espaços abertos.

História

Considerado o primeiro ator, tendo atuando em 534 a.C, Téspis de Icária também era dramaturgo e criou os conceitos de protagonista e antagonista. Ele representava diversos papeis em uma mesma apresentação, mostrando a veia multifacetada do artista - característica verificável até hoje, principalmente no teatro de rua.

O gênero muitas vezes se relaciona com o conhecido Teatro do Oprimido, onde o principal objetivo é a democratização da produção teatral e também de dar acesso a essa arte às classes menos favorecidas. A rua, por sua vez, é definida como qualquer espaço aberto: praças, parques, jardins, mercado, metrô - enfim, lugar que fuja do aprisionamento das quatro paredes.

Nesse sentido, a arte da rua requer um amplo trabalho corporal, já que o ator precisa cantar, dançar, atuar, conquistar um público que não necessariamente permanece, mas é transeunte.

Audiovisual

Dentro de uma longa programação de férias, o núcleo audiovisual da Vila das Artes também promove oficinas da área. Desde segunda-feira (18) as inscrições para os curso "Cineclubismo, Trajetórias e Mapeamento" e "Processos Criativos em Performance e Instalação Sonora" estão abertas e seguem até 4 de janeiro. As formações serão ministradas por Victor Guimarães e Eric Barbosa, respectivamente. A inscrições são gratuitas e as cargas horárias, de 20h cada.

A partir do dia 26 deste mês serão abertas as inscrições para outras oficinas, como "Crítica e curadoria de mostras e festivais", com Amaranta Cesar; "Efeitos Especiais para cinema" com Isadora Stevani; "Incentivo à criação de mostras e festivais", com Lis Kogan; e "Oficina de gambiarras para fotografia" com Ivo Lopes, mas todas ainda sem data de inscrição.

A Vila das Artes é um dos equipamentos de Fortaleza voltados à formação, difusão e promoção de linguagens artísticas, como teatro, audiovisual, circo e dança. Localizada em um conjunto de casarões chamado Casa das Escolas, tem nas oficinas um de seus braços, aliadas aos clube de leitura e atividades de cinema.

Oficinas

O Ator e a Rua - Poéticas do Sujeito, com Murillo Ramos (40h/a)

Data: 3 a 19/01

Horário: 14h às 17h

Link inscrição: http://bit.Ly/2Aj1QTC

Inscrições: 14 a 27/12

Resultado: 28/12

Cineclubismo: trajetórias e mapeamentos, Com Victor Guimarães (20h/a)

Data: 8 a 12/01

Horário: 9h às 13h

Link inscrição: http://bit.Ly/2BCFuQZ

Inscrições: 18/12 a 4/01

Resultado: 5/01

Processos Criativos em Performance e Instalação Sonora, Com Eric Barbosa (20h/a)

Data: 8 a 12/01

Horário: 14h às 18h

Link inscrição: http://bit.Ly/2BvUkGB

Inscrições: 18/12 a 04/01

Resultado: 5/01